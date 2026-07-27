I přes semifinálovou prohru si Krejčíková po Štvanici v žebříčku o místo polepšila

Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici.
Tereza Valentová, jež na Štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále devátou Češkou v pořadí WTA. Na životní 45. místo vystoupala rakouská šampionka z Prahy Lilli Taggerová.
Nejvýše z početného zástupu českých hráček v popředí žebříčku je stále šestá Karolína Muchová, hned za ní následuje její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková.
Na 24. místo, tedy o tři příčky, klesla po neúspěšné obhajobě titulu na Prague Open Marie Bouzková.Open Marie Bouzková. Deblovému žebříčku stále vévodí Kateřina Siniaková, jež je mezi singlistkami šestatřicátá.
V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou dvanáctý Jiří Lehečka, Jakub Menšík se posunul o jednu příčku na sedmnáctou. V čele mužského a ženského žebříčku jsou nadále Ital Jannik Sinner a Běloruska Aryna Sabalenková.
Tenisové žebříčky ATP k 27. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 13.450, 2. (2.) Zverev (Něm.) 8480, 3. (3.) Alcaraz (Šp.) 8160, 4. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 4740, 5. (7.) Djokovič (Srb.) 3760, 6. (5.) De Minaur (Austr.) 3660, 7. (8.) Medveděv (Rus.) 3620, 8. (6.) Shelton (USA) 3580, 9. (9.) Cobolli (It.) 3420, 10. (10.) Fritz (USA) 3300, ...12. (12.) Lehečka 2470, 17. (18.) Menšík 2205, 54. (53.) Macháč 970, 70. (68.) Kopřiva (všichni ČR) 868.
Čtyřhra: 1. (1.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 9960, 3. (3.) Zeballos (Arg.) 7400, 4. (4.) Granollers (Šp.) 7310, 5. (5.) Skupski (Brit.) 7050, 6. (6.) Vavassori (It.) 5090, 7. (8.) Arévalo (Salv.) 5050, 8. (9.) Pavič (Chorv.) 5050, 9. (10.) Krawietz 5010, 10. (11.) Pütz (oba Něm.) 4830, ...35. (37.) Pavlásek 2200, 37. (29.) Rikl 2185, 45. (38.) Nouza 1960, 61. (62.) Vocel (všichni ČR) 1441.
Tenisové žebříčky WTA k 27. červenci (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 8550, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8056, 3. (3.) Pegulaová 6300, 4. (4.) Gauffová (USA) 5649, 5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5293, 6. (6.) Muchová 5168, 7. (7.) Nosková (obě ČR) 5016, 8. (8.) Šwiateková (Pol.) 4539, 9. (9.) Anisimovová (USA) 4353, 10. (10.) Svitolinová (Ukr.) 4351, ...24. (21.) Bouzková 1829, 25. (26.) Krejčíková 1776, 36. (35.) Siniaková 1285, 38. (40.) Bejlek 1269, 41. (44.) Bartůňková 1231, 63. (63.) Plíšková 1006, 64. (64.) Valentová (všechny ČR) 1003.
Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 10.150, 2. (2.) Townsendová (USA) 9300, 3. (3.) Dabrowská (Kan.) 8805, 4. (4.) Stefaniová (Braz.) 7445, 5. (5.) Kruničová (Srb.) 6950, 6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6775, 7. (8.) Mertensová (Belg.) 5438, 8. (7.) Čang Šuaj 5328, 9. (9.) Kuo Chan-jü (obě Čína) 4780, 10. (10.) Erraniová (It.) 4625, ...53. (53.) Škoch 1802, 54. (54.) Malečková 1758, 55. (55.) Nosková 1750, 57. (59.) Detiuc 1625, 60. (60.) Sisková 1519, 68. (69.) Bouzková 1260, 75. (75.) Krejčíková (všechny ČR) 1168.
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