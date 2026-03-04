Hvězdný centr pro Pastrňáka. Boston otáčí, je ve hře o „nejlepšího dostupného hráče“

Stalo se, co čekal málokdo. Hokejový Boston, pasovaný pro stávající sezonu do suterénu zámořské NHL, je plně ve hře o play off. Před uzávěrkou přestupů, stanovenou na pátek 6. března, má proto úplně jiné plány než před rokem.
Jestliže někdo zapomněl, tak rok nazpět pořádali výsledkově bídní Bruins velký výprodej. Odešla celá řada zkušených hráčů v čele s kapitánem Bradem Marchandem.
Předpokládalo se, že tým bude chvíli trpět, než se díky nabytému kapitálu v podobě nadějných mladých hráčů znovu vyšvihne do špičky.
Rychlost přestavby však překonává očekávání. Boston sice občas spadne do šňůry porážek, ale celkově se pohybuje na hraně postupu do vyřazovacích bojů.
Další velký březnový výprodej tak nehrozí. Naopak se zvažuje možnost posílení kádru.
„Radi bychom kluky popostrčili výš, protože si to zasloužili. Samozřejmě bereme v potaz už tenhle rok, ale díváme se i na to, co bude dál,“ prohlásil generální manažer Bruins Don Sweeney.
Z tohoto a dalších bossových vyjádření vyplývá, že Boston nestojí jen o rychlou výpomoc pro případné play off.
Pokud výměnou přivede významnou posilu, tak jedině na dlouhodobý úvazek. Aby byla platná i za pár let, až mužstvo – jak velí plán přestavby - bude cílit na Stanley Cup.
Podle webu The Fourth Period Sweeney konkrétně pokukuje po útočníkovi do prvních dvou formací a obránci-pravákovi.
Z té druhé kategorie se nabízí třeba Justin Faulk ze St. Louis, které padá ke dnu a před uzávěrkou přestupů by mělo být mezi prodávajícími.
Spekulace o možné transakci s Bostonem přiživil fakt, že viceprezident hokejových operací Blues Peter Chiarelli navštívil nedávné utkání Bruins.
Zdroje webu Daily Faceoff nicméně tvrdí, že jestli se Bostonu nějaký hráč na soupisce St. Louis „opravdu líbí“, tak Robert Thomas.
„Před touto uzávěrkou je to bezpochyby nejlepší dostupný hráč. Je natolik cenný, že dokáže pozvednout tým o jednu úroveň výš. Hvězdní centři jako on se na trhu moc často neobjevují,“ popsal stále teprve 26letého Kanaďana online deník The Athletic.
V probíhající sezoně se Thomas – stejně jako celé St. Louis – trápí, ale jinak už dvakrát pokořil hranici 80 bodů. Ačkoliv nemá tak zvučné jméno jako třeba Leon Draisaitl, mezi tvůrci hry patří k absolutní špičce. A jde mu i bránění.
„Je efektivní a mezi centry relativně podceňovaný. Zdá se téměř jisté, že v první lajně vedle Davida Pastrňáka by pravidelně sbíral přes 80 bodů za sezonu,“ přidal web Boston.com.
Pastrňákovým centrem je momentálně Elias Lindholm, v případě potřeby se nabízí i Pavel Zacha nebo třeba mladý Fraser Minten. Nikdo z nich ale není napříč ligou vnímaný jako vyloženě elitní střední útočník.
To Thomas ano. Navíc má smlouvu až do létě 2031 a pod platovým stropem zabírá jen 8,125 milionu amerických dolarů.
To z něj dělá nesmírně lákavou akvizici, ale také náročnou na protihodnotu.
Generální manažer Blues Doug Armstrong už avizoval, že za Thomase bude žádat tři položky na úrovni první poloviny prvního kola draftu. V překladu to může znamenat následující kombinaci: vysoká volba v dražbě nadějí, vysoko draftovaný talent a další, v lize již zavedený mladý hráč.
Bruins by díky loňskému výprodeji takový balíček nabídnout mohli. Zájemců je ale hodně. A protože má Thomas plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, trejd závisí i na něm.
Výsledky NHL:
Boston – Pittsburgh 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 6. Chusnutdinov, 6. Mittelstadt (Zacha) – 1. E. Karlsson. Střely na branku: 28:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. S. Skinner (Pittsburgh), 3. McAvoy (Boston).
Buffalo – Vegas 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Branky: 5. Zucker, 21. Power, 26. T. Thompson – 27. Barbašev, 29. Dorofejev. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Lyon, 3. Dahlin (všichni Buffalo).
New Jersey – Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 13. Gricjuk, 22. Hamilton, 29. Glass, 57. Mercer, 60. Nemec – 15. Lundell. Střely na branku: 33:21. Diváci: 15.080. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Markström, 3. Gricjuk (všichni New Jersey).
Washington – Utah 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Branky: 20. Dubois, 47. Leonard – 12. Guenther, 14. Sergačev, 39. Peterka. Střely na branku: 25:23. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procenta. Diváci: 17.387. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller (oba Utah), 3. Leonard (Washington).
Columbus – Nashville 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Branky: 15. Fantilli, 42. Monahan, 47. Coyle – 20. F. Forsberg, 35. O´Reilly. Střely na branku: 27:24. Diváci: 16.526. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Coyle, 3. Fantilli (všichni Columbus).
Winnipeg – Chicago 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 4. Samberg, 60. Perfetti, 63. Scheifele – 19. Teräväinen, 41. Greene. Střely na branku: 32:20. Diváci: 13.929. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Greene (Chicago), 3. Perfetti (Winnipeg).
Calgary – Dallas 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Branky: 10. Frost (Klapka) – 9. a 27. Steel, 12. Benn, 23. Bourque, 29. Bastian, 40. Johnston. Střely na branku: 21:35. Diváci: 16.725. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Steel, 3. Johnston (všichni Dallas).
Edmonton – Ottawa 5:4 v prodl. (2:2, 0:2, 2:0 – 1:0)
Branky: 6. a 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins, 59. Hyman, 62. Bouchard – 7. a 25. Batherson, 4. Cozens, 26. Amadio. Střely na branku: 37:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Stützle (Ottawa), 3. Bouchard (Edmonton).
Minnesota – Tampa Bay 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky: 4. Faber, 25. Zuccarello, 38. Trenin, 45. Q. Hughes, 57. Kaprizov – 36. Kučerov. Střely na branku: 22:25. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Q. Hughes, 3. Faber (všichni Minnesota).
Anaheim – Colorado 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky: 25. Gauthier – 36. a 51. Kelly, 12. Makar, 15. Nečas, 45. Landeskog. Střely na branku: 28:26. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 14.369. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Gauthier (Anaheim).
San Jose – Montreal 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Branky: 16. Graf, 31. Misa, 39. Celebrini, 39. Wennberg, 44. W. Smith, 57. Sherwood, 60. Gaudette – 46. a 51. Newhook, 7. Kapanen, 26. Danault, 46. Děmidov. Střely na branku: 28:37. Dobeš odchytal za Montreal 58:03 minuty, inkasoval šest branek z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith, 3. Sherwood (všichni San Jose).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
59
38
4
17
210:158
80
2.
Buffalo
61
36
6
19
209:183
78
3.
Detroit
61
35
6
20
182:183
76
4.
Montreal
60
33
9
18
213:200
75
5.
Boston
60
34
5
21
202:188
73
6.
Ottawa
60
29
9
22
201:193
67
7.
Toronto
61
27
10
24
195:211
64
8.
Florida
61
30
3
28
186:205
63
Metropolitní divize:
1.
Carolina
60
38
6
16
208:171
82
2.
Pittsburgh
60
31
13
16
204:175
75
3.
NY Islanders
61
35
5
21
182:172
75
4.
Columbus
60
31
8
21
192:191
70
5.
Washington
63
31
7
25
199:189
69
6.
Philadelphia
60
28
11
21
177:188
67
7.
New Jersey
61
30
2
29
156:183
62
8.
NY Rangers
60
23
8
29
160:190
54
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
60
41
9
10
230:149
91
2.
Dallas
61
38
9
14
212:165
85
3.
Minnesota
62
36
10
16
209:180
82
4.
Utah
61
32
4
25
193:169
68
5.
Nashville
61
27
8
26
179:210
62
6.
Winnipeg
60
24
10
26
171:186
58
7.
Chicago
61
23
10
28
163:195
56
8.
St. Louis
60
22
9
29
156:208
53
Pacifická divize:
1.
Vegas
61
28
14
19
201:194
70
2.
Anaheim
60
33
3
24
200:211
69
3.
Edmonton
62
30
8
24
220:210
68
4.
Seattle
60
29
9
22
171:176
67
5.
San Jose
59
30
4
25
186:207
64
6.
Los Angeles
60
24
14
22
155:179
62
7.
Calgary
60
24
7
29
149:181
55
8.
Vancouver
60
18
7
35
153:224
43
