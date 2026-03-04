Přeskočit na obsah
4. 3.
Sport

Hvězdný centr pro Pastrňáka. Boston otáčí, je ve hře o „nejlepšího dostupného hráče“

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Stalo se, co čekal málokdo. Hokejový Boston, pasovaný pro stávající sezonu do suterénu zámořské NHL, je plně ve hře o play off. Před uzávěrkou přestupů, stanovenou na pátek 6. března, má proto úplně jiné plány než před rokem.

David Pastrňák
David PastrňákFoto: Reuters
Jestliže někdo zapomněl, tak rok nazpět pořádali výsledkově bídní Bruins velký výprodej. Odešla celá řada zkušených hráčů v čele s kapitánem Bradem Marchandem.

Předpokládalo se, že tým bude chvíli trpět, než se díky nabytému kapitálu v podobě nadějných mladých hráčů znovu vyšvihne do špičky.

Rychlost přestavby však překonává očekávání. Boston sice občas spadne do šňůry porážek, ale celkově se pohybuje na hraně postupu do vyřazovacích bojů.

Další velký březnový výprodej tak nehrozí. Naopak se zvažuje možnost posílení kádru.

„Radi bychom kluky popostrčili výš, protože si to zasloužili. Samozřejmě bereme v potaz už tenhle rok, ale díváme se i na to, co bude dál,“ prohlásil generální manažer Bruins Don Sweeney.

Z tohoto a dalších bossových vyjádření vyplývá, že Boston nestojí jen o rychlou výpomoc pro případné play off.

Pokud výměnou přivede významnou posilu, tak jedině na dlouhodobý úvazek. Aby byla platná i za pár let, až mužstvo – jak velí plán přestavby - bude cílit na Stanley Cup.

Podle webu The Fourth Period Sweeney konkrétně pokukuje po útočníkovi do prvních dvou formací a obránci-pravákovi.

Z té druhé kategorie se nabízí třeba Justin Faulk ze St. Louis, které padá ke dnu a před uzávěrkou přestupů by mělo být mezi prodávajícími.

Spekulace o možné transakci s Bostonem přiživil fakt, že viceprezident hokejových operací Blues Peter Chiarelli navštívil nedávné utkání Bruins.

Zdroje webu Daily Faceoff nicméně tvrdí, že jestli se Bostonu nějaký hráč na soupisce St. Louis „opravdu líbí“, tak Robert Thomas.

„Před touto uzávěrkou je to bezpochyby nejlepší dostupný hráč. Je natolik cenný, že dokáže pozvednout tým o jednu úroveň výš. Hvězdní centři jako on se na trhu moc často neobjevují,“ popsal stále teprve 26letého Kanaďana online deník The Athletic.

Blues Wild Hockey
Centr Robert Thomas v dresu St. LouisFoto: CTK

V probíhající sezoně se Thomas – stejně jako celé St. Louis – trápí, ale jinak už dvakrát pokořil hranici 80 bodů. Ačkoliv nemá tak zvučné jméno jako třeba Leon Draisaitl, mezi tvůrci hry patří k absolutní špičce. A jde mu i bránění.

„Je efektivní a mezi centry relativně podceňovaný. Zdá se téměř jisté, že v první lajně vedle Davida Pastrňáka by pravidelně sbíral přes 80 bodů za sezonu,“ přidal web Boston.com.

Pastrňákovým centrem je momentálně Elias Lindholm, v případě potřeby se nabízí i Pavel Zacha nebo třeba mladý Fraser Minten. Nikdo z nich ale není napříč ligou vnímaný jako vyloženě elitní střední útočník.

To Thomas ano. Navíc má smlouvu až do létě 2031 a pod platovým stropem zabírá jen 8,125 milionu amerických dolarů.

To z něj dělá nesmírně lákavou akvizici, ale také náročnou na protihodnotu.

Generální manažer Blues Doug Armstrong už avizoval, že za Thomase bude žádat tři položky na úrovni první poloviny prvního kola draftu. V překladu to může znamenat následující kombinaci: vysoká volba v dražbě nadějí, vysoko draftovaný talent a další, v lize již zavedený mladý hráč.

Bruins by díky loňskému výprodeji takový balíček nabídnout mohli. Zájemců je ale hodně. A protože má Thomas plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, trejd závisí i na něm.

Výsledky NHL:

Boston – Pittsburgh 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 6. Chusnutdinov, 6. Mittelstadt (Zacha) – 1. E. Karlsson. Střely na branku: 28:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman (Boston), 2. S. Skinner (Pittsburgh), 3. McAvoy (Boston).

Buffalo – Vegas 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky: 5. Zucker, 21. Power, 26. T. Thompson – 27. Barbašev, 29. Dorofejev. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Lyon, 3. Dahlin (všichni Buffalo).

New Jersey – Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 13. Gricjuk, 22. Hamilton, 29. Glass, 57. Mercer, 60. Nemec – 15. Lundell. Střely na branku: 33:21. Diváci: 15.080. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Markström, 3. Gricjuk (všichni New Jersey).

Washington – Utah 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky: 20. Dubois, 47. Leonard – 12. Guenther, 14. Sergačev, 39. Peterka. Střely na branku: 25:23. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procenta. Diváci: 17.387. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller (oba Utah), 3. Leonard (Washington).

Columbus – Nashville 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky: 15. Fantilli, 42. Monahan, 47. Coyle – 20. F. Forsberg, 35. O´Reilly. Střely na branku: 27:24. Diváci: 16.526. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Coyle, 3. Fantilli (všichni Columbus).

Winnipeg – Chicago 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)

Branky: 4. Samberg, 60. Perfetti, 63. Scheifele – 19. Teräväinen, 41. Greene. Střely na branku: 32:20. Diváci: 13.929. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Greene (Chicago), 3. Perfetti (Winnipeg).

Calgary – Dallas 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Branky: 10. Frost (Klapka) – 9. a 27. Steel, 12. Benn, 23. Bourque, 29. Bastian, 40. Johnston. Střely na branku: 21:35. Diváci: 16.725. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Steel, 3. Johnston (všichni Dallas).

Edmonton – Ottawa 5:4 v prodl. (2:2, 0:2, 2:0 – 1:0)

Branky: 6. a 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins, 59. Hyman, 62. Bouchard – 7. a 25. Batherson, 4. Cozens, 26. Amadio. Střely na branku: 37:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Stützle (Ottawa), 3. Bouchard (Edmonton).

Minnesota – Tampa Bay 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 4. Faber, 25. Zuccarello, 38. Trenin, 45. Q. Hughes, 57. Kaprizov – 36. Kučerov. Střely na branku: 22:25. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Q. Hughes, 3. Faber (všichni Minnesota).

Anaheim – Colorado 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 25. Gauthier – 36. a 51. Kelly, 12. Makar, 15. Nečas, 45. Landeskog. Střely na branku: 28:26. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět branek z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 80,8 procenta. Diváci: 14.369. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Gauthier (Anaheim).

San Jose – Montreal 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)

Branky: 16. Graf, 31. Misa, 39. Celebrini, 39. Wennberg, 44. W. Smith, 57. Sherwood, 60. Gaudette – 46. a 51. Newhook, 7. Kapanen, 26. Danault, 46. Děmidov. Střely na branku: 28:37. Dobeš odchytal za Montreal 58:03 minuty, inkasoval šest branek z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 77,8 procenta. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. W. Smith, 3. Sherwood (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

59

38

4

17

210:158

80

2.

Buffalo

61

36

6

19

209:183

78

3.

Detroit

61

35

6

20

182:183

76

4.

Montreal

60

33

9

18

213:200

75

5.

Boston

60

34

5

21

202:188

73

6.

Ottawa

60

29

9

22

201:193

67

7.

Toronto

61

27

10

24

195:211

64

8.

Florida

61

30

3

28

186:205

63

Metropolitní divize:

1.

Carolina

60

38

6

16

208:171

82

2.

Pittsburgh

60

31

13

16

204:175

75

3.

NY Islanders

61

35

5

21

182:172

75

4.

Columbus

60

31

8

21

192:191

70

5.

Washington

63

31

7

25

199:189

69

6.

Philadelphia

60

28

11

21

177:188

67

7.

New Jersey

61

30

2

29

156:183

62

8.

NY Rangers

60

23

8

29

160:190

54

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

60

41

9

10

230:149

91

2.

Dallas

61

38

9

14

212:165

85

3.

Minnesota

62

36

10

16

209:180

82

4.

Utah

61

32

4

25

193:169

68

5.

Nashville

61

27

8

26

179:210

62

6.

Winnipeg

60

24

10

26

171:186

58

7.

Chicago

61

23

10

28

163:195

56

8.

St. Louis

60

22

9

29

156:208

53

Pacifická divize:

1.

Vegas

61

28

14

19

201:194

70

2.

Anaheim

60

33

3

24

200:211

69

3.

Edmonton

62

30

8

24

220:210

68

4.

Seattle

60

29

9

22

171:176

67

5.

San Jose

59

30

4

25

186:207

64

6.

Los Angeles

60

24

14

22

155:179

62

7.

Calgary

60

24

7

29

149:181

55

8.

Vancouver

60

18

7

35

153:224

43

Reklama