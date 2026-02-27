Hrozí favorit. Sparta zná v Konferenční lize jména možných soupeřů

Soupeřem fotbalistů Sparty Praha v osmifinále Konferenční ligy bude Celje, nebo nizozemský Alkmaar, který oproti letenskému klubu disponuje dvakrát dražším kádrem.
Slovinský tým v 1. kole vyřazovací fáze podruhé porazil kosovskou Dritu 3:2 a postoupil do osmifinále stejně jako Alkmaar, který otočil souboj s Noahem a po úvodní prohře 0:1 zvítězil doma 4:0.
O tom, se kterým z těchto dvou celků se Sparta utká, rozhodne páteční los. Soupeře určí i Sigmě Olomouc, která se utká s jedním z dvojice AEK Larnaka, Mohuč.
Celje si z prvního duelu přivezlo výhru 3:2 a před svými fanoušky neponechal slovinský celek nic náhodě. V 19. minutě se po přiklepnutí ve vápně prosadil Svit Sešlar, který o čtyři minuty později rozehrál rohový kop a z dorážky zvýšil Darko Hrka. Drita sice vzápětí duel zdramatizovala, ale těsně před poločasem se z penalty prosadil znovu Sešlar a Celje už si postup pohlídalo.
V soutěži končí Omonia Nikósie. Kyperský celek po domácí porážce 0:1 prohrál odvetu v Rijece 1:3. Český stoper Stefan Simič zápas sledoval jen z lavičky Omonie.
Stejně tak jen na lavičce zůstal Matěj Šín, ale počínání spoluhráčů v Alkmaaru se mu sledovalo mnohem příjemněji. Už v první půli nizozemský celek otočil vývoj dvojzápasu s Nohaem po trefách Ro-Zangela Daala a Svena Mijnanse, který pak po změně stran definitivně rozhodl třetím gólem.
Po vyřazení Interu Milán v Lize mistrů byl italský fotbal blízko dalšímu šoku, protože Fiorentina doma ztratila tříbrankový náskok z prvního duelu s Bialystokem. V dresu polského týmu se ale blýskl hattrickem Bartosz Mazurek a poslal zápas do prodloužení. V něm už Fiorentina našla ztracené sebevědomí a Nicoló Fagioli střelou z hranice vápna a Moise Kean tečovanou dorážkou po rohovém kopu rozhodli o postupu Italů.
Odvetná utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Konferenční ligy:
Rijeka - Omonia Nikósie 3:1 (0:1)
Branky: 52. a 67. Fruk, 79. Adu-Adjei - 13. Tankovič. První zápas: 1:0, postoupila Rijeka.
Samsunspor - Škendija Tetovo 4:0 (0:0)
Branky: 79. a 90.+2 Mouandilmadji, 53. Ntcham z pen., 71. Ndiaye. První zápas: 1:0, postoupil Samsunspor.
Celje - Drita 3:2 (3:1)
Branky: 19. a 43. z pen. Sešlar, 23. Hrka - 26. Blerim Krasniqi, 51. Dabiqaj. První zápas: 3:2, postoupilo Celje.
Fiorentina - Bialystok 2:4 po prodl. (0:3, 0:2)
Branky: 107. Fagioli, 114. Kean - 23., 45.+3 a 49. Mazurek, 118. Imaz. ČK: 120. Vital (Bialstok). První zápas: 3:0, postoupila Fiorentina.
Crystal Palace - Zrinjski Mostar 2:0 (1:0)
Branky: 36. Lacroix, 90+3. Guessand. První zápas: 1:1, postoupil Crystal Palace.
Lech Poznaň - Kuopio 1:0 (0:0)
Branka: 65. Rodríguez. První zápas: 2:0, postoupil Lech.
AZ Alkmaar - Noah 4:0 (2:0)
Branky: 39. a 54. Mijnans, 5. Daal, 90.+1 Jensen. První zápas: 0:1, postoupil Alkmaar.
Osmifinále evropského poháru po 33 letech. Olomouc slaví, v závěru jí pomohlo video
Fotbalisté Olomouce v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy vyhráli v Lausanne 2:1 a v součtu s domácí remízou 1:1 postoupili do osmifinále.
