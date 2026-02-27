Přeskočit na obsah
Benative
27. 2. Alexandr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hrozí favorit. Sparta zná v Konferenční lize jména možných soupeřů

Sport,ČTK

Soupeřem fotbalistů Sparty Praha v osmifinále Konferenční ligy bude Celje, nebo nizozemský Alkmaar, který oproti letenskému klubu disponuje dvakrát dražším kádrem.

UEFA Conference League - Play Off - Second Leg - AZ Alkmaar v FC Noah
Fotbalisté nizozemského týmu AZ AlkmaarFoto: REUTERS
Reklama

Slovinský tým v 1. kole vyřazovací fáze podruhé porazil kosovskou Dritu 3:2 a postoupil do osmifinále stejně jako Alkmaar, který otočil souboj s Noahem a po úvodní prohře 0:1 zvítězil doma 4:0.

O tom, se kterým z těchto dvou celků se Sparta utká, rozhodne páteční los. Soupeře určí i Sigmě Olomouc, která se utká s jedním z dvojice AEK Larnaka, Mohuč.

Celje si z prvního duelu přivezlo výhru 3:2 a před svými fanoušky neponechal slovinský celek nic náhodě. V 19. minutě se po přiklepnutí ve vápně prosadil Svit Sešlar, který o čtyři minuty později rozehrál rohový kop a z dorážky zvýšil Darko Hrka. Drita sice vzápětí duel zdramatizovala, ale těsně před poločasem se z penalty prosadil znovu Sešlar a Celje už si postup pohlídalo.

V soutěži končí Omonia Nikósie. Kyperský celek po domácí porážce 0:1 prohrál odvetu v Rijece 1:3. Český stoper Stefan Simič zápas sledoval jen z lavičky Omonie.

Reklama
Reklama

Stejně tak jen na lavičce zůstal Matěj Šín, ale počínání spoluhráčů v Alkmaaru se mu sledovalo mnohem příjemněji. Už v první půli nizozemský celek otočil vývoj dvojzápasu s Nohaem po trefách Ro-Zangela Daala a Svena Mijnanse, který pak po změně stran definitivně rozhodl třetím gólem.

Po vyřazení Interu Milán v Lize mistrů byl italský fotbal blízko dalšímu šoku, protože Fiorentina doma ztratila tříbrankový náskok z prvního duelu s Bialystokem. V dresu polského týmu se ale blýskl hattrickem Bartosz Mazurek a poslal zápas do prodloužení. V něm už Fiorentina našla ztracené sebevědomí a Nicoló Fagioli střelou z hranice vápna a Moise Kean tečovanou dorážkou po rohovém kopu rozhodli o postupu Italů.

Odvetná utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Konferenční ligy:

Rijeka - Omonia Nikósie 3:1 (0:1)

Reklama
Reklama

Branky: 52. a 67. Fruk, 79. Adu-Adjei - 13. Tankovič. První zápas: 1:0, postoupila Rijeka.

Samsunspor - Škendija Tetovo 4:0 (0:0)

Branky: 79. a 90.+2 Mouandilmadji, 53. Ntcham z pen., 71. Ndiaye. První zápas: 1:0, postoupil Samsunspor.

Celje - Drita 3:2 (3:1)

Reklama
Reklama

Branky: 19. a 43. z pen. Sešlar, 23. Hrka - 26. Blerim Krasniqi, 51. Dabiqaj. První zápas: 3:2, postoupilo Celje.

Fiorentina - Bialystok 2:4 po prodl. (0:3, 0:2)

Branky: 107. Fagioli, 114. Kean - 23., 45.+3 a 49. Mazurek, 118. Imaz. ČK: 120. Vital (Bialstok). První zápas: 3:0, postoupila Fiorentina.

Crystal Palace - Zrinjski Mostar 2:0 (1:0)

Reklama
Reklama

Branky: 36. Lacroix, 90+3. Guessand. První zápas: 1:1, postoupil Crystal Palace.

Lech Poznaň - Kuopio 1:0 (0:0)

Branka: 65. Rodríguez. První zápas: 2:0, postoupil Lech.

AZ Alkmaar - Noah 4:0 (2:0)

Reklama
Reklama

Branky: 39. a 54. Mijnans, 5. Daal, 90.+1 Jensen. První zápas: 0:1, postoupil Alkmaar.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Výcvik rekrutů armády ČR ve Vyškově, téma Víkendu HN
Výcvik rekrutů armády ČR ve Vyškově, téma Víkendu HN
Výcvik rekrutů armády ČR ve Vyškově, téma Víkendu HN

"Česko, další padouch v NATO." Babiš to za armádní škrty schytá, varuje Politico

Podle serveru Politico se Česko může stát „padouchem“ NATO, a to kvůli plánovanému snížení výdajů na obranu pod hranici 2 % HDP. Návrh státního rozpočtu Babišovy vlády na letošní rok počítá v resortu obrany se škrty kolem 900 milionů eur, alespoň v porovnání s návrhem rozpočtu, který předkládala ještě předchozí Fialova vláda.

ARCHIVNÍ FOTO: Americký prezident Donald Trump pořádá večeři guvernérů v Bílém domě ve Washingtonu.
ARCHIVNÍ FOTO: Americký prezident Donald Trump pořádá večeři guvernérů v Bílém domě ve Washingtonu.
ARCHIVNÍ FOTO: Americký prezident Donald Trump pořádá večeři guvernérů v Bílém domě ve Washingtonu.

ŽIVĚNeobvyklý krok USA: Radu bezpečnosti OSN povede první dáma

Americká první dáma Melania Trumpová bude v pondělí předsedat schůzce Rady bezpečnosti OSN, oznámil podle agentury Reuters Bílý dům. Spojené státy totiž přebírají měsíční rotující předsednictví. Trumpová chce na jednání zdůraznit význam vzdělání jako cesty k posílení tolerance a udržení světového míru. Podle její kanceláře půjde o historicky první případ, kdy první dáma USA takové jednání povede.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama