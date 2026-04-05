Reklama
Reklama
Sport

Dobeš vyděsil manévrem v prodloužení, nakonec byl za hvězdu. Florida se sesypala

Sport,ČTK

Jakub Dobeš dovedl v NHL Montreal 35 úspěšnými zásahy k vítězství nad New Jersey 4:3 po nájezdech. Další český brankář Karel Vejmelka pomohl 19 zákroky k výhře Utahu nad Vancouverem 7:4, za Canucks si připsal dvě asistence obránce Filip Hronek. Pavel Zacha přihrál na jediný gól hokejistů Bostonu při prohře 1:3 s Tampou Bay.

NHL: Montreal Canadiens at New Jersey Devils
Brankář Montrealu Jakub Dobeš v utkání na ledě New JerseyFoto: REUTERS
Reklama

Již v odpoledních zápasech zařídil Martin Nečas gólem a asistencí Coloradu výhru nad Dallasem 2:0 a Jaroslav Chmelař skóroval za NY Rangers proti Detroitu (4:1).

Čtyřiadvacetiletý Dobeš vychytal své páté vítězství za sebou, úspěšná série Canadiens je ještě o tři utkání delší. Mají rovných 100 bodů, ale jistotu účasti v bojích o Stanley Cup zatím ne.

"Na nedostatek sebevědomí jsem si nikdy nemohl stěžovat, jde ale především o to, předvádět kvalitní hokej jako tým. Je dobré mít v tabulce sto bodů, ale důležitější je získat co nejlepší pozici pro play off a začít ho doma," řekl rodák z Ostravy.

Montreal v polovině zápasu vedl už 3:0, jenže náskok ztratil a výhru zachránil v nájezdech. Dobeše hráči New Jersey překonali dvakrát, rozstřely rozhodl v páté sérii Oliver Kapanen.

Reklama
Reklama

Přitom v prodloužení tři na tři byl Montreal jen kousek od porážky. Dobeš se totiž zhruba minutu a půl před koncem rozhodl pro riskantní rozehrávku a trefil dojíždějícího Nica Hischiera. Odražený puk potom jen těsně minul bránu.

Vejmelka při přestřelce Utahu s Vancouverem zaznamenal již 35 výhru v sezoně. Dvakrát ho překonal Linus Karlsson a dvakrát domácí tým v přesilových hrách: pokaždé u toho byl Hronek. Dvacet sekund po začátku třetí třetiny Hronkovu střelu od modré čáry tečoval Jake DeBrusk a snížil na 3:4, nedlouho po něm potrestal Utah za další vyloučení Marco Rossi. Hronek se dostal na 38 asistencí v ročníku.

Hrdinou Mammoth byl kapitán Clayton Keller, jenž zaznamenal potřetí v kariéře hattrick a navrch přidal přihrávku. Utah vyhrál třetí zápas v řadě a v Západní konferenci je šestý. Nejhorší tým ligy Canucks prohráli osmý duel z posledních devíti.

Zacha si připsal 33. asistenci v sezoně a jubilejní 250. v kariéře. Boston sice dobře začal, ale ve třetí třetině Tampa Bay třemi góly vývoj otočila. Vítěznou trefu dal Darren Raddysh a 21. gólem v ročníku stanovil nový klubový rekord mezi obránci.

Reklama
Reklama

Výhru pojistil do prázdné branky Nikita Kučerov a dělí ho už jen jedna branka od mety 400. Tampa oslavila zároveň jistou účast v play off. Boston je na východě šestý.

O pět bodů méně mají Islanders, kteří podlehli 3:4 nejlepšímu týmu Východní konference Carolině. Třemi body a dvěma góly včetně vítězného se o to postaral Seth Jarvis.

Ondřej Palát neodehrál ani deset minut, což bylo nejméně z útočníků newyorského celku. Jeho spoluhráč Matthew Schaefer stanovil 58. bodem nové maximum NHL osmnáctiletých a mladších obránců.

Mistrovský celek posledních dvou let Florida s Tomášem Noskem a znovu i Mikulášem Hovorkou utrpěla debakl 4:9 na ledě Pittsburghu. Lídry domácích byli čtyřbodoví Jevgenij Malkin a Erik Karlsson.

Reklama
Reklama

Devětatřicetiletý Malkin oslavil 14. hattrick v kariéře a pokořil metu 1400 bodů v NHL, na kterou z aktivních hráčů dosáhli jen jeho spoluhráč Sidney Crosby a Alexander Ovečkin.

"Je to famózní číslo. Tím spíš, když na něj dosáhnete v jednom klubu. Mám to tady rád. Už jsme zase dobře fungující tým," řekl Malkin.

Anaheim bez zraněného Radko Gudase a s Lukášem Dostálem jen na střídačce prohrál s Calgary 3:5. V dresu Flames strávil na ledě přes deset minut Adam Klapka a připsal si pět hitů.

NHL:

Reklama
Reklama

Tampa Bay - Boston 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branky: 43. D'Astous, 55. D. Raddysh, 59. Kučerov - 27. Mittelstadt (Zacha). Střely na branku: 23:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. D. Raddysh, 2. Vasilevskij, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).

Pittsburgh - Florida 9:4 (2:2, 6:0, 1:2)

Branky: 26., 29. a 44. Malkin, 1. Acciari, 6. E. Karlsson, 22. Mantha, 30. E. Söderblom, 38. Rakell, 39. Shea - 8. Greer, 15. S. Jones, 49. Gregor, 51. Samoskevich. Střely na branku: 31:23. Diváci: 18.336. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. E. Karlsson, 3. E. Söderblom (všichni Pittsburgh).

Reklama
Reklama

New Jersey - Montreal 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 34. Mercer, 38. J. Hughes, 58. Meier - 16. Struble, 29. Děmidov, 30. L. Hutson, rozh. náj. O. Kapanen. Střely na branku: 38:29. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 65 minut, inkasoval tři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 92,1 procenta.

Washington - Buffalo 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Branky: 4. Chychrun 4. D. Strome, 6. McMichael, 27. Protas, 47. R. Leonard, 49. T. Wilson - 7. Dahlin, 13. Malenstyn. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. McMichael, 3. Protas (všichni Washington).

Reklama
Reklama

Carolina - NY Islanders 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky: 12. a 41. Jarvis, 32. Blake, 37. Sebastian Aho - 6. Gatcomb, 23. Šabanov, 59. Anders Lee. Střely na branku: 40:16. Diváci: 18.567. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Sebastian Aho, 3. K. Miller (všichni Carolina).

Columbus - Winnipeg 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 2. Provorov - 39. a 51. Connor. Střely na branku: 16:25. Diváci: 18.272. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. Greaves (Columbus).

Reklama
Reklama

Vancouver - Utah 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

Branky: 3. a 23. L. Karlsson, 41. DeBrusk (Hronek), 45. Rossi (Hronek) - 19., 28. a 60. Keller, 14. Yamamoto, 32. Guenther, 42. Crouse, 52. O'Brien. Střely na branku: 23:24. Karel Vejmelka odchytal za Utah 60 minut, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 82,6 procenta. Diváci: 18.693. Hvězdy zápasu: 1. Keller (Utah), 2. L. Karlsson (Vancouver), 3. Crouse (Utah).

Los Angeles - Toronto 7:6 v prodl. (0:2, 3:2, 3:2 - 1:0)

Branky: 22. a 63. Byfield, 24. a 46. Kempe, 35. Panarin, 47. S. Helenius, 48. Laferriere - 5. a 54. Knies, 14. Lorentz, 30. Tavares, 40. Cowan, 50. N. Robertson. Střely na branku: 40:20. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Panarin (oba Los Angeles), 3. Knies (Toronto).

Reklama
Reklama

Edmonton - Vegas 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Branky: 40. Bouchard - 12. Howden, 26. Sissons, 29. Lauzon, 45. Stone, 57. Andersson. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Howden, 2. Hart, 3. Eichel (všichni Vegas).

Anaheim - Calgary 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Branky: 11. Sennecke, 48. Leo Carlsson, 50. McTavish - 39. a 59. Frost, 14. Farabee, 22. R. Strome, 28. Gridin. Střely na branku: 39:20. Diváci: 14.104. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson (Anaheim), 2. Farabee, 3. Cooley (oba Calgary).

Reklama
Reklama

San Jose - Nashville 3:6 (0:3, 2:0, 1:3)

Branky: 36. Leddy, 40. Celebrini, 42. Wennberg - 9. a 10. F. Forsberg, 17. Stamkos, 49. O'Reilly, 58. Haula, 59. Jost. Střely na branku: 27:35. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Jost, 2. O'Reilly, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Seattle - Chicago 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Branky: 51. Schwartz, 55. Kakko - 30. Teräväinen, 40. Bertuzzi, 54. Boisvert, 59. Michejev. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz (Seattle), 2. Boisvert, 3. Bertuzzi (oba Chicago).

Reklama
Reklama

NY Rangers - Detroit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 36., 48. a 59. Perreault, 14. Chmelař - 60. Perron. Střely na branku: 21:33. Diváci: 17.292. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Perreault, 3. Chmelař (všichni NY Rangers).

Ottawa - Minnesota 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 57. Batherson - 16. a 36. Hartman, 10. Brodin, 53. J. Middleton. Střely na branku: 34:23. Diváci: 18.482. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Hartman, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).

Reklama
Reklama

Dallas - Colorado 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 51. Nečas, 60. MacKinnon (Nečas). Střely na branku: 18:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Wedgewood (oba Colorado), 3. DeSmith (Dallas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Reklama
Reklama

Atlantická divize:

1.

x-Tampa Bay

76

48

6

22

277:211

102

2.

Montreal

76

45

10

21

269:239

100

3.

x-Buffalo

77

46

8

23

266:231

100

4.

Boston

77

43

8

26

258:238

94

5.

Ottawa

76

39

10

27

252:235

88

6.

Detroit

76

40

8

28

221:229

88

7.

Toronto

77

32

14

31

242:275

78

8.

Florida

76

37

3

36

228:257

77

Metropolitní divize:

1.

x-Carolina

76

49

6

21

272:222

104

2.

Pittsburgh

77

39

16

22

275:248

94

3.

NY Islanders

78

42

5

31

226:229

89

4.

Philadelphia

76

38

12

26

226:230

88

5.

Columbus

77

38

12

27

241:238

88

6.

Washington

77

39

9

29

247:232

87

7.

New Jersey

76

39

3

34

215:234

81

8.

NY Rangers

77

32

9

36

221:237

73

Západní konference:

Centrální divize:

Reklama
Reklama

1.

x-Colorado

75

50

10

15

285:193

110

2.

x-Dallas

77

45

12

20

258:211

102

3.

x-Minnesota

76

43

12

21

251:219

98

4.

Utah

76

40

6

30

248:218

86

5.

Nashville

76

36

9

31

231:253

81

6.

Winnipeg

76

33

12

31

215:232

78

7.

St. Louis

75

32

12

31

202:236

76

8.

Chicago

77

28

14

35

200:253

70

Pacifická divize:

1.

Edmonton

77

39

9

29

265:257

87

2.

Anaheim

77

41

5

31

257:271

87

3.

Vegas

77

35

16

26

247:240

86

4.

Los Angeles

76

31

19

26

208:234

81

5.

San Jose

75

36

7

32

231:267

79

6.

Seattle

75

32

11

32

210:237

75

7.

Calgary

76

32

8

36

199:243

72

8.

Vancouver

76

22

8

46

201:295

52

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama