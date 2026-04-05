Dobeš vyděsil manévrem v prodloužení, nakonec byl za hvězdu. Florida se sesypala

Jakub Dobeš dovedl v NHL Montreal 35 úspěšnými zásahy k vítězství nad New Jersey 4:3 po nájezdech. Další český brankář Karel Vejmelka pomohl 19 zákroky k výhře Utahu nad Vancouverem 7:4, za Canucks si připsal dvě asistence obránce Filip Hronek. Pavel Zacha přihrál na jediný gól hokejistů Bostonu při prohře 1:3 s Tampou Bay.
Již v odpoledních zápasech zařídil Martin Nečas gólem a asistencí Coloradu výhru nad Dallasem 2:0 a Jaroslav Chmelař skóroval za NY Rangers proti Detroitu (4:1).
Čtyřiadvacetiletý Dobeš vychytal své páté vítězství za sebou, úspěšná série Canadiens je ještě o tři utkání delší. Mají rovných 100 bodů, ale jistotu účasti v bojích o Stanley Cup zatím ne.
"Na nedostatek sebevědomí jsem si nikdy nemohl stěžovat, jde ale především o to, předvádět kvalitní hokej jako tým. Je dobré mít v tabulce sto bodů, ale důležitější je získat co nejlepší pozici pro play off a začít ho doma," řekl rodák z Ostravy.
Montreal v polovině zápasu vedl už 3:0, jenže náskok ztratil a výhru zachránil v nájezdech. Dobeše hráči New Jersey překonali dvakrát, rozstřely rozhodl v páté sérii Oliver Kapanen.
Přitom v prodloužení tři na tři byl Montreal jen kousek od porážky. Dobeš se totiž zhruba minutu a půl před koncem rozhodl pro riskantní rozehrávku a trefil dojíždějícího Nica Hischiera. Odražený puk potom jen těsně minul bránu.
Vejmelka při přestřelce Utahu s Vancouverem zaznamenal již 35 výhru v sezoně. Dvakrát ho překonal Linus Karlsson a dvakrát domácí tým v přesilových hrách: pokaždé u toho byl Hronek. Dvacet sekund po začátku třetí třetiny Hronkovu střelu od modré čáry tečoval Jake DeBrusk a snížil na 3:4, nedlouho po něm potrestal Utah za další vyloučení Marco Rossi. Hronek se dostal na 38 asistencí v ročníku.
Hrdinou Mammoth byl kapitán Clayton Keller, jenž zaznamenal potřetí v kariéře hattrick a navrch přidal přihrávku. Utah vyhrál třetí zápas v řadě a v Západní konferenci je šestý. Nejhorší tým ligy Canucks prohráli osmý duel z posledních devíti.
Zacha si připsal 33. asistenci v sezoně a jubilejní 250. v kariéře. Boston sice dobře začal, ale ve třetí třetině Tampa Bay třemi góly vývoj otočila. Vítěznou trefu dal Darren Raddysh a 21. gólem v ročníku stanovil nový klubový rekord mezi obránci.
Výhru pojistil do prázdné branky Nikita Kučerov a dělí ho už jen jedna branka od mety 400. Tampa oslavila zároveň jistou účast v play off. Boston je na východě šestý.
O pět bodů méně mají Islanders, kteří podlehli 3:4 nejlepšímu týmu Východní konference Carolině. Třemi body a dvěma góly včetně vítězného se o to postaral Seth Jarvis.
Ondřej Palát neodehrál ani deset minut, což bylo nejméně z útočníků newyorského celku. Jeho spoluhráč Matthew Schaefer stanovil 58. bodem nové maximum NHL osmnáctiletých a mladších obránců.
Mistrovský celek posledních dvou let Florida s Tomášem Noskem a znovu i Mikulášem Hovorkou utrpěla debakl 4:9 na ledě Pittsburghu. Lídry domácích byli čtyřbodoví Jevgenij Malkin a Erik Karlsson.
Devětatřicetiletý Malkin oslavil 14. hattrick v kariéře a pokořil metu 1400 bodů v NHL, na kterou z aktivních hráčů dosáhli jen jeho spoluhráč Sidney Crosby a Alexander Ovečkin.
"Je to famózní číslo. Tím spíš, když na něj dosáhnete v jednom klubu. Mám to tady rád. Už jsme zase dobře fungující tým," řekl Malkin.
Anaheim bez zraněného Radko Gudase a s Lukášem Dostálem jen na střídačce prohrál s Calgary 3:5. V dresu Flames strávil na ledě přes deset minut Adam Klapka a připsal si pět hitů.
NHL:
Tampa Bay - Boston 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Branky: 43. D'Astous, 55. D. Raddysh, 59. Kučerov - 27. Mittelstadt (Zacha). Střely na branku: 23:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. D. Raddysh, 2. Vasilevskij, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).
Pittsburgh - Florida 9:4 (2:2, 6:0, 1:2)
Branky: 26., 29. a 44. Malkin, 1. Acciari, 6. E. Karlsson, 22. Mantha, 30. E. Söderblom, 38. Rakell, 39. Shea - 8. Greer, 15. S. Jones, 49. Gregor, 51. Samoskevich. Střely na branku: 31:23. Diváci: 18.336. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. E. Karlsson, 3. E. Söderblom (všichni Pittsburgh).
New Jersey - Montreal 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)
Branky: 34. Mercer, 38. J. Hughes, 58. Meier - 16. Struble, 29. Děmidov, 30. L. Hutson, rozh. náj. O. Kapanen. Střely na branku: 38:29. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 65 minut, inkasoval tři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 92,1 procenta.
Washington - Buffalo 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Branky: 4. Chychrun 4. D. Strome, 6. McMichael, 27. Protas, 47. R. Leonard, 49. T. Wilson - 7. Dahlin, 13. Malenstyn. Střely na branku: 28:39. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. McMichael, 3. Protas (všichni Washington).
Carolina - NY Islanders 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Branky: 12. a 41. Jarvis, 32. Blake, 37. Sebastian Aho - 6. Gatcomb, 23. Šabanov, 59. Anders Lee. Střely na branku: 40:16. Diváci: 18.567. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Sebastian Aho, 3. K. Miller (všichni Carolina).
Columbus - Winnipeg 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky: 2. Provorov - 39. a 51. Connor. Střely na branku: 16:25. Diváci: 18.272. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. Greaves (Columbus).
Vancouver - Utah 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Branky: 3. a 23. L. Karlsson, 41. DeBrusk (Hronek), 45. Rossi (Hronek) - 19., 28. a 60. Keller, 14. Yamamoto, 32. Guenther, 42. Crouse, 52. O'Brien. Střely na branku: 23:24. Karel Vejmelka odchytal za Utah 60 minut, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 82,6 procenta. Diváci: 18.693. Hvězdy zápasu: 1. Keller (Utah), 2. L. Karlsson (Vancouver), 3. Crouse (Utah).
Los Angeles - Toronto 7:6 v prodl. (0:2, 3:2, 3:2 - 1:0)
Branky: 22. a 63. Byfield, 24. a 46. Kempe, 35. Panarin, 47. S. Helenius, 48. Laferriere - 5. a 54. Knies, 14. Lorentz, 30. Tavares, 40. Cowan, 50. N. Robertson. Střely na branku: 40:20. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Panarin (oba Los Angeles), 3. Knies (Toronto).
Edmonton - Vegas 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Branky: 40. Bouchard - 12. Howden, 26. Sissons, 29. Lauzon, 45. Stone, 57. Andersson. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Howden, 2. Hart, 3. Eichel (všichni Vegas).
Anaheim - Calgary 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Branky: 11. Sennecke, 48. Leo Carlsson, 50. McTavish - 39. a 59. Frost, 14. Farabee, 22. R. Strome, 28. Gridin. Střely na branku: 39:20. Diváci: 14.104. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson (Anaheim), 2. Farabee, 3. Cooley (oba Calgary).
San Jose - Nashville 3:6 (0:3, 2:0, 1:3)
Branky: 36. Leddy, 40. Celebrini, 42. Wennberg - 9. a 10. F. Forsberg, 17. Stamkos, 49. O'Reilly, 58. Haula, 59. Jost. Střely na branku: 27:35. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Jost, 2. O'Reilly, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).
Seattle - Chicago 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Branky: 51. Schwartz, 55. Kakko - 30. Teräväinen, 40. Bertuzzi, 54. Boisvert, 59. Michejev. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz (Seattle), 2. Boisvert, 3. Bertuzzi (oba Chicago).
NY Rangers - Detroit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 36., 48. a 59. Perreault, 14. Chmelař - 60. Perron. Střely na branku: 21:33. Diváci: 17.292. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Perreault, 3. Chmelař (všichni NY Rangers).
Ottawa - Minnesota 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 57. Batherson - 16. a 36. Hartman, 10. Brodin, 53. J. Middleton. Střely na branku: 34:23. Diváci: 18.482. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Hartman, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).
Dallas - Colorado 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky: 51. Nečas, 60. MacKinnon (Nečas). Střely na branku: 18:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Wedgewood (oba Colorado), 3. DeSmith (Dallas).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
x-Tampa Bay
76
48
6
22
277:211
102
2.
Montreal
76
45
10
21
269:239
100
3.
x-Buffalo
77
46
8
23
266:231
100
4.
Boston
77
43
8
26
258:238
94
5.
Ottawa
76
39
10
27
252:235
88
6.
Detroit
76
40
8
28
221:229
88
7.
Toronto
77
32
14
31
242:275
78
8.
Florida
76
37
3
36
228:257
77
Metropolitní divize:
1.
x-Carolina
76
49
6
21
272:222
104
2.
Pittsburgh
77
39
16
22
275:248
94
3.
NY Islanders
78
42
5
31
226:229
89
4.
Philadelphia
76
38
12
26
226:230
88
5.
Columbus
77
38
12
27
241:238
88
6.
Washington
77
39
9
29
247:232
87
7.
New Jersey
76
39
3
34
215:234
81
8.
NY Rangers
77
32
9
36
221:237
73
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
75
50
10
15
285:193
110
2.
x-Dallas
77
45
12
20
258:211
102
3.
x-Minnesota
76
43
12
21
251:219
98
4.
Utah
76
40
6
30
248:218
86
5.
Nashville
76
36
9
31
231:253
81
6.
Winnipeg
76
33
12
31
215:232
78
7.
St. Louis
75
32
12
31
202:236
76
8.
Chicago
77
28
14
35
200:253
70
Pacifická divize:
1.
Edmonton
77
39
9
29
265:257
87
2.
Anaheim
77
41
5
31
257:271
87
3.
Vegas
77
35
16
26
247:240
86
4.
Los Angeles
76
31
19
26
208:234
81
5.
San Jose
75
36
7
32
231:267
79
6.
Seattle
75
32
11
32
210:237
75
7.
Calgary
76
32
8
36
199:243
72
8.
Vancouver
76
22
8
46
201:295
52
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.