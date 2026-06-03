Hertlovi ke slávě stačily dvě střely. Pak prozradil, kdo ho vytáhl z gólové krize

Tomáš Hertl se stal hrdinou prvního finále Stanley Cupu. Jediný český zástupce v sérii rozhodl gólem v 57. minutě o výhře hokejistů Vegas 5:4 na ledě Caroliny. Zkušený útočník ale v rozhovoru s novináři vyzdvihl celý tým, v zápase skórovaly všechny čtyři útoky Golden Knights.
"Samozřejmě potěší, když dáte vítězný gól. Ale jsem hrdý na náš týmový výkon, na každého jednotlivého hráče," řekl Hertl, který hraje finále NHL po deseti letech a usiluje o první Stanleyův pohár.
Hertl v sezoně dlouho hledal střeleckou mušku a trápil se. Prošel si obdobím, ve kterém neskóroval ve 29 zápasech v řadě. Dvouměsíční gólový půst ukončil až v sérii proti Anaheimu, od té doby ale vstřelil čtyři branky v osmi zápasech.
"Hodně mi pomohlo, že mi zavolal bývalý spoluhráč Joe Pavelski. Býval skvělým střelcem, hodně toho prožil. Mluvil se mnou o tom, co je potřeba dělat, a mám dojem, že hned na druhý den jsem dal konečně gól," prozradil Hertl.
Jeho tým v úterý vyhrál posedmé v řadě, ale do zápasu dobře nevstoupil. Po gólech Nikolaje Ehlerse prohrával ve 13. minutě 0:2 a ještě hosty jednou zachránila horní tyč.
"Samozřejmě to nebyl záměr," komentoval Hertl špatný start. "Ale je to tak nějak příběh této sezony… A nepanikaříme za žádného stavu," doplnil český útočník, který si v předchozí sérii s Coloradem připsal vítězný gól při obratu z 0:3.
Golden Knights se ze špatného začátku rychle vzpamatovali. Už v úvodu druhé třetiny otočili skóre na 3:2.
V dalším průběhu sice Carolina dvakrát vyrovnala, ale na Hertlovu trefu už nenašla odpověď. Odchovanec pražské Slavie odmítl prodloužení povedenou ranou z mezikruží.
"Není to vždy o gólech, jde hlavně o detaily. Masivní bloky, všechny ty malé zákroky. Na tom všem v této fázi sezony záleží. A po tom slabém začátku jsme udělali hodně dobrých věcí," řekl dvaatřicetiletý útočník.
Hertl nastupoval ve třetím útoku a odehrál 15 minut a deset sekund. Důvěru dostával i v přesilovkové formaci, která se skládala z pěti útočníků a na ledě zůstávala většinu času početní výhody.
V zápase nicméně vystřelil jen dvakrát. Vedle gólové rány ještě nebezpečně vypálil v přesilové hře z mezikruží za stavu 3:2.