Hradečtí fanoušci se opřeli do Tvrdíka. Slávisté vyvolávali Douděru, Chorého nikoliv

Bez incidentu se obešel zápas předposledního 4. kola ligové nadstavby mezi fotbalisty Hradce Králové a Slavie, která už měla jistotu obhajoby titulu. Příznivci Pražanů si přímo v hledišti užili poslední utkání svého týmu v sezoně, na závěrečný domácí duel proti Plzni po disciplinárním trestu za nedohrané derby nebudou moci.
Slávističtí fanoušci vyvolávali obránce Davida Douděru, jméno dalšího vyřazeného hráče z týmu Tomáše Chorého neskandovali. Proti šéfovi klubu Jaroslavu Tvrdíkovi se nijak nevymezili.
"Utkání se obešlo bez narušení veřejného pořádku," řekla ČTK mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Policie v souvislosti s vyprodaným zápasem, v němž Hradec Králové zvítězil 3:1, nasadila zvýšený počet lidí.
Minulou sobotu v závěru druhého kola nadstavby proti Spartě stovky slávistických příznivců za stavu 3:2 vběhly na trávník stadionu v Edenu, napadly hráče soupeře a házely světlice do sektoru hostujících diváků. Utkání se nedohrálo a disciplinární komise ho v úterý zkontumovala ve prospěch Sparty. Vršovickému klubu udělila pokutu 10 milionů korun a zavřela mu hlediště na čtyři domácí soutěžní zápasy.
Slavia ve středu v prvním utkání bez diváků rozdrtila Jablonec 5:1 a s předstihem obhájila titul. Na venkovní zápasy trest neplatí, fanoušci Pražanů si tak dnes v Hradci mohli osobně užít poslední duel svého týmu v sezoně. Ve vyprodané Malšovické aréně pro 9300 diváků zaplnili nejen hostující "kotel" o kapacitě 500 míst, ale i vedlejší sektor.
Celý zápas se vedle vulgarit zdrželi i používání pyrotechniky a transparentů. Po vedoucí brance Ondřeje Mihálika v 19. minutě spustili domácí fanoušci pokřik "Tvrdíku, ty jsi hovado", namířený na předsedu představenstva Slavie. Následně roztáhli transparent s nápisem "Skenuj své svědomí, ne naše obličeje!".
Šéf Pražanů po derby uvedl, že klub spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor ale změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů, červenobílým by za protizákonné jednání hrozila pokuta až ve výši stovek milionů korun.
Ke královéhradeckému "kotli" se přidali slávističtí příznivci pokřikem "Český fotbal pro fanoušky". O chvíli později začali hostující fanoušci vyvolávat Douděrovo jméno, které pak v pravidelných intervalech znělo až do konce zápasu.
Krajní obránce v derby v nastaveném čase z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč. Slavia ho po derby vyřadila z kádru stejně jako Chorého, který v duelu udeřil loktem do obličeje sparťana Asgera Sörensena a jako první útočník v samostatné ligové historii dostal třetí červenou kartu v sezoně.
Tvrdík následně uvedl, že oba dostali svolení k letnímu přestupu a za červenobílé si už nezahrají. Oba nechybějí v předběžné širší nominaci české reprezentace na mistrovství světa. Chorého jméno od slávistických fanoušků nezaznělo.
Hradec si po vítězství zajistil konečné čtvrté místo v lize a první start v evropských pohárech od sezony 1995/96. V závěru se podél tribuny, kde sídlí domácí "kotel", rozmístili pořadatelé a hlasatel diváky upozornil, aby nevběhli na trávník. Na rozdíl od pražského derby zůstali fanoušci na místě.
Slávističtí hráči i realizační tým se po konci zápasu vydali ke "kotli", kde před příznivci absolvovali tradiční "děkovačku". Tentokrát při ní neklečeli a jen stáli, jinak však proběhla v podobném duchu jako obvykle.isti
Hradcem otřásá fotbalová euforie. Votroci nadělili trojku Slavii a po 30 letech jsou v Evropě
Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 4. kole skupiny o titul jistého ligového mistra Slavii 3:1, zajistili si konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 1995/96 i evropské poháry. Smůlu má naopak Jablonec, jenž si z Plzně odvezl pětigólový příděl a do Evropy se z ligy nepodívá. Ve třetím utkání elitní skupiny vyhrála Sparta v Liberci 2:0.
