Přeskočit na obsah
Benative
13. 8. Alena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hradec ani v odvetě nevstřelil gól, o výsledku rozhodl Černý

ČTK

otbalisté Hradce Králové v odvetě 3. předkola Evropské ligy podlehli Besiktasi Istanbul 0:1 i na jeho hřišti, stejným poměrem s ním před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. Dnešní utkání rozhodl ve 40. minutě Václav Černý.

neuvedeno
Jakub Kučera (vlevo) z Hradce Králové a İlhan Fakılı z Besiktase.Foto: CTK – Taneček David
Reklama

"Votroci" v kvalifikaci soutěže skončili, i nadále však mají šanci na podzimní účast v pohárech. Za týden na stadionu Panathinaikosu Atény rozehrají závěrečné 4. předkolo Konferenční ligy.

Besiktas vyhrál i čtvrtý soutěžní zápas v sezoně (všechny v Evropské lize), aniž by inkasoval, a zajistil si minimálně start v ligové fázi Konferenční ligy. V posledním předkole se o postup do Evropské ligy utká s Žalgirisem Kaunas.

Svěřenci trenéra Horejše mají nyní volno. Už předem si nechali odložit ligový zápas na stadionu nováčka Zbrojovky Brno, který se měl odehrát v neděli.

V 26. minutě domácí kapitán Kökcü napřáhl zpoza vápna a brankář Zadražil jen sledoval, jak se míč zastavil o břevno. V 37. minutě se k zakončení dostal i Hradec, jenže Slončík z šestnáctky zamířil pouze do Nübelovy náruče.

Reklama
Reklama

Místo toho o tři minuty později Besiktas skóroval. Olaitan posunul do úniku Černého, jehož nenavázal Horák a nedostihl ho ani Čihák. Někdejší český reprezentant slabší pravou nohou překonal Zadražila a prosadil se poprvé v sezoně.

Po více než hodině hry se Černého přihrávka dostala k Murillovi, jehož střelu zblokovala hradecká obrana. Černý následně přenechal místo Trossardovi, červencová posila z Arsenalu si připsala debut za Besiktas. Zdramatizovat dvojzápas mohl Uhrinčať, jenže z vápna přestřelil. Nad břevnem skončil i tečovaný pokus střídajícího Vlkanovy.

Besiktas neprohrál v pohárech s českými soupeři pětkrát po sobě, z toho čtyřikrát vyhrál. Proti českému týmu zvládl i třetí vyřazovací dvojzápas.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy:

Reklama
Reklama

Besiktas Istanbul - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)

Branka: 40. Černý. Rozhodčí: Schnyder - M. Zürcher, B. Zürcher - Fähndrich (video, všichni Švýc.). ŽK: Topcu (Besiktas). První zápas: 1:0, postoupil Besiktas.

Besiktas: Nübel - Murillo, Djaló (74. Agbadou), Topcu, Yilmaz (66. Y. Özcan) - S. Özcan - Černý (66. Trossard), Olaitan (66. Ndidi), Kökcü, Fakili (87. Rashica) - O Hjon-kjo. Trenér: Italiano.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček, Dancák (74. Trubač), Darida, Horák - Van Buren (74. Vlkanova), Slončík (64. Umar) - Mihálik. Trenér: Horejš.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: A cargo vessel leaves a port in the Black Sea in Odesa
FILE PHOTO: A cargo vessel leaves a port in the Black Sea in Odesa
FILE PHOTO: A cargo vessel leaves a port in the Black Sea in Odesa

ŽIVĚ Ukrajina zaslala Rusku návrh na zastavení útoků Černém moři

Ukrajina zaslala Rusku nabídku s návrhem, aby obě strany zastavily útoky na civilní cíle v Černém moři, uvedla agentura Reuters ve čtvrtek s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Moskva se zatím nevyjádřila. Rostoucí počet útoků na plavidla a přístavy vyvolává obavy o globální dodávky potravin.

Eyewitness captures emergency services and the train derailed in East Sussex, England
Eyewitness captures emergency services and the train derailed in East Sussex, England
Eyewitness captures emergency services and the train derailed in East Sussex, England

Na jihovýchodě Anglie vykolejil osobní vlak, tři vagóny se převrátily na bok

Při vykolejení osobního vlaku na jihovýchodě Anglie byli ve čtvrtek odpoledne zraněni dva lidé těžce a devět lehce, píše web stanice Sky News s odvoláním na zdravotníky. Ve vlaku bylo v době nehody přibližně 150 lidí, všichni již byli evakuováni. Podle dřívějších informaci byly tři vagóny mimo koleje a převrácené. Na místě zasahovaly i tři helikoptéry.

Polský premiér Mateusz Morawiecki
Polský premiér Mateusz Morawiecki
Polský premiér Mateusz Morawiecki

Disciplinární orgán PiS rozhodl o vyloučení 40 politiků kolem Morawieckého

Disciplinární orgán polské opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) rozhodl o vyloučení 40 politiků včetně bývalého premiéra Mateusze Morawieckého, kteří letos vytvořili nejprve skupinu nazvanou Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a nedávno Morawiecki oznámil i vznik nové parlamentní frakce. Informovala o tom ve čtvrtek agentura PAP nebo stanice TVN24.

Reklama
65th anniversary of construction of the Berlin Wall
65th anniversary of construction of the Berlin Wall
65th anniversary of construction of the Berlin Wall

Na výročí stavby Berlínské zdi varovali němečtí politici před ostalgií

Němečtí politici ve čtvrtek u příležitosti 65. výročí zahájení stavby Berlínské zdi varovali před idealizováním komunistického východního Německa (NDR). Jejich vyjádření přichází několik týdnů před klíčovými zemskými volbami ve východní části země a v době, kdy krajně pravicová a Rusku nakloněná strana Alternativa pro Německo čas od času vyjadřuje po minulém režimu nostalgii, píše agentura AFP.

Reklama
Reklama
Reklama