Hradcem otřásá fotbalová euforie. Votroci nadělili trojku Slavii a po 30 letech jsou v Evropě

Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 4. kole skupiny o titul jistého ligového mistra Slavii 3:1, zajistili si konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 1995/96 i evropské poháry. Smůlu má naopak Jablonec, jenž si z Plzně odvezl pětigólový příděl a do Evropy se nepodívá. Ve třetím utkání elitní skupiny vyhrála Sparta v Liberci 2:0.
Fotbalisté Hradce Králové v předposledním 4. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili již jistého mistra Slavii 3:1. "Votroci" si i díky souběžnému debaklu Jablonce v Plzni 0:5 zajistili konečné čtvrté místo v tabulce a poprvé od sezony 1995/96 i účast v některém z velkých evropských pohárů, konkrétně v 2. předkole Konferenční ligy.
V 19. minutě otevřel skóre Ondřej Mihálik, po změně stran se trefili Vladimír Darida a Daniel Horák. V závěru zmírnil prohru Pražanů střídající ligový debutant Dan Kohout.
Východočeši si už středeční výhrou nad Libercem pojistili výsledkově nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži. V součtu s federální ligou na lepší umístění naposledy dosáhli v ročníku 1959/60, kdy vybojovali dosud jediný titul.
Slavia, která ve středu s předstihem obhájila trofej, prohrála teprve potřetí v ligové sezoně (včetně kontumační porážky se Spartou), z toho podruhé s Hradcem. Východočeského soupeře nezdolala v tomto ročníku ani v jednom ze tří duelů, v Malšovické aréně podlehla i před necelým měsícem (1:2).
4. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:
FC Hradec Králové - Slavia Praha 3:1 (1:0)
Branky: 19. Mihálik, 60. Darida, 70. Horák - 85. Kohout. Rozhodčí: Nehasil - Kříž, Kotalík - Rouček (video). ŽK: Horejš (trenér Hradce). Diváci: 9300 (vyprodáno).
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Čihák - Suchomel, Darida, Kučera (80. Neto), Horák - Vlkanova (80. Regža), Trubač - Mihálik (86. Ludvíček). Trenér: Horejš.
Slavia: Staněk - Ogbu, Chaloupek (83. Kohout), Mbodji - Vlček, Bužek (63. Suleiman), Sadílek, Sanyang (63. Jurásek) - Cham (63. Kolísek), Kušej (63. Chytil) - Prekop. Trenér: Trpišovský.
Viktoria Plzeň - FK Jablonec 5:0 (4:0)
Branky: 14. z pen. a 34. Krčík, 21. Višinský, 39. Sojka, 48. Vydra. Rozhodčí: Wulkan - Váňa, Volf - J. Beneš (video). ŽK: Polidar, Obinaja (oba Jablonec). Diváci: 8499.
Plzeň: Wiegele - Memič (85. Kadlec), Krčík, Dweh, Doski - Valenta (75. Spáčil), Hrošovský - Sojka (75. Souaré), Ladra, Višinský (62. Toure) - Vydra (62. Adu). Trenér: Hyský.
Jablonec: Mihelak - Obinaja, Pantalon, Innocenti (75. Nykrín) - Souček, Nebyla (46. Sobol), Lavrinčík, Polidar (75. Singhateh) - Zorvan (46. Okeke) - Malenšek (62. Chramosta), Puškáč. Trenér: Kozel.
Slovan Liberec - Sparta Praha 0:2 (0:0)
Branky: 80. Mercado, 86. Haraslín. Rozhodčí: Volek - Paták, Pochylý - Radina (video). ŽK: Krollis, Mašek, Kayondo. ČK: 90.+5 Kayondo (po skončení utkání, všichni Liberec). Diváci: 6533.
Liberec: Krajčírik - Koželuh (78. Icha), Masopust, J. Mikula, Kayondo - Dulay (75. Sychra), Stránský, Diakité, Špatenka (63. Hodouš) - Krollis, Letenay (63. Mašek). Trenér: Kováč.
Sparta: Surovčík - Sonne, Ševínský (78. Martinec), Sörensen, Ryneš - Mannsverk (71. Rrahmani), Irving, Eneme (63. Sochůrek) - Kuol (62. Haraslín), Mercado - Kuchta. Trenér: Priske.
1.
Slavia
34
23
8
3
71:31
77
2.
Sparta
34
22
7
5
67:33
73
3.
Plzeň
34
18
9
7
60:35
63
4.
Hradec Králové
34
16
8
10
49:39
56
5.
Jablonec nad Nisou
34
15
7
12
43:46
52
6.
Liberec
34
12
10
12
44:37
46
