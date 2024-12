Priske odpovídal na otázku, co je ve Spartě špatně. Těžko se mi to říká, uvedl

Dánský trenér fotbalistů Feyenoordu Rotterdam Brian Priske přiznal, že utkání Ligy mistrů proti pražské Spartě bylo pro něj i pro stopera Dávida Hancka důležité. Oba totiž do současného působiště zamířili právě z Letné.

Priske na tiskové konferenci po vítězství 4:2 pochválil hráče nizozemského týmu, že mu zpříjemnili život. K současné situaci ve Spartě se nechtěl příliš vyjadřovat.

"Ocenil jsem kluky za výkon a vítězství. Před Vánoci jsme v Lize mistrů dosáhli na deset bodů, což není snadné. Z osobního hlediska i z pohledu Dávida to byl pro nás důležitý zápas. Nemůžu kluky dostatečně pochválit. Dnes mi o něco zpříjemnili život," prohlásil sedmačtyřicetiletý Priske.

Na Letné strávil dvě sezony a v obou dovedl historicky nejúspěšnější český tým k titulu. V minulé sezoně k němu navíc přidal triumf v domácím poháru a postup do osmifinále Evropské ligy. Po červnovém odchodu ze Sparty ho v pozici hlavního kouče nahradil krajan a do té doby jeho asistent Lars Friis.

"Rozhodně jsem cítil, že tenhle zápas má v sobě něco navíc. Za ty dva roky jsme toho hodně prožili, mám ve Spartě přátele, kolegy. Prožili jsme těžký začátek, ale pak jsme byli hodně úspěšní. Tím, že jsem na Spartu narazil pět měsíců po odchodu, to bylo o to speciálnější," mínil Priske.

Obhájcům českého titulu se v posledních dvou měsících příliš nedaří. Z minulých 16 soutěžních duelů se radovali z výhry jen čtyřikrát. "Nevím, jestli nám pomohlo, že nejsou ve formě. Vyhráli poslední dva zápasy a mají pořád docela silný tým. Raději bych se na to díval z našeho pohledu. Feyenoord odehrál velmi dobrý zápas, což je pro mě to nejdůležitější," podotkl někdejší dánský reprezentant.

Na adresu bývalého klubu se nechtěl příliš vyjadřovat. "Nemyslím si, že jsem tu od toho, abych hodnotil, jak Sparta vypadá a jak hraje. Samozřejmě je sleduji podobně jako své jiné někdejší kluby. Vím, že si poslední dva měsíce procházejí těžkým obdobím, nemají odpovídající výsledky, trápí je zranění a výkony nejsou takové, jaké by si představovali," řekl Priske.

"Pořád ale mají dobré hráče a management. Někdy se jako klub ocitnete v situaci, v níž musíte držet při sobě a najít cestu ven. Co je ale špatně, se mi těžko říká, protože už ve Spartě nejsem," konstatoval někdejší kouč Midtjyllandu či Antverp.

Na hře Sparty ho nic příliš nepřekvapilo. "Věděli jsme, že mají dobré standardky, hrozí po dlouhých autech, hrají přímočaře. To se potvrdilo. Myslím si, že zejména v první půli jsme je přehrávali v řadě aspektů," uvedl Priske, jehož Feyenoord vedli po poločase 3:1.

Po konci zápasu hostující fanoušci vyvolávali jeho jméno. "Bohužel jsem to neslyšel, ale těší mě to. Prožil jsem ve Spartě dvě skvělé sezony i díky fanouškům. Byli fantastičtí a chovali se ke mně s velkým respektem. Nedívá se lehce na to, že se nyní trápí, musejí ale držet při sobě a najít cestu ven," prohlásil Priske.

Feyenoord je na nejlepší cestě k premiérovému postupu do vyřazovací fáze soutěže.

"Nemyslím si, že už jsme postoupili, bude to ještě boj. V novém formátu se nikdo moc nevyzná. Existují propočty, kolik bodů může stačit na postup, ale zůstáváme skromní. V lednu nás tu čeká Bayern Mnichov, který bychom taky rádi porazili. V Lille budeme muset hrát až do závěrečného hvizdu. Pak uvidíme, co se stane. Deset bodů do současnosti je velký úspěch," mínil rodák z Horsensu.