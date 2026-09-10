Horníček jako téma tiskovky Newcastlu. Kouč popsal, jak hodnotí Čechův příchod

Trenér fotbalistů Newcastlu Matthias Jaissle pochválil brankáře Lukáše Horníčka za to, jak rychle se dokázal aklimatizovat v Premier League po letním přestupu z Bragy.
Osmatřicetiletý Němec je s výkony českého reprezentanta nadmíru spokojený a oceňuje jeho jistotu mezi třemi tyčemi. Uvedl to na tiskové konferenci před pondělním utkáním v Leedsu.
"Odvádí neuvěřitelnou práci, je pro nás velkou posilou. Pro mladého kluka není snadné přijít do anglické ligy a okamžitě předvádět výkony na takové úrovni. Nepřipouští si tlak a zůstává v klidu, navíc na pozici brankáře. Jsme s ním opravdu velice spokojení a věříme, že se bude stále zlepšovat," řekl Jaissle.
Německý kouč před sezonou nahradil ve funkci Eddieho Howea a v úvodních pěti soutěžních utkáních udržel s týmem neporazitelnost. Horníček odchytal všechny tři ligové zápasy i poslední pohárový duel na hřišti Millwallu. Čtyřiadvacetiletý gólman zaznamenal dvě čisté konta. Se 13 zákroky vévodí statistikám Premier League.
"Hráli jsme proti silným soupeřům, ale souhlasím, že v tom se musíme zlepšit. Jde proti nám příliš mnoho střel, často z dorážek, i opakovaných. Musíme být důslednější, v tom je rozhodně prostor pro zlepšení," uvedl Jaissle, jehož svěřenci zablokovali nejvíce střel v soutěži (26).
Horníček utvořil brankářskou dvojici s další posilou Ewanem Jaouenem. Mladý Francouz je momentálně zraněný, a tak v posledních zápasech usedl na lavičku zkušený Nick Pope, jehož budoucnost v klubu je nejistá.
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