Horníček držel sen Bragy o finále Evropské ligy, oslabení od 6. minuty ale neustál

Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v dnešní odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli 1:3.
Bundesligový tým čeká v závěrečném duelu Aston Villa, která v anglickém souboji doma rozdrtila 4:0 Nottingham Forest, jemuž tak nestačilo úvodní vítězství 1:0.
Druhá nejprestižnější pohárová soutěž v Evropě vyvrcholí 20. května v Istanbulu. Freiburg si zahraje finále některé ze soutěží UEFA poprvé. Aston Villa je v prvním pohárovém finále od roku 1982, kdy ovládla Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů.
Třiadvacetiletý Horníček měl šanci, že by v případě postupu do finále usiloval jako desátý Čech v historii o triumf v Poháru UEFA/Evropské lize. To se ale nepovedlo. Sen Bragy o druhé účasti ve finále soutěže dostal trhliny už v šesté minutě, kdy Dorgeles nedovoleně zastavil unikajícího Besteho a rozhodčí Massa ho vyloučil.
V 19. minutě využil početní výhodu po šťastném odrazu Kübler. Před koncem poločasu Manzambi vypálil zpoza vápna a Horníčkovi nedal šanci. V závěru úvodního dějství nastřelila Braga tyč, stejně jako domácí zkraje druhé půle. Hosty pak několika skvělými zákroky podržel Horníček, jenže v 72. minutě inkasoval potřetí, hlavou se opět trefil Kübler. Utkání ještě zdramatizoval Victor, na kýžený druhý gól, který by znamenal prodloužení, však hosté nedosáhli.
Střelecký účet Aston Villy otevřel v první půli Watkins, po změně stran se z penalty prosadil Buendía a po něm v 77. a 80. minutě McGinn. Birminghamský celek ukončil sérii tří soutěžních proher, Nottingham napříč všemi soutěžemi našel přemožitele po 10 zápasech.
Trenér Emery je se čtyřmi triumfy v Evropské lize rekordmanem, po třech prvenstvích se Sevillou a jednom s Villarrealem nyní může dokráčet na vrchol s "Villans". V minulé sezoně ovládl soutěž Tottenham, z německých celků naposledy v roce 2022 uspěl Frankfurt.
Anglický fotbal bude mít zástupce v každém ze tří pohárových finále, což se ještě žádné zemi předtím nepovedlo. Arsenal v úterý postoupil do závěrečného souboje v Lize mistrů, jiný londýnský tým Crystal Palace dnes došel do finále Konferenční ligy.
Odvetná utkání semifinále fotbalové Evropské ligy:
Freiburg - Braga 3:1 (2:0)
Branky: 19. a 72. Kübler, 41. Manzambi - 79. Victor. Rozhodčí: Massa - Meli, Alassio - Chiffi (video, It.). ŽK: Victor, Gorby, Tiknaz, Martínez. ČK: 6. Dorgeles (všichni Braga). První zápas: 1:2, postoupil Freiburg.
Freiburg: Atubolu - Kübler (81. Makengo), Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Höfler - Beste (81. Ogbus), Manzambi, Grifo (90.+2 Höler) - Matanovič. Trenér: Schuster.
Braga: Horníček - Gómez, Carvalho (65. Moscardo), Oliveira, Lagerbielke - Moutinho, Tiknaz (77. Martínez), Gorby - Dorgeles, Zalazar (65. Navarro), Victor. Trenér: Vicens.
Aston Villa - Nottingham 4:0 (1:0)
Branky: 77. a 80. McGinn, 36. Watkins, 57. Buendía z pen. Rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všichni Švéd.) - Brisard (video, Fr.). ŽK: Morato, Cunha (oba Nottingham). První zápas: 0:1, postoupila Aston Villa.
Aston Villa: Martínez - Lindelöf (74. Bogarde), Konsa, Torres (90. Mings) - Cash, McGinn (90. Bailey), Buendía (86. Sancho), Tielemans, Digne - Watkins, Rogers (90. Douglas Luiz). Trenér: Emery.
Nottingham: Ortega - Cunha (88. Murillo), Milenkovič, Morato (71. Bakwa), Williams - Hutchinson (88. Sinclair), Domínguez, Anderson, McAtee (46. Yates) - Jesus - Wood (71. Lucca). Trenér: Pereira.
Z pěti Češek uspěla jen Nosková. Siniaková nevyužila devět mečbolů
Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastasii Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1 a postoupila do 3. kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Anně Kalinské devět mečbolů a prohrála 6:4, 6:7, 5:7. Vypadly i čtyřiadvacátá nasazená Marie Bouzková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
Muž obviněný z útoku na proizraelskou demonstraci v Coloradu dostal doživotí
Muž obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Muhammad Sabrí Sulimán se ve státním procesu přiznal k vraždě a dalším obviněním.
Skandál před El Clásicem. Hráči Realu se poprali, jeden skončil v nemocnici
Federico Valverde skončil po rvačce v šatně fotbalistů Realu Madrid v nemocnici s tržnou ranou na hlavě. Uruguayský záložník se podle zdrojů agentury Reuters popral s francouzským spoluhráčem Aurélienem Tchouaménim.
Hokejisté ukončili neporazitelnost Švédů, Pavlát byl minuty od čistého konta
Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového vítěze série.
Motocyklová tragédie. Český jezdec po nehodě v kvalifikaci zemřel
Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán.