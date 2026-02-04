Hořký konec v prvním zápase. Macháč kvůli bolesti vzdal

Pro tenistu Tomáše Macháče skončil halový turnaj v Montpellier hned v prvním zápase. Třetí nasazený hráč utkání 2. kola s domácím Francouzem Arthurem Géou vzdal kvůli zranění pravého kolena za stavu 3:6, 5:4.
Pětadvacetiletý Macháč si kvůli bolesti v koleni musel v devátém gamu druhého setu zavolat fyzioterpeuta. Po krátké pauze hru dopodával a ještě při výměně stran usedl na lavičku, pak se ale rozhodl, že v utkání pokračovat nebude.
V Montpellier vítěz lednového turnaje z Adelaide Macháč startoval místo účasti v kvalifikačním utkání Davisova poháru proti Švédsku. V prvním kole měl volný los.
Jednadvacetiletý Géa letos vyřadil už třetího českého soupeře. V kvalifikaci na Australian Open porazil Zdenka Koláře, v prvním kole grandslamu v Melbourne překvapivě Jiřího Lehečku a nyní 28. hráče světa Macháče.
Ani druhý duel v Montpellier neodehrál 168. tenista žebříčku celý, v prvním kole mu skrečoval krajan Giovanni Mpetshi Perricard poté, co se zranil při voleji míčkem do oka.
Tenisový turnaj mužů v Montpellier (tvrdý povrch, dotace 612.620 eur):
Dvouhra - 2. kolo:
Géa (Fr.) - Macháč (3-ČR) 6:3, 4:5 skreč.
ŽIVĚRusko by k dobytí východu Ukrajiny muselo obětovat osm set tisíc vojáků, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků. "Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží," míní představitel země, jejíž vyjednavači se účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednání. Uvedl to v rozhovoru s televizí France 2.
Nezastavitelný Šulc. Soupeři ho faulovali, i tak režíroval rozhodující branku
Český fotbalista Pavel Šulc pomohl Lyonu gólovou asistencí k výhře 2:0 nad Lavalem a postupu do čtvrtfinále Francouzského poháru. Proti druholigovému soupeři odehrál celý zápas, jeho spoluhráč Adam Karabec byl vystřídán v 63. minutě.
ŽIVĚZ Minnesoty do Itálie? Trump stáhne téměř čtvrtinu federálních imigračních agentů
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil ve středu zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Vláda jich tam původně vyslala přes tři tisíce. Dvě třetiny tvořili agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ti budou působit i na zimních olympijských hrách v Itálii. Nakonec však budou jen na diplomatických misích USA.
Výměna superhvězdy. Panarin po letech opouští newyorské Rangers
Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole draftu. Informoval o tom server ESPN.
Argentina požádala Spojené státy o vydání venezuelského exprezidenta Madura
Argentinská justice vyšetřuje sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze spáchání zločinů proti lidskosti. Proto požádala Američany o jeho vydání, informovala ve středu agentura AFP. Maduro je zadržován ve Spojených státech, které se ho začátkem ledna zmocnily při vojenské akci v Caracasu.