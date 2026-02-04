Přeskočit na obsah
4. 2. Jarmila
Sport

Hořký konec v prvním zápase. Macháč kvůli bolesti vzdal

ČTK

Pro tenistu Tomáše Macháče skončil halový turnaj v Montpellier hned v prvním zápase. Třetí nasazený hráč utkání 2. kola s domácím Francouzem Arthurem Géou vzdal kvůli zranění pravého kolena za stavu 3:6, 5:4.

Tomáš Macháč
Tomáš MacháčFoto: Reuters
Pětadvacetiletý Macháč si kvůli bolesti v koleni musel v devátém gamu druhého setu zavolat fyzioterpeuta. Po krátké pauze hru dopodával a ještě při výměně stran usedl na lavičku, pak se ale rozhodl, že v utkání pokračovat nebude.

V Montpellier vítěz lednového turnaje z Adelaide Macháč startoval místo účasti v kvalifikačním utkání Davisova poháru proti Švédsku. V prvním kole měl volný los.

Jednadvacetiletý Géa letos vyřadil už třetího českého soupeře. V kvalifikaci na Australian Open porazil Zdenka Koláře, v prvním kole grandslamu v Melbourne překvapivě Jiřího Lehečku a nyní 28. hráče světa Macháče.

Ani druhý duel v Montpellier neodehrál 168. tenista žebříčku celý, v prvním kole mu skrečoval krajan Giovanni Mpetshi Perricard poté, co se zranil při voleji míčkem do oka.

Tenisový turnaj mužů v Montpellier (tvrdý povrch, dotace 612.620 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Géa (Fr.) - Macháč (3-ČR) 6:3, 4:5 skreč.

