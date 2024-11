Hořký konec, tenhle systém je pro nás nevýhodou, žehrá po vyřazení Pála

Za velmi těsný duel s hořkým koncem označil kapitán českých tenistek Petr Pála neúspěšné čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové, v němž jeho hráčky prohrály s Polkami 1:2.

V rozhovoru s novináři v Málaze litoval zejména závěrečné čtyřhry, která se podle něj Kateřině Siniakové a Marii Bouzkové nesešla. Přesto byl na tým hrdý a věřil, že uspěje v příštích letech.

"Bylo to těsné, jak jsme předpokládali, a s hořkým koncem. Celkově to ale bylo výborné utkání se skvělou diváckou kulisou," uvedl Pála.

Češky začaly boj o postup do třetího semifinále za sebou lépe. Do vedení se dostaly po výhře Bouzkové nad Magdalenou Frechovou v poměru 6:1, 4:6, 6:4. Poté ale Linda Nosková prohrála souboj týmových jedniček s pětinásobnou grandslamovou šampionkou Igou Šwiatekovou 6:7, 6:4, 5:7.

"První zápas vyhrála Maruška po obrovském boji. Celou dobu vedla, ale bylo to dlouhé a nakonec vybojovala bod proti hráčce, která je 25. na světě. To byl skvělý výkon," řekl Pála. "Linda pak předvedla úžasný výkon proti Šwiatekové. Škoda, že třetí set nedotáhla alespoň do tie-breaku, kde mohlo na naší stranu rozhodnout pár míčků," doplnil kapitán.

Rozhodla závěrečná čtyřhra, do níž Pála nasadil ke Siniakové Bouzkovou. Česká dvojice prohrála se Šwiatekovou a Katarzynou Kawovou 2:6, 4:6.

"Bylo to těžké rozhodování, protože obě holky (Bouzková a Nosková) hrály hrozně dlouho. Řešili jsme to s Katkou a trenéry. Muselo přijít nějaké rozhodnutí a dopadlo to, jak to dopadlo. Polky hrály výborně a důrazně. Holky ve druhém setu dotáhly z 0:4 na 4:4, ale pak zase přišly dva rychlé gamy," podotkl Pála.

Ve čtyřhře se podle něj hra Siniakové a Bouzkové nesešla.

"Mrzí mě, že se o to víc nehrálo. V prvním setu měly holky hned 'no-ad', a kdyby Kawovou hned brejkly, tak mohla mentálně spadnout. Místo toho vedle Šwiatekové vyrostla," řekl Pála.

"Bylo to těžké rozhodování o dvou unavených holkách, které budou s Katkou hrát. Obě ale řekly, že jsou připravené. Akorát si zpětně říkám, že skoro nejlepší varianta mohla být, kdyby Linda prohrála ve dvou setech a byla čerstvá. Ale to je kdyby. Nedá se nic dělat, Polky byly ve čtyřhře lepší," doplnil kapitán týmu.

Češky neobhájily semifinálovou účast z předchozích dvou let. Týmovou soutěž naposledy vyhrály ve starém systému v roce 2018.

"Nejde se pořád dostávat do závěrečných kol. Máme široký tým a tenhle systém na tři zápasy je pro nás nevýhodou. Při čtyřhře nám vadí i ten systém počítání. Předtím jsme hodně deblů vyhrávali za normálního počítání skóre, když se hrála čtyřhra jako pátý zápas. To byla naše výhoda, která se teď smazává," uvedl Pála.

Vystoupení proti Polsku bral přesto povzbudivě. Polky před Češkami vyřadily v osmifinále domácí Španělsko a postup do finále se utkají v pondělí s Itálií.

"Měli jsme skoro nejtěžší los pro čtvrtfinále a Polky předvedly, co v nich bylo. Škoda toho deblu. Nesešlo se to, holky nemohly slepit dva vítězné míče u sítě po sobě, aby zabily volej a změnil se vývoj utkání. Jinak ale oba singly byly výborné," řekl Pála.

Dlouholetý kapitán, který je u týmu od roku 2008, věří, že Češky mohou uspět v dalších letech. Letos se musely vypořádat i s absencí zraněné Karolíny Muchové či Karolíny Plíškové, Barbora Krejčíková se omluvila kvůli náročnému programu.

"Musíme tu smůlu prorazit. Nezapomeňme, že jsme měli tři holky zraněné a i tak byly oba singly super. Pro Marušku je vítězství nad Frechovou, která hrála poslední část sezony úplně fantasticky, velké. Linda hrála se Šwiatekovou 5:7 ve třetím setu, to byl další obrovský zápas. Jen ta čtyřhra nám nevyšla," doplnil Pála.