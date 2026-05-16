Hořké české odpoledne. Schick nedal penaltu, Leverkusen i Hoffenheim budou bez LM

Fotbalisté Hoffenheimu se třemi českými reprezentanty v německé lize podlehli Mönchengladbachu 0:4 a stejně jako Leverkusen, který i kvůli neproměněné penaltě Patrika Schicka remizoval doma 1:1 s Hamburkem, nedosáhli na Ligu mistrů.
Čtvrté a poslední postupové místo v tabulce uhájil Stuttgart, jemuž stačila remíza 2:2 ve Frankfurtu. Hoffenheim i Leverkusen budou hrát Evropskou ligu. Záchranářský duel ovládl Wolfsburg, jenž porazil domácí St. Pauli 3:1 a zahraje si baráž. S poraženým hamburským týmem sestoupil také Heidenheim.
V základní sestavě Hoffenheimu nastoupil z Čechů jen Vladimír Coufal, Adam Hložek naskočil v 76. minutě a Robin Hranáč zůstal na lavičce náhradníků. Hosté dvakrát inkasovali v první půlhodině a na začátku druhé půle navíc přišli o vyloučeného Lemperleho. Přesilovku domácí dvakrát využili v závěrečné desetiminutovce.
Schick mohl poslat Leverkusen do vedení, ale ve 25. minutě jeho penaltu, kterou sám vybojoval, brankář Tangvik zneškodnil. Po hodině hry poslal hosty do vedení Vieira, alespoň bod Bayeru zajistil vlastní gól záložníka Remberga. Schick skončil jako nejlepší týmový střelec s 16 góly čtvrtý v bundesligové tabulce kanonýrů.
Suverénním králem střelců se stal opět anglický útočník mistrovského Bayernu Mnichov Harry Kane, který další obhajobu triumfu umocnil hattrickem do sítě Kolína nad Rýnem. Byl strůjcem vítězství 5:1 a s 36 góly si vyrovnal maximum ze sezony 2023/24.
V bitvě o záchranu St. Pauli inkasovalo nedlouho po vyrovnání vlastní gól poté, co si Eriksenův centr z rohového kopu srazil do sítě brankář Vasilj. Bosenský reprezentant si sice stěžoval na faul soupeře, rozhodčí mu ale po zhlédnutí videozáznamu nedal za pravdu a branku uznal. Eriksen pak ještě nedal penaltu, ale pojistku přidal Pejcinovic.
St. Pauli uzavřelo tabulku a do druhé ligy se vrací po dvou letech. Doprovodí ho tam Heidenheim, který doma podlehl Mohuči 0:2 a s nejvyšší soutěží se rozloučil po třech sezonách.
Freiburg na závěr bundesligy porazil třetí Lipsko 4:1 a zajistil si kvalifikaci alespoň do Konferenční ligy. Ve středu jej ale v Istanbulu čeká finále Evropské ligy, které jej v případě vítězství může posunout do Ligy mistrů.
Druhý Dortmund zakončil sezonu výhrou 2:0 v Brémách, na které se 17. gólem v sezoně podílel třetí nejlepší střelec ligy Serhou Guirassy. Lepší než Schick byl vedle guinejského útočníka a Kanea ještě s 19 góly Deniz Undav ze Stuttgartu.
Německá fotbalová liga - 34. kolo:
Bayern Mnichov - Kolín nad Rýnem 5:1 (10., 13. a 69. Kane, 22. Bischof, 83. Jackson - 18. El Mala), Brémy - Dortmund 0:2 (59. Guirassy, 90.+5 Couto), Frankfurt - Stuttgart 2:2 (72. a 90.+2 oba z pen. Burkardt - 10. Andrés, 45.+4 Nartey), Freiburg - Lipsko 4:1 (24. Beste, 26. Matanovič, 47. Ginter, 75. Scherhant - 33. Ouedraogo), Heidenheim - Mohuč 0:2 (7. Tietz, 43. Amiri), Leverkusen - Hamburk 1:1 (78. vlastní Remberg - 61. Vieira), Mönchengladbach - Hoffenheim 4:0 (14. Bolin, 23. Tabakovič, 81. Diks, 90.+1 Hack), St. Pauli - Wolfsburg 1:3 (57. Ceesay - 37. Kulierakis, 60. vlastní Vasilj, 80. Pejcinovic), Union Berlín - Augsburg 4:0 (10. a 42. Ilič, 54. Schäfer, 89. Čong U-jong).
Konečná tabulka:
1.
Bayern Mnichov
34
28
5
1
122:36
89
2.
Dortmund
34
22
7
5
70:34
73
3.
Lipsko
34
20
5
9
66:47
65
4.
Stuttgart
34
18
8
8
71:49
62
5.
Hoffenheim
34
18
7
9
65:52
61
6.
Leverkusen
34
17
8
9
68:47
59
7.
Freiburg
34
13
8
13
51:57
47
8.
Frankfurt
34
11
11
12
61:65
44
9.
Augsburg
34
12
7
15
45:61
43
10.
Mohuč
34
10
10
14
44:53
40
11.
Union Berlín
34
10
9
15
44:58
39
12.
Mönchengladbach
34
9
11
14
42:53
38
13.
Hamburk
34
9
11
14
40:54
38
14.
Kolín nad Rýnem
34
7
11
16
49:63
32
15.
Brémy
34
8
8
18
37:60
32
16.
Wolfsburg
34
7
8
19
45:69
29
17.
Heidenheim
34
6
8
20
41:72
26
18.
St. Pauli
34
6
8
20
29:60
26
