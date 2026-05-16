Hořké české odpoledne. Schick nedal penaltu, Leverkusen i Hoffenheim budou bez LM

ČTK

Fotbalisté Hoffenheimu se třemi českými reprezentanty v německé lize podlehli Mönchengladbachu 0:4 a stejně jako Leverkusen, který i kvůli neproměněné penaltě Patrika Schicka remizoval doma 1:1 s Hamburkem, nedosáhli na Ligu mistrů.

Patrik SchickFoto: Reuters
Čtvrté a poslední postupové místo v tabulce uhájil Stuttgart, jemuž stačila remíza 2:2 ve Frankfurtu. Hoffenheim i Leverkusen budou hrát Evropskou ligu. Záchranářský duel ovládl Wolfsburg, jenž porazil domácí St. Pauli 3:1 a zahraje si baráž. S poraženým hamburským týmem sestoupil také Heidenheim.

V základní sestavě Hoffenheimu nastoupil z Čechů jen Vladimír Coufal, Adam Hložek naskočil v 76. minutě a Robin Hranáč zůstal na lavičce náhradníků. Hosté dvakrát inkasovali v první půlhodině a na začátku druhé půle navíc přišli o vyloučeného Lemperleho. Přesilovku domácí dvakrát využili v závěrečné desetiminutovce.

Schick mohl poslat Leverkusen do vedení, ale ve 25. minutě jeho penaltu, kterou sám vybojoval, brankář Tangvik zneškodnil. Po hodině hry poslal hosty do vedení Vieira, alespoň bod Bayeru zajistil vlastní gól záložníka Remberga. Schick skončil jako nejlepší týmový střelec s 16 góly čtvrtý v bundesligové tabulce kanonýrů.

Suverénním králem střelců se stal opět anglický útočník mistrovského Bayernu Mnichov Harry Kane, který další obhajobu triumfu umocnil hattrickem do sítě Kolína nad Rýnem. Byl strůjcem vítězství 5:1 a s 36 góly si vyrovnal maximum ze sezony 2023/24.

V bitvě o záchranu St. Pauli inkasovalo nedlouho po vyrovnání vlastní gól poté, co si Eriksenův centr z rohového kopu srazil do sítě brankář Vasilj. Bosenský reprezentant si sice stěžoval na faul soupeře, rozhodčí mu ale po zhlédnutí videozáznamu nedal za pravdu a branku uznal. Eriksen pak ještě nedal penaltu, ale pojistku přidal Pejcinovic.

St. Pauli uzavřelo tabulku a do druhé ligy se vrací po dvou letech. Doprovodí ho tam Heidenheim, který doma podlehl Mohuči 0:2 a s nejvyšší soutěží se rozloučil po třech sezonách.

Freiburg na závěr bundesligy porazil třetí Lipsko 4:1 a zajistil si kvalifikaci alespoň do Konferenční ligy. Ve středu jej ale v Istanbulu čeká finále Evropské ligy, které jej v případě vítězství může posunout do Ligy mistrů.

Druhý Dortmund zakončil sezonu výhrou 2:0 v Brémách, na které se 17. gólem v sezoně podílel třetí nejlepší střelec ligy Serhou Guirassy. Lepší než Schick byl vedle guinejského útočníka a Kanea ještě s 19 góly Deniz Undav ze Stuttgartu.

Německá fotbalová liga - 34. kolo:

Bayern Mnichov - Kolín nad Rýnem 5:1 (10., 13. a 69. Kane, 22. Bischof, 83. Jackson - 18. El Mala), Brémy - Dortmund 0:2 (59. Guirassy, 90.+5 Couto), Frankfurt - Stuttgart 2:2 (72. a 90.+2 oba z pen. Burkardt - 10. Andrés, 45.+4 Nartey), Freiburg - Lipsko 4:1 (24. Beste, 26. Matanovič, 47. Ginter, 75. Scherhant - 33. Ouedraogo), Heidenheim - Mohuč 0:2 (7. Tietz, 43. Amiri), Leverkusen - Hamburk 1:1 (78. vlastní Remberg - 61. Vieira), Mönchengladbach - Hoffenheim 4:0 (14. Bolin, 23. Tabakovič, 81. Diks, 90.+1 Hack), St. Pauli - Wolfsburg 1:3 (57. Ceesay - 37. Kulierakis, 60. vlastní Vasilj, 80. Pejcinovic), Union Berlín - Augsburg 4:0 (10. a 42. Ilič, 54. Schäfer, 89. Čong U-jong).

Konečná tabulka:

1.

Bayern Mnichov

34

28

5

1

122:36

89

2.

Dortmund

34

22

7

5

70:34

73

3.

Lipsko

34

20

5

9

66:47

65

4.

Stuttgart

34

18

8

8

71:49

62

5.

Hoffenheim

34

18

7

9

65:52

61

6.

Leverkusen

34

17

8

9

68:47

59

7.

Freiburg

34

13

8

13

51:57

47

8.

Frankfurt

34

11

11

12

61:65

44

9.

Augsburg

34

12

7

15

45:61

43

10.

Mohuč

34

10

10

14

44:53

40

11.

Union Berlín

34

10

9

15

44:58

39

12.

Mönchengladbach

34

9

11

14

42:53

38

13.

Hamburk

34

9

11

14

40:54

38

14.

Kolín nad Rýnem

34

7

11

16

49:63

32

15.

Brémy

34

8

8

18

37:60

32

16.

Wolfsburg

34

7

8

19

45:69

29

17.

Heidenheim

34

6

8

20

41:72

26

18.

St. Pauli

34

6

8

20

29:60

26

fanoušci Baníku Ostrava, transparent

Baník žije, porazil Zlín a srovnal Duklu. Sezona vyvrcholí nemilosrdnou řeží o přežití

Fotbalisté Ostravy porazili ve 4. kole nadstavby Zlín 2:0 a bodově se dotáhli na Duklu, která prohrála 0:2 v Teplicích. Za týden v neděli se oba soupeři utkají v Praze v souboji o odvrácení přímého sestupu. Baník zakončil základní část na posledním místě a v případě rovnosti by skončil za svým soupeřem, pro účast v baráži tak musí na Julisce zvítězit.

neuvedeno
neuvedeno

Slováci vydřeli vítězství nad Norskem. Podržel je gólman Hlavaj

Hokejisté Slovenska vstoupili do hokejového MS vítězstvím nad Norskem 2:1. Vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. Kanada má za sebou už druhý zápas, v němž přejela Italy 6:0. Ve skupině A si Rakušané poradili s Velkou Británií 5:2 a Finové s Maďarskem 4:1.

Progress annual conference 2026, in London

„Vystoupení z EU byla katastrofální chyba.“ Britský exministr chce kandidovat na lídra labouristů

Britský exministr zdravotnictví Wes Streeting v sobotu oznámil, že chce kandidovat na lídra Labouristické strany, kterou vede premiér Keir Starmer. Toho by pak Streeting ve funkci premiéra patrně i nahradil. Podle serveru stanice BBC také řekl, že vystoupení Británie z Evropské unie před několika lety byla katastrofální chyba a že jeho země by se do EU jednoho dne měla vrátit.

