Zachraňte dceřin rodný list, prosila Ósakaová. Požár jí ruší myšlenky na Muchovou

Úspěšně vstoupila do úvodního grandslamu sezony, ale dvakrát do zpěvu jí nebylo. Japonka Naomi Ósakaová žije dlouhodobě v Los Angeles, které již týden decimují požáry. Tenistka tak díky médiím sleduje, kde se oheň pohybuje, a snaží se na dálku zachránit, co se dá. Před vzájemnou bitvou s Češkou Karolínou Muchovou se tak jen těžko soustředí.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka a světová jednička chce pokračovat v úspěšném návratu na okruh po mateřské. A v prvním kole si vůbec nevedla zle, když zvládla náročný los a přetlačila ve třech setech někdejší čtyřku rankingu Francouzku Caroline Garciaovou.

Po zápase na kurtu ale přiznala, že její myšlenky jsou momentálně úplně někde jinde. I když je rodačkou z Ósaky, momentálně žije s rodinou Los Angeles, kde se už týden snaží hasiči zkrotit velký požár.

"Koukala jsem na mapu a oheň je už tři bloky od mého domu. Dokonce jsem někoho vyslala domů, aby odtamtud vyzvedl alespoň rodný list dcery, protože nevím, co by se stalo, kdyby to shořelo," vyprávěla v rozhovoru s Laurou Robsonovou.

Dceři Shaie je rok a půl, i ona je prý důvod, proč má japonská tenistka k domu silnější citový vztah, i když jde vlastně "jen" o věci.

"Od té doby, co se narodila, je pro mě domov více domovem, vážou mě k tomu místu vzpomínky na chvíle, které jsem tam s ní prožila. Je to těžké, člověk už v minulosti slyšel o požárech, ale nikdy jsem si neuvědomila, jak devastující umí být," prohlásila.

Dobře si uvědomuje, že vzhledem k situaci v Kalifornii, asi nebude mít možnost se domů vrátit, ať její pouť na Australian Open skončí kdykoli.

"Je to trochu ve hvězdách, je to tam pořád hodně nebezpečné. Ale je to pro mě další motivace zůstat tu co nejdéle," dodala Ósakaová.

Jenže proti bude poslední česká naděje v turnaji a aktuální světová dvacítka Karolína Muchová.

"Další těžký los, ale já to mám ráda. Hrát proti takovým hráčkám je vždycky zábava. To jsou chvíle, kdy může člověk dokázat, že je nejlepší z nejlepších," těší se Japonka.

A těší se i fanoušci, protože poslední bitva těchto hráček měla mimořádné parametry.

Odehrály ji loni v New Yorku před nabitým centrálním stadionem Arthura Ashe. Dvojnásobná šampionka US Open čelila šikovnosti olomoucké tenistky a prohrála po dramatickém tiebreaku 3:6 a 6:7. Muchová pak obhájila na posledním grandslamu semifinále.

"Hlavně si vzpomínám, že jsem měla na sobě úžasný outfit," vtipkovala v Austrálii Ósakaová, která tehdy v New Yorku nastupovala v černých šatech s obrovskou bílou mašlí na zádech.

Na US Open to bylo také druhé kolo a znamenalo pro Japonku konec. "Doufejme, že tentokrát můj tenis zazáří o trochu víc," doufá.

Jejich bitva je na programu z úterý na středu zhruba v půl třetí ráno. Australští pořadatelé mu ale nevěnovali takovou pozornost jako ti američtí, a tak se hráčky představí v Kia Areně, v až čtvrtém největším stadionu Melbourne Parku.