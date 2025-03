Český supertalent Jiříček přišel o šanci na MS. Zranění mu ukončilo sezonu

Hokejový obránce David Jiříček si ve víkendovém utkání na farmě Minnesoty v Iowě poranil slezinu a sezona pro něj předčasně skončila. Padla tak i možnost jeho případného startu na květnovém mistrovství světa. Představitelé Wild to oznámili na sociální síti X.

Jednadvacetiletý Jiříček byl do Minnesoty vyměněný v listopadu z Columbusu. V NHL v dresu nového klubu odehrál jen šest zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal asistencí. V nižší AHL nastoupil za Iowu do 27 utkání a připsal si sedm asistencí.

Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2022, který o rok později získal s juniorskou reprezentací stříbro na šampionátu hráčů do 20 let, doposud v NHL odehrál 59 zápasů, vstřelil dvě branky a přidal jedenáct asistencí. Podle informací Minnesoty by měl být Jiříček připraven na start další sezony.