Hokejová osmnáctka deklasovala na Hlinka Gretzky Cupu Německo 8:3

Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8:3 a odčinili úvodní porážku s Američany (4:6). Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda vedli po první třetině 3:0, do 35. minuty pak navýšili rozdíl ve skóre už na 6:0. Dvakrát se prosadil útočník Petr Hörnig.
Češi měli výborný vstup do duelu a po gólech Hörniga a Mareše vedli v osmé minutě 2:0. Do první přestávky se pak prosadil ještě Vaníček. Když se pak po návratu z kabin prosadili hned v úvodu druhé části Hartl s Poláškem, bylo prakticky rozhodnuto.
Ve 35. minutě přidal šestý zásah Vaňha a Bauera v německém brankovišti nahradil Nidens. Němci ještě do druhé pauzy dvěma góly snížili, více zdramatizovat zápas ale nezvládli. Ve třetí dvacetiminutovce se prosadil Němec, na odpověď Německa pak zareagoval Hörnig a třetí využitou přesilovkou Česka v utkání uzavřel skóre.
Shodně po třech bodech si v dresu vítězů připsali vedle Hörniga také obránce Lukáš Kachlíř (0+3) a forvard Maxmilián Mareš (1+2).
Nedvědův výběr si vítězstvím uchoval reálné naděje na postup do semifinále. Třetí zápas, jímž zakončí skupinu, čeká české mladíky ve středu, kdy nastoupí proti Finsku. Utkání začne ve 23:00 SELČ.
Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu:
Skupina B:
Česko - Německo 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)
Branky: 6. a 53. Hörnig, 8. Mareš, 15. Vaníček, 21. Hartl, 23. Polášek, 35. Vaňha, 45. A. Němec - 37. Schwarz, 40. Calce, 47. Ullmann.
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