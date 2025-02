Barážový rébus se uzluje: Kladno si to uhraje, soudí Růžička. A pořád je tam pojistka

Do konce základní části hokejové extraligy zbývá odehrát šest kol. Barážový rébus se uzluje, kdo spadne do série o záchranu? Na posledních třech příčkách se bodově srovnaly Olomouc, Vítkovice a Kladno. Dramatickou situaci komentují trenéři Vladimír Růžička a Zdeněk Venera.

Oba se na trenérských lavicích extraligy už nějakou dobu nepohybují, ale mimořádně vyrovnanou koncovku sezony bedlivě sledují. A shodují se, že na čtrnáctém místě skončí jeden z trojice Olomouc, Vítkovice, Kladno.

"Liberec má náskok pěti bodů, Třinec šesti, mohou být relativně v klidu," říká Venera. "Rozdají si to ti tři. Budou rozhodovat maličkosti, záleží i na tom, jak hrála ta mužstva mezi sebou," doplňuje Růžička.

Drama na spodku extraligy Aktuální tabulka: 12. Olomouc - 57 bodů, skóre 110:124 (-14), 13. Vítkovice - 57 bodů, skóre 127:145 (-18), 14. Kladno - 57 bodů, skóre 125:143 (-18). Vzájemná bilance: Olomouc - Vítkovice 4:8 na body, Olomouc - Kladno 3:6, Vítkovice - Kladno 4:5. Zbývající program: Olomouc: Hradec (venku), Liberec (doma), Třinec (V), Kladno (D), K. Vary (V), Plzeň (D). Vítkovice: Č. Budějovice (D), Sparta (D), Kometa (V), Litvínov (D), Kladno (V), Hradec (D). Kladno: Plzeň (D), K. Vary (V), Č. Budějovice (D), Olomouc (V), Vítkovice (D), Ml. Boleslav (V).

V tomto ohledu mají nejlepší výchozí pozici Rytíři, s pozitivní bilancí proti oběma soupeřům. V Olomouci se ještě představí v zápase 50. kola, Vítkovice budou hostit zase v předposledním kole.

Pokud by situace skončila bodovou rovností mezi Morou a Ostravany, jsou na tom lépe Vítkovice. Navíc ze zbylých šesti zápasů hrají čtyřikrát doma a podle posledních výsledků disponují nejlepší formou z trojice.

Takže má teď k barážové hrozbě nejblíže Olomouc?

"Dlouho se těm bojům dole vyhýbali, ale teď se tam nachomýtli. Stane se to, i když hlavně doma hrají nepříjemný hokej. Trable Olomouce mě překvapily," přiznává Růžička.

Problém je v tom, že na cizích kluzištích jsou Kohouti suverénně nejhorší v extralize. A teď táhnou sérii čtyř porážek v řadě také doma.

"Strašně těžko dávají góly, musí hrát pořád nadoraz a každý bod si vydřít. Přitom spoustu zápasů odehráli dobře, jenže z výborného výkonu vytěžili třeba bod nebo dva. Nemohoucnost v koncovce je sráží," říká Venera, který Olomouc vedl v letech 2015 až 2018.

"Situace Olomouce je daná skladbou toho týmu. Když se podíváte na jednotlivé útočníky, kolik gólů za sezonu dávají, potom z toho vyplývá střelecké trápení celého týmu. Olomouc pracuje s tím, co má, ona si nemůže dovolit nakupovat hvězdy," pokračuje Venera.

Naopak když před sezonou viděl soupisku Vítkovic, nenapadlo by ho, že Ostravané mohou zabřednout do barážových potíží. Stejně tak Růžičku.

"Začali dělat výsledky, až když se vyměnili hráči. A především přivedli Dominika Hrachovinu, což je vynikající brankář. V těchhle zápasech o všechno jim pomůže, gólmani tady rozhodují," tvrdí trenér, který s českým národním týmem dvakrát vyhrál mistrovství světa.

Před příchodem Hrachoviny nebo trenéra Václava Varadi měly Vítkovice obrovské problémy v defenzivě. 145 inkasovaných gólů je i dnes nejhorší bilancí v extralize, Kladno jich má 143.

"Je to přesně opačný problém než u Olomouce. Kladno má vpředu šikovné hráče, nicméně často lacino inkasuje. Ale kdo z toho vyjde nakonec nejhůře, to je strašně těžké tipovat," ošívá se Venera.

Růžička přeci jen přidá konkrétnější odhad.

"Mně se zdá, že Kladno letos vidí velkou šanci, aby se baráži vyhnulo. Myslím, že si to uhraje. Udělají všechno pro to, aby zase nemuseli měsíc a půl čekat na soupeře z první ligy," míní kouč, který v extralize vedl Slavii, Chomutov, Hradec a Litvínov.

"Kladno má i výhodu, že se v téhle situaci umí pohybovat. Boj o záchranu dobře zná. Tohle je naopak neznámá pro Vítkovice, Venca Varaďa je sice výborný trenér, ale je to něco jiného než hrát o tituly," pokračuje.

"Pro diváka skvělá zábava, pro aktéry děsné nervy," přisvědčí Venera.

"Je to hrozné, prošel jsem si tím jako hráč i jako trenér. Když prohrajete v play off, jste naštvaný, ale nic horšího se nestane a chystáte se zase na novou sezonu. Dole jste ohrožení úplně jinak," podotýká Růžička.

Na druhou strana Venera doplňuje, že baráž, tím jak je v současnosti nastavená, znamená pro extraligové celky pořád velkou pojistku.

"Kdyby se hrálo o přímý sestup, byly by to ještě daleko větší nervy. Takhle mají baráž v záloze. Měli by volno, zatímco tým z první ligy prochází přes náročné play off, kde se sčítají zranění a únava. Ty podmínky nejsou rovnocenné," nelíbí se mu.

Největší část kariéry, ať už hráčské, trenérské nebo manažerské, strávil Venera ve Zlíně a také v současnosti má o výkonech Beranů v první lize dobrý přehled. O špici se přetahují s úhlavním rivalem Vsetínem.

"Ale jak říkám, pro kohokoliv z nich by to bylo v baráži zase složité. Leda by play off v první lize prošli hladce, bez zranění. Vstoupilo by do toho nadšení fanoušků. Velká pravděpodobnost to není, ale zkoušet se to musí," usmívá se Venera.

O víkendu se vrátil k hokeji jako trenér výběru Zlín Stars v benefičním utkání proti Real Top Praha. To Růžička po konci u druholigového týmu Mostu chodí na led s místními juniory a čeká na nabídku z profi hokeje.

"To víte, že bych chtěl zase trénovat. Baví mě to, určitě bych něco přivítal. Teď hltám hokej u televize," shrnuje kapitán olympijských šampionů z Nagana.