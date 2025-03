K vrcholu vede 15 kroků. Výbuch před play off? Může pomoct, znám to, vypráví Olesz

Extraliga mistrů světa, jak si může česká nejvyšší hokejová soutěž v této sezoně říkat, dospěla do klíčové fáze play off. Příběhů je hodně. Z předkola zkusí k šestému titulu v řadě vyšplhat třinečtí Oceláři, jednou už to dokázali. Výraznou pozornost poutají i Vítkovice s trenérem Václavem Varaďou, které ještě nedávno bojovaly o holý život.

A po úterním závěrečném 52. kole základní části také Mladá Boleslav. Od Kladna, kterému v tu chvíli už o nic nešlo, schytala doma neuvěřitelnou facku. Vedla 5:1, jenže poslední třetinu prohrála 0:7 (!), padla 5:8 a pro sérii s Plzní přišla o výhodu domácího prostředí.

Kapitán Adam Jánošík se pak musel omlouvat fanouškům i sponzorům.

Předkolo play off: Karlovy Vary (5. po základní části) - Vítkovice (12.) České Budějovice (6.) - Liberec (11.) Litvínov (7.) - Třinec (10.) Plzeň (8.) - Mladá Boleslav (9.) Série se hrají na tři vítězná utkání. Začíná se v pátek a v sobotu na kluzišti lépe postavených týmů ze základní části. Pokračuje se v pondělí a v úterý u soupeře, možné rozhodující páté utkání by pak lépe postavený celek hostil ve čtvrtek.

Podobný výbuch před startem předkola zažil před čtyřmi lety Rostislav Olesz, tehdy hráč Olomouce. Kohouti v 52. kole prohráli v Plzni 1:9, právě na Škodu narazili za pár dní z dvanáctého místa v předkole a favorita vystřelili poměrem 3:0.

"Bolku může ten zápas s Kladnem buď nakopnout, nebo se v tom bude plácat a připomínat si to. Přehrabovat se v tom nic nezmění, stalo se, na druhou stranu výhoda domácího prostředí může hrát ve vyrovnané sérii rozhodující roli," přemýšlí Olesz.

"Tehdy s Olomoucí jsme hráli v posledním kole tak, abychom soupeři nic neukázali. Na přesilovky i oslabení jsme chodili po lajnách, jak to zrovna vycházelo. S nadsázkou jsme se po prohře 1:9 zasmáli, že jsme opravdu nic neukázali, ale věděli jsme, že play off je nová kategorie," dodává.

Plzeň měla v roce 2021 po základní části o 32 bodů více než Olomouc, ale v předkole s ní prohrála třikrát o gól a skončila. "To je přesně ono, bylo to strašně překvapivé. Dostanete nálož, potom vynulujete nejlepšího hráče ligy Milana Gulaše a přijde euforie," usmívá se Olesz.

V nadcházející sérii nevidí Plzeň jako favorita, navzdory úternímu výbuchu Mladé Boleslavi ani její nepříznivé bilanci osmi porážek z posledních devíti zápasů.

"To bylo. Boleslav má však mnohem lepší útok. Plzeň nehrála v základní části vůbec špatně, dodržovala systém, ale strašně se trápí dopředu. Měli vůbec nejméně vstřelených gólů (118) ze všech," říká bývalý reprezentant a majitel 365 startů v NHL.

Podobně se dá velmi vyrovnaná bitva očekávat v souboji šestých Českých Budějovic proti jedenáctému Liberci, který se vyhrabal z mizerné situace v první polovině sezony.

Předpoklady vzhůru nohama

V dalších dvou sériích považuje Olesz za favority paradoxně celky, které jdou do předkola zdola, dvanácté Vítkovice a desátý mistrovský Třinec.

"Vítkovice cítí euforii," hlásí Olesz, někdejší kapitán ostravského týmu. Když v lednu trenér Varaďa přebíral mužstvo v mizérii, Olesz skálopevně tvrdil, že se vyhne baráži a v play off na něj nikdo nebude chtít narazit.

Varaďovi svěřenci utekli barážové hrozbě na poslední chvíli a play off je parádní disciplínou kouče, který nastartoval pohárovou dynastii Třince.

"Vítkovice zlepšily přesilovky, gólově se prosazovali hráči ze třetí a čtvrté lajny, což je v play off klíčové. Vary sice měly nadstandardní sezonu, ale když Vítkovice ubrání nejlepšího střelce extraligy Ondřeje Beránka, můžou pomýšlet na úspěch," tvrdí Olesz.

Energie v poslední době pravidelně poslouchá pochvalná slova expertů, kterým se líbí její agresivní styl. Ostatně jen těsně jí unikla přímá čtyřka pro čtvrtfinále.

Nicméně na vyhranou sérii play off v extralize čekají Karlovy Vary už dlouhých 16 let. Naposled to Západočeši zvládli ve finále 2009 proti Slavii, od té doby pětkrát prohráli hned v předkole.

Litvínovu na konci docházel dech

Litvínov proti Třinci, to je repríza z předkola před dvěma lety, kdy Oceláři zdeptali Vervu svou defenzivní hrou a jako první v historii vykročili z této "kvalifikace" play off až k trofeji.

"Hráli takový klasický buzerantský hokej," oddechl si tehdy litvínovský útočník Nicolas Hlava, ale myslel to vlastně v dobrém. Popisoval trpělivý třinecký styl a mluvil o tom, jak Oceláři trestají chyby soupeře.

Hlava je v Litvínově pořád a zřejmě se může těšit na něco podobného. Třinec má za sebou nejhorší základní část za dlouhé roky, ani on nebyl daleko od barážové hrozby. Ale v únoru inkasoval už jen minimálně.

Zato chemici v novém roce vyhráli pouze pět zápasů z 21. Do předkola postupně propadli až z úplného čela tabulky, jejich opory Ondřeje Kašeho a Petra Koblasu sužují zdravotní problémy.

"Podle formy je Třinec favorit a do play off i letos velký strašák všech. Nikdo neví, jestli to zase vypukne," směje se Olesz. "Když budou hrát ten 'buzerantský' hokej, třeba se jim to zase povede. V play off se hraje na výhry, na krásu můžete hrát o Vánocích," přidává.

Z předkola vede k mistrovskému poháru cesta dlouhá 15 vítězství.