Pardubice? Ten tým můžou rovnou rozpustit, říká Šejba. Už je pozdě, nezvednou se

Pardubice, na startu hokejové extraligy společně se Spartou jeden z dvojice hlavních favoritů, prožívají na konci základní části úmornou krizi. Před dnešním 52. kolem jim dokonce hrozí, že vypadnou z elitní čtyřky zajišťující čtvrtfinále play off. "Celé je to špatně," říká klubová legenda a mistr světa Jiří Šejba.

Tým se čtyřmi loňskými světovými šampiony měl před play off ladit formu, možná ještě prohnat pražskou Spartu v souboji o první příčku. Namísto toho Pardubice prohrály devět z posledních deseti duelů.

Druhé místo přepustily úhlavnímu rivalovi z Hradce Králové a před dnešním závěrečným 52. kolem stále ještě existuje možnost, byť ne příliš pravděpodobná, že mužstvo ambiciózního majitele Petra Dědka spadne z páté pozice do předkola.

Tak se stane, pokud Pardubice doma prohrají s Karlovými Vary o pět nebo více gólů a Kometa zvítězí na ledě Sparty za tři body.

"To, co se teď s Pardubicemi děje, je výsledek celé sezony. Vedení do toho pořád šťouchalo, měnilo trenéry, kupovalo hráče, kteří nepasují do koncepce. Chtěli hrát aktivní hokej do těla a přivedli profesory," míní bývalý pardubický hokejista a trenér Jiří Šejba.

Dynamo vede v sezoně už třetí hlavní kouč Miloslav Hořava a vzal si asistenta Marka Zadinu, který na podzim na vlastní žádost od týmu odešel. Mezi nimi byl u kormidla Václav Baďouček.

Po loňské porážce ve druhém prodloužení sedmého finále přivedly Pardubice hvězdy Romana Červenku nebo Jiřího Smejkala. Urychlily příchod Jáchyma Kondelíka, místo kterého poslaly pryč bojovníka Tomáše Zohornu. Jenže mix nefunguje.

"Když to porovnám s minulou sezonou, je to úplně něco jiného. Ještě pod Vencou Varaďou si na ledě dělali, co chtěli. Soupeři z nich měli strach. První pětka excelovala, dalším nevadilo srážet se a hrát fyzický hokej," popisuje Šejba.

"Zato teď? Hráči po sobě koukají jeden na druhého, kdo udělá tu špinavou práci. Obránci mají dva metry, ale že by někoho řezali, sundali, to ne. Od půlky zápasu odchází kondičně, v přesilovkách žádná střelba, málo gólů," pokračuje mistr světa z roku 1985.

Do toho se přidávají zranění. Citelnou ztrátou do konce sezony je Martin Kaut, déle než měsíc je mimo hru Lukáš Sedlák. Podle Šejby nevypadá na ledě v pohodě ani klíčový bek Peter Čerešňák.

"Jsou psychicky tak dole, že už se to nezvedne. Podle mě je pozdě. Když urazíte štěstí, přikloní se k vám po hrozně dlouhé době. Těmi kroky v průběhu sezony dospěli sem. Co chtěli, to mají," soudí Šejba.

Sice uznává, že play off je nová soutěž a Pardubice nejspíš dostanou před čtvrtfinále čas na konsolidaci. Ale pokud neudrží alespoň třetí příčku, už v případném semifinále by mohly narazit na Spartu, která se Šejbovi zdá odskočená.

"Ta dobře nakoupila a složila opravdový tým. Makají spolu nahoru i dolů. To, co měly dříve Pardubice, má teď Sparta," přemýšlí.

"Tým, který je v Pardubicích, můžou klidně rozpustit a začít skládat znovu," dodává bývalý útočník, který s Dynamem dvakrát vyhrál československou ligu a vedl ho i jako kapitán.

V porovnání se Spartou děsí pardubické fanoušky i vzájemná bilance ze základní části. Pražané proti Dynamu naprosto dominovali, na body to mají 12:0, na góly 23:6.

V posledních dvou zápasech Pardubice vůbec neskórovaly.

"Do formy se dostávají týmy, které byly dole. Ať už je to Liberec, Třinec nebo Vítkovice, které nechce v play off nikdo dostat. Naopak Litvínov nebo Bolka mají slabší období, přelilo se to," říká Šejba.

A co Třinec? Může z jedenáctého nebo desátého místa zaútočit na šestý titul v řadě? Oceláři už najeli na typický defenzivní mód, za posledních 30, 25, 20, 15 i 10 zápasů obdrželi nejméně gólů v extralize.

"Měli dlouhodobá zranění, nepovedl se jim start a pak se motali. Ale teď už je vidět síla, bude to nepříjemný soupeř. Pokud postoupí z předkola, nálada celého klubu se zase zvedne," podotýká Šejba.

"Týmy nahoře se zároveň modlí, ať nechytí Vítkovice," směje se. "Byly nad propastí, ale rukopis Venci Varadi se projevil. Hráči nepřetahují střídání, nejsou vylučovaní, přitom hrají do těla. Ohromně to podpořil příchod brankáře Dominika Hrachoviny," doplňuje.

Dnešní poslední kolo základní části odstartuje souběžně na všech sedmi stadionech v 18 hodin. Jisté je první místo Sparty, druhé Hradce, třinácté Kladna a čtrnácté Olomouce.

Další týmy ještě budou bojovat o přímý postup do čtvrtfinále nebo co nejlepší pozici do předkola, kterým letošní play off začne už v pátek.