Krize Pardubic se prohlubuje. Pátý nezdar v řadě neodvrátil ani nájezd v čase 59:59

Hokejisté Pardubic prohráli v dohrávce 29. kola extraligy s Českými Budějovicemi 2:3 a připsali si pátou porážku v řadě. Motor naopak poprvé v sezoně vyhrál třikrát za sebou s plným bodovým ziskem. Brněnská Kometa v dohrávaném 41. kole porazila Hradec Králové 3:0.

Utkání Pardubic s Českými Budějovicemi rozhodl v 52. minutě Jan Ordoš. Východočeši jsou i nadále druzí se ztrátou 12 bodů na vedoucí Spartu, Jihočeši si upevnili 8. místo.

Dynamu stále chyběli brankář Will a útočníci Sedlák s Kondelíkem, ke kterým se přidal disciplinární komisí potrestaný obránce Houdek. Do sestavy Motoru se naopak vrátil Harris, který se hned mohl zapojit do přesilovky, kterou ve 2. minutě hosté rozehráli. Východočeši neinkasovali, ale v 9. minutě už se průběžný stav změnil.

Po ztrátě puku Dynama ujel z poloviny hřiště Přikryl, kterého v zakončení zastavil nedovoleně Dvořák. Sám Přikryl se rozjel k trestnému střílení a povedenou bekhendovou kličkou překonal brankáře Vomáčku. Na druhé straně bývalý pardubický gólman Klouček držel čisté konto, se svou střelou neuspěl Kelemen.

Hned na začátku druhé třetiny následovalo další trestné střílení. V akci byl znovu útočník Motoru Přikryl, kterého hákoval Musil. Brankář Vomáčka tentokrát přečetl Přikrylův záměr a puk zastavil. Potom hráli první přesilovku domácí, ale k nebezpečnému zakončení se nedostali.

Východočeši se prosadili až ve 31. minutě, kdy po střele Kauta pohotově dorážel Kelemen. Domácí přidali na aktivitě, v další situaci střílel Weatherby.

Ve 45. minutě se vrátili do vedení Jihočeši. Po souhře Motoru měl dostatek času na střelu Gulaš, který se trefil přesně. Na druhé straně měl hned velkou šanci Radil, další šance na vyrovnání se Dynamu naskytla v přesilovce. Tu po osmnácti vteřinách využil Paulovič, jenž dorážel puk u ležícího Kloučka.

Do třetice vedli hosté v 52. minutě, kdy akci dva na jednoho skvěle vyřešili zakončující Ordoš s Kubíkem. Jihočeši dál drželi těsný náskok, na čemž nic nezměnila ani závěrečná snaha Pardubic při hře bez brankáře. V poslední vteřině utkání ještě po faulu na Kelemena bylo nařízeno trestné střílení, ale Kaut proti Kloučkovi neuspěl.

Kometa se žene za přímým čtvrtfinále

Brňané po čtvrté výhře za sebou vystřídali Mountfield zásluhou lepšího skóre na čtvrtém místě, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále. Brňané rozhodli o své výhře dvěma trefami ve druhé třetině, třetí čisté konto v sezoně vychytal Michal Postava. Hradec je po třetí prohře za sebou pátý.

Výraznou postavou úvodních minut byl brněnský brankář Postava, ve druhé minutě při přesilovce Hradce chytil jistý gól Dmowskému, který byl osamocen před brankou, v plném počtu hráčů na ledě pak zlikvidoval samostatnou akci Jergla a střelu Perreta.

Kometa přežila proti lépe bruslícím a aktivnějším Východočechům i další oslabení opět s výraznou pomocí gólmana Postavy. Pak postupně hru vyrovnala a do prvního náznaku šance se dostal Zohorna, jenže jen vyprášil betony Škorvánka.

Hradecký gólman pomohl svým spoluhráčům ubránit čisté konto i v přesilovce domácích a poslední slovo v rušné třetině měl opět Postava při šanci Miškáře.

Druhé dějství nabídlo opět rušnou a rychlou hru, velkou šanci zazdil Tamáši, který jel sám na Postavu, ale netrefil branku. Brňané ve 25. minutě potrestali jednu z mála chyb hradecké obrany. Ilomäki sebral puk v rohu kluziště, v mezikruží jej nabídl Pospíšilovi a jeho tvrdá střela skončila v šibenici Škorvánkovy svatyně.

Hradec Králové těžil z dobrého forčekinku, čímž znemožňoval domácím rozvinout větší tlak a sám se nadále tlačil před Postavu, který musel být stále ve střehu. Kapituloval až ve 32. minutě, kdy Pláňkovo nahození srazila do sítě Miškářova brusle, ale rozhodčí po zhlédnutí videa gól neuznali.

Po řadě příležitostí na obou stranách a dalších výtečných zákrocích obou brankářů se opět radovali z gólu domácí. Při rychlé akci si puk vyměnil Cingel se Stránským a Cingel pak tváří v tvář Škorvánkovi zajistil Kometě dvoubrankové vedení.

Východočeši museli ve třetí třetině přidat k nátlakové hře větší efektivitu, na což byla Kometa připravena a těžila z toho i směrem dopředu v podobě brejkových situací. Ve 44. minutě dostal v přečíslení Rachůnek puk na levý kruh a trefil přesouvajícího se Škorvánka.

Domácí ustáli i hradeckou přesilovku, při níž po střele Miškáře zvonila brněnská tyč. Zvládli i závěrečný nápor soupeře, taktickou hrou nepustili Hradec do šance a svoji tvrdě vydřenou výhru jistil trefou do prázdné branky Šimon Stránský.

Dohrávka 29. kola hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - Banes Motor České Budějovice 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 31. Kelemen (M. Kaut, Jones), 47. Paulovič (Smejkal, Jones) - 9. F. Přikryl z trest. střílení, 45. Gulaš (T. Zohorna, M. Doudera), 52. Ordoš (Kubík). Rozhodčí: Hribik, Šír - J. Svoboda, Gerát. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 8954.

Sestavy:

Pardubice: Vomáčka - Čerešňák, T. Dvořák, D. Musil, J. Zbořil, Hájek, Vála, Hrádek - M. Kaut, Weatherby, Červenka - Smejkal, Jones, Kelemen - Radil, Paulovič, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Hořava.

České Budějovice: Klouček - Pýcha, Štencel, Vráblík, M. Doudera, Kubíček, Cibulka, Reilly - Gulaš, T. Zohorna, Kubík - Olesen, F. Přikryl, P. Novák - Koláček, Harris, Ordoš - Valský, Toman, M. Beránek - Hoch. Trenér: Čihák.

Dohrávka 41. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. K. Pospíšil (Ilomäki), 36. Cingel (Š. Stránský), 60. Š. Stránský (Flek, Cingel). Rozhodčí: Kika, Stano - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 5792.

Sestavy:

Brno: Postava - Zábranský, Ščotka, Beaudin, Davidson, Holland, Gulaši, Ďaloga, Dujsík - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - Rachůnek, Ilomäki, K. Pospíšil - Boltvan, Kollár, J. Kos - Konečný. Trenér: Pokorný.

Hradec Králové: Škorvánek - Freibergs, Kalina, McCormack, Vukojevic, Pláněk, T. Pavelka, Bučko - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Pour, Tamáši, Miškář - Batna, Bunnaman, R. Pavlík - Dmowski, Štohanzl, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.

