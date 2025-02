Varaďa uspěl proti klubu, s nímž se soudí. Vítkovice táhnou šňůru, poslední je Kladno

Vítkovičtí hokejisté porazili v zápase 44. kola extraligy Pardubice 3:1. Pro jejich trenéra Václava Varaďu šlo o střet s klubem, s nímž se po nedávném angažmá soudí. Třinec porazil Boleslav, Sparta vyhrála v Budějovicích, Liberec uspěl v Plzni a Vary přestřílely Litvínov. Z týmů ze spodních pater tabulky prohrála Olomouc i Kladno, které padlo na poslední příčku.

Vítkovice rozhodly zápas, v němž potvrdily výsledkový vzestup pod Varaďou, dvěma využitými přesilovkami, rozdílovou branku vstřelil v 39. minutě Anthony Nellis.

Varaďa si tak v prvním vzájemném utkání po loňském odchodu z Pardubic mohl vychutnat triumf nad bývalým klubem, s nímž se dodnes soudí o miliony korun a veřejnou omluvu.

Východočeši začali zápas tlakem a Weatherby se brzy dostal do první slibné situace, v níž se ale sám před Hrachovinou nestihl zorientovat a zakončit. Gól na hokejce pak měl domácí Hanzl, který po vtipném Bukartsově uvolnění zblízka nepřetlačil Willa, jenž puk udržel milimetry před čarou.

Velmi rychle a svižně hraný zápas se po úvodním hostujícím tlaku srovnal opticky i počtem šancí. Až v závěru první dvacetiminutovky mohly znovu udeřit Pardubice, Vondráček ale po přihrávce Červenky nedokázal prostřelit Hrachovinu.

I ve druhé části se hra přelévala a nebylo poznat, že proti sobě hrál poslední tým s druhým. Vítkovice po reprezentační pauze vykazovaly další pokroky v defenzívě a papírový favorit se proti ní prosazoval lopotně.

Domácím navíc sedly přesilové hry. Hned tu první v 36. minutě zužitkoval dělovkou bez přípravy z kruhu Hanzl. Vedení Vítkovic ale rychle vzalo za své. Hrachovina už po 50 sekundách střelu od mantinelu vyrazil pouze na hokejku dojíždějícího Červenky, který snadno poslal puk do sítě.

Ještě před koncem druhé části hosté znovu faulovali a i druhé oslabení skončilo gólem. Vítkovice hru pět na čtyři využily už po šesti sekundách, po vyhraném buly tečoval nahození Percyho před Willem Nellis a dal svůj 21. gól v sezoně. Domácím na těsný náskok stačilo po dvou třetinách jen šest ran na branku.

Hostům ani v závěru hra do plných nešla a obětavě bránící soupeř přečkal dvě nebezpečné rány Jonese i jednu přesilovku. Hned po ní mohl z brejku skórovat Hanzl, ale Will zasáhl. Pardubice odvolaly 101 sekund před koncem brankáře, aniž by si však vytvořily příležitost k vyrovnání, inkasovaly do prázdné branky potřetí.

Beránek vytvořil klubový rekord

Třinečtí zdolali na svém ledě Mladou Boleslav 5:1 a soupeře na čtvrtý pokus poprvé v sezoně porazili. Oceláře nasměrovala k výhře úvodní třetina, po které vedli brankami Marka Daňa a Davida Ciencialy 2:0.

Na snížení Vojtěcha Hradce odpověděli Daniel Kurovský a ve třetí třetině Ondřej Kovařčík s Andrejem Nestrašilem. Na tři góly přihrál Libor Hudáček. Hosté vyšli naprázdno po sérii pěti výher.

Sparta zvítězila na ledě Českých Budějovic 5:1 a pošesté v řadě si připsala plný bodový zisk. Pražané porazili Jihočechy i počtvrté v sezoně a i díky prohře Pardubic ve Vítkovicích navýšili svůj náskok v čele tabulky na šest bodů. Motor zaznamenal třetí porážku za sebou. Dva góly vítězů vstřelil útočník Filip Chlapík.

Liberec vyhrál na ledě Plzně 3:2 po prodloužení. Svého soupeře na čtvrtý pokus poprvé v sezoně zdolal. Hosté si po dvou třetinách vypracovali dvoubrankový náskok, ale domácí ve 49. minutě zásluhou Markuse Nenonena protrhli po 174 minutách a 43 sekundách střeleckou nemohoucnost a v 58. minutě Kristians Rubins poslal přesilovkovou trefou utkání do prodloužení.

V něm o bonusovém bodu pro Severočechy rozhodl v čase 62:30 rovněž gólem v početní výhodě Adam Musil, který si připsal navíc i asistenci.

Karlovy Vary vyhrály nad Litvínovem 6:4 a ukončily sérii pěti domácích porážek. Celkově to byla pro Energii teprve druhá výhra z posledních devíti utkání.

Třemi body za dvě branky a jednu asistenci zařídil úspěch Západočechů nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec soutěže Ondřej Beránek, který navíc s 28 góly vytvořil nový klubový rekord v základní části. Litvínov prohrál pátý z uplynulých šesti duelů.

Hradec Králové po dvou porážkách v zabral a vyhrál 2:1 v Kladně. Už jen skóre ho dělí od první čtyřky tabulky, která má jisté čtvrtfinále play off. Na úspěchu se gólem a asistencí podílel obránce Graeme McCormack, dvěma přihrávkami přispěl útočník Kevin Klíma. Kladno neuspělo po dvou výhrách s plným ziskem a je znovu poslední. Rozhodující gól dostali Rytíři jen 21 sekund po vyrovnání.

Brno porazilo Olomouc na jejím ledě 6:3 a venku zvítězilo podruhé za sebou. Hanáci sice vedli po rychlé brance Petra Fridricha, ještě v první třetině ale v rychlém sledu otočili stav Adam Boltvan, Jakub Flek, který se prosadil v utkání dvakrát, a Jakub Konečný.

Hanáci, kteří jsou doma čtvrtým nejlepším týmem soutěže, neuspěli před svými diváky potřetí za sebou. Před třináctými Vítkovicemi a posledním Kladnem jsou při stejném bodovém zisku jen díky lepšímu skóre.

44. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Hanzl (Percy, Kalus), 39. Nellis (Percy), 59. Kalus - 37. Červenka (Smejkal, Jones). Rozhodčí: Stano (SR), Vrba - Axman, Rožánek. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. Diváci: 5509.

Sestavy:

Vítkovice: Hrachovina - Percy, Demel, Košťálek, Leahy, Mikuš, Auvitu, L. Kovář - Yetman, Nellis, Kalus - P. Zdráhal, Hanzl, Roberts Bukarts - Lednický, M. Přibyl, Bambula - Hladonik, Hašek, Eberle. Trenér: Varaďa.

Pardubice: Will - Čerešňák, Dvořák, Musil, J. Zbořil, L. Hájek, Vála - Smejkal, Jones, Červenka - M. Kaut, Kondelík, Kelemen - Radil, Weatherby, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Hořava.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Daňo (L. Hudáček), 14. Cienciala (Marian Adámek, L. Hudáček), 28. Kurovský (Nedomlel, Sikora), 43. O. Kovařčík (Marian Adámek, Sikora), 60. A. Nestrašil (L. Hudáček) - 26. Hradec (Jánošík). Rozhodčí: Hradil, Šír - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 2:2, navíc Sikora - Jánošík oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 4500.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marian Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, od 21. navíc M. Jandus - M. Růžička, Marcinko, Cienciala - L. Hudáček, A. Nestrašil, Daňo - Kurovský, Sikora, O. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Moták.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pyrochta, Jánošík, Lintuniemi, A. Čech, F. Pavlík, Bernad, Havlín - Junttila, Fořt, Skalický - Lakatoš, Hradec, Mazura - Moses, Čajka, Buchtele - J. Stránský, Suchý, Rekonen. Trenér: R. Král.

Banes Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Kubík (Ordoš, Gulaš) - 8. Chlapík (R. Horák, M. Špaček), 14. J. Lajunen (Hyka, M. Špaček), 31. M. Forman (Němeček, J. Lajunen), 37. Hyka (Řepík, Irving), 53. Chlapík (Moravčík). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Lhotský, Gerát. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváků: 6372.

Sestavy:

České Budějovice: Klouček - Kachyňa, M. Doudera, Pýcha, Cibulka, Reilly, Vráblík, Š. Kubíček - Gulaš, T. Zohorna, Kubík - Olesen, Harris, Ordoš - P. Novák, Koláček, Chlubna - Valský, M. Toman, M. Beránek - Malát. Trenér: Čihák.

Sparta: Jakub Kovář - Moravčík, Irving, Kempný, Němeček, Mikliš, Krejčík, Seppälä - Řepík, Sobotka, Hyka - Chlapík, M. Špaček, R. Horák - P. Kousal, O. Najman, D. Vitouch - M. Forman, J. Lajunen, K. Hrabík. Trenér: Gross.

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Nenonen (D. Simon, Elson), 58. Rubins (Lalancette, Měchura) - 18. Budík (A. Musil, J. Vlach), 21. J. Pérez, 63. A. Musil (Lantoši, Šimek). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3976.

Sestavy:

Plzeň: Hrenák - Zámorský, Malák, Šalda, Rubins, Merežko, Piskáček, Kvasnička - Nenonen, Lalancette, Měchura - Rohlík, Elson, D. Simon - T. Urban, Lev, Schleiss - Šiler, Mertl, Matýs. Trenér: Jandač.

Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Ahac, Budík, Derner, Aubrecht - Lantoši, Filippi, J. Pérez - Faško-Rudáš, Bulíř, Zachar - Kelly Klíma, A. Musil, J. Vlach - Petrovský, F. Jansa, Ryšavý. Trenér: Pešán.

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 6:4 (2:0, 2:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 7. Jiskra (Reunanen), 18. O. Beránek (Černoch, Reunanen), 34. O. Beránek (Černoch, Jiskra), 40. Čihař (O. Beránek, Gríger), 46. Plutnar (Gríger), 60. Černoch - 23. O. Kaše (Zajíček), 33. D. Zeman (Gut), 50. M. Sukeľ (Zile), 60. O. Kaše (D. Kaše). Rozhodčí: Hribik, Cabák - Ondráček, Štěpánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 3512.

Sestavy:

Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, Plutnar, Reunanen, D. Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Jiskra - O. Procházka, Gríger, Sapoušek - Koffer, J. Šír, T. Redlich - Kofroň, Čihař, Janata. Trenér: Patera.

Litvínov: Zajíček - Baránek, Zile, Polášek, McIsaac, Czuczman, Gajdoš, D. Zeman - Sandberg, M. Sukeľ, M. Pekař - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Čajkovič, Ikonen, Maštalířský - Havelka, Jícha, Zygmunt - Gut. Trenér: Mlejnek.

Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 43. Kusý (Hults, Vandas) - 28. Jergl (Kevin Klíma, McCormack), 44. McCormack (Kevin Klíma, Perret). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 2282.

Sestavy:

Kladno: Brízgala - Mendel, Ticháček, Šenkeřík, Pietroniro, Komuls, Hanousek - Tralmaks, Filip, J. Pytlík - Jarůšek, Melka, Smoleňák - Jágr, O. Bláha, J. Strnad - Kusý, Hults, Vandas. Trenér: Čermák.

Hradec Králové: Škorvánek - Kalina, Freibergs, Vukojevic, McCormack, T. Pavelka, Pláněk, Bučko - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Miškář, Tamáši, R. Pavlík - Dmowski, Bunnaman, Batna - Pour, Štohanzl, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 3. Fridrich (Orsava), 38. T. Černý (Plášek, Ondrušek), 56. J. Knotek (Řezníček) - 12. Boltvan (A. Zbořil, Ščotka), 13. Flek (T. Rachůnek, Gulaši), 14. Konečný (Š. Stránský, Ilomäki), 47. Holland (Ďaloga), 49. Ďaloga (Ekrt, Kollár), 56. Flek (Š. Stránský). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Augusta, Rampír. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5352.

Sestavy:

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Řezníček - Orsava, Kusko, Fridrich - Navrátil, Macuh, Plášek - Kohout, Nahodil, Kunc - Anděl, J. Knotek, J. Káňa. Trenér: J. Tomajko.

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Beaudin, Gulaši, Holland, Ďaloga, Dujsík - Flek, Cingel, T. Rachůnek - Boltvan, A. Zbořil, H. Zohorna - Konečný, Ilomäki, Š. Stránský - Ekrt, Kollár, J. Kos. Trenér: Pokorný.

Tabulka: