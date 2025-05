Megastar pro mistrovství světa. Kanadu posílí jeden z nejlepších hráčů historie

Kanadu bude na blížícím se mistrovství světa v Dánsku a Švédsku reprezentovat i jeden z nejlepších hokejistů historie Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu se na šampionátu představí po deseti letech od zisku zlata na mistrovství světa v Praze v roce 2015.

O zařazení sedmatřicetiletého útočníka do týmu informovala organizace Hockey Canada. Podle televizní stanice TSN je navíc velmi pravděpodobné, že tým posílí i další hvězdný útočník Nathan MacKinnon z Colorada.

Crosby se chystá na třetí světový šampionát v kariéře. V roce 2006 v Rize nasbíral v devíti zápasech 16 bodů za osm branek a stejný počet asistencí a ovládl tak produktivitu turnaje. Kanada ale skončila čtvrtá.

O devět let později v Praze již Crosby dovedl tým s kapitánským "céčkem" na dresu k zisku titulu, k čemuž pomohl jedenácti kanadskými body.

Rodák z Cole Harbour je členem takzvaného Triple Gold Club pro vítěze Stanleyova poháru, olympijských her a mistrovství světa. Play off NHL ovládl Crosby třikrát v kariéře, olympiádu dvakrát.

Stejně jako na šampionátu v Praze by mohl být Crosbyho spoluhráčem i MacKinnon, jehož Colorado vypadlo v 1. kole play off. Podle TSN existuje "slušná" šance, že se devětadvacetiletý útočník také připojí ke kanadské reprezentaci. MacKinnona by čekal čtvrtý start na MS.

Vítěz Stanleyova poháru z roku 2022 byl se 116 body druhým nejproduktivnějším hráčem základní části NHL, v únoru pomohl Kanadě k prvenství na Turnaji čtyř zemí.