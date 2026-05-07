Hokejisté ukončili neporazitelnost Švédů, Pavlát byl minuty od čistého konta

Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového vítěze série.
Celkově držel tým kouče Sama Hallama i s minulou sezonou vítěznou sérii v EHT 12 utkání. Češi porazili výběr Tří korunek po sérii pěti proher poprvé od loňského února, kdy vyhrál také na Švédských hrách ve Stockholmu 4:1.
Skóre otevřel osm sekund před koncem úvodní části v přesilové hře Michal Kovařčík a v 35. minutě zvýšil náskok Kristian Reichel. Brankář Dominik Pavlát přišel o čisté konto v 57. minutě, kdy jej překonal Robert Hägg. V čase 58:01 v oslabení při power play Švédů zpečetil výsledek opět Kovařčík.
Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté druhé místo v EHT.
Hned v první minutě zahrozil domácí Heineman. Český tým mohl otevřít skóre v 5. minutě, kdy Černoch po zisku puku nabil do pravého kruhu Beránkovi, který trefil horní tyč. Při vyloučení debutanta Alschera vyrazil Pavlát Stenbergovu střelu z levého kruhu a českého gólmana už po přesilovce nepřekvapil ani Hedqvist, který po objetí branky zakončoval bekhendem.
Češi bleskově po osmi sekundách využili přesilovku při Johanssonově trestu a v čase 19:52 se o to postaral Michal Kovařčík. Z levého kruhu se trefil přes stínícího Klapku a puk se odrazil z branky tak rychle, že si sudí Vikman a Wuorenheimo museli platnost gólu ověřit u videa.
Ve 24. minutě našel Kaut bekhendem před brankou Kubalíka, Söderblom však zasáhl. Na druhé straně trefil De la Rose z pravého kruhu z úhlu bližší tyč. Švédského gólmana prověřil Reichel. Švédové se ubránili při Björckově vyloučení a na konci oslabení navíc mohli vyrovnat. Asplund ale z úniku Pavláta mezi betony neprostřelil. V 34. minutě po tlaku domácích si Pavlát poradil s Öhgrenovou střelou i s Peterssonovu dorážkou.
Vzápětí se dostal do úniku Beránek, ale Persson mu stihl sebrat puk. V čase 34:58 Rulíkův výběr zvýšil náskok. Postaral se o to Reichel. Přihrál mezi kruhy Pavlíkovi, který trefil horní tyč, a odražený puk pak Reichel ze vzduchu sklepl do prázdné branky.
Odpovědět se snažil Heed. Český gólman ještě v závěru druhé části při Cibulkově trestu kryl Karlssonovo efektní zakončení s hokejkou mezi nohama a lapačkou chytil Holmströmovu ránu.
Pavlát zůstával i při dalších šancích Švédů neprůstřelný a ve 44. minutě při Boumedienneově vyloučení mohl pojistit výhru Klapka, z dorážky však zamířil do levé tyče. Zkorigovat stav se snažil Björck. Z české strany mohli skórovat Michal Kovařčík a Pavlík, jehož teč skončila na levé tyči.
V 57. minutě dostal Švédy na kontakt střelou od modré čáry Hägg. Při českém trestu za příliš mnoho hráčů na ledě sáhli domácí k power play, Kovařčík ale sebral puk Peterssonovi a do prázdné branky zpečetil výhru hostů.
Švédské hokejové hry v Ängelholmu, závěrečný turnaj Euro Hockey Tour:
Švédsko - Česko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 57. Hägg - 20. M. Kovařčík (M. Kaut), 35. K. Reichel (R. Pavlík, Ticháček), 59. M. Kovařčík. Rozhodčí: Vikman, Wuorenheimo (oba Fin.) - Lundgren, Svensson (oba Švéd.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5127.
Švédsko: Söderblom - A. Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, J. Persson, S. Boumedienne, Heed, E. Brännström - Heineman, Frondell, Holmström - Stenberg, V. Björck, L. Karlsson - Öhgren, Asplund, A. Petersson - I. Hedqvist, J. de la Rose, Silfverberg. Trenér: Hallam.
Česko: Pavlát - Hovorka, Kempný, T. Galvas, Ščotka, Alscher, Ticháček, Cibulka, Hájek - M. Kaut, M. Kovařčík, D. Kubalík - Mandát, Melovský, Klapka - O. Beránek, Černoch, Kunc - K. Reichel, P. Sikora, R. Pavlík. Trenér: Rulík.
Tabulka turnaje:
1.
Česko
1
1
0
0
0
3:1
3
2.
Švýcarsko
1
0
1
0
0
5:4
2
3.
Finsko
1
0
0
1
0
4:5
1
4.
Švédsko
1
0
0
0
1
1:3
0
Tabulka EHT:
1.
Švédsko
10
8
1
0
1
43:18
26
2.
Česko
10
5
0
1
4
23:24
16
3.
Finsko
10
2
1
1
6
27:33
9
4.
Švýcarsko
10
1
2
2
5
24:42
9
