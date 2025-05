Češi znovu vsadí na Vladaře. A posila z NHL? Klub na český kompromis "vůbec neslyšel"

Čeští hokejisté se po dnu volna pustili na mistrovství světa v Herningu opět do přípravy na další utkání. Do týmových cvičení se zapojil i obránce Tomáš Kundrátek, jenž odstoupil z nedělního zápasu proti Norsku a v pondělí proti Dánsku nehrál.

Oficiální součástí týmu už je také útočník Adam Klapka, který byl v úterý dopsán na soupisku a ve čtvrtek proti Maďarsku může poprvé nastoupit.

Úřadující světoví šampioni před tréninkem v Kvik Hockey areně absolvovali oficiální týmové focení, kterého se zúčastnil i zraněný útočník Jáchym Kondelík. Jeden ze čtrnácti zlatých medailistů z Prahy už do turnaje nezasáhne a nejpozději ve čtvrtek odletí domů. Po focení ledovou plochu opustil.

Zatímco pro Kondelíka šampionát skončil, obránce Kundrátek by se opět mohl zapojit do hry. "Šel se sklouznout na led, ale nezapojoval se do soubojů, protože ty mu ještě lékař nedoporučil," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Zdravotní stav třineckého beka se ale postupně zlepšuje. "Jsme rádi, že to má posun dopředu v dobrém slova smyslu. Bude to sledování z hodiny na hodinu, uvidíme, jak se bude cítit další den. Je to hodně o jeho pocitu i lékařské kontrole, jestli bude moct podstupovat souboje, protože dnes vidíte, jak jsou zápasy tvrdé. Hlavní předpoklad, aby mohl zvládat souboje. Jsme optimisti, že zasáhne do mistrovství, a pevně tomu věříme," uvedl Kalous.

Proti Maďarsku by ale Kundrátek hrát ještě neměl. Naopak je jisté, že do brány by se měl podruhé v řadě postavit Daniel Vladař.

Vedení národního týmu aktuálně řeší náhradu za Kondelíka. V play off NHL sledují Tomáše Hertla z Vegas a Davida Kämpfa z Toronta. Hertl přitom údajně hraje se zraněním a Kämpf do bojů o Stanleyův pohár ještě nezasáhl.

"Uvidíme, je to otevřené. Do kdy bychom se chtěli rozhodnout? Bavíme se o tom, jak dlouho budeme trpěliví… Uvidíme, jaký bude vývoj tady. Chtěli bychom (se rozhodnout) asi do čtvrtfinále," uvedl Kalous.

Vedení národního týmu se snažilo v zámoří získat Jiřího Kulicha, jenž hraje na farmě Buffala v Rochesteru play off nižší AHL. Ale neuspělo. "Zkoušeli jsme ho ještě dostat sem. I s variantou, že by se do Rochesteru vrátil po mistrovství, kdyby hráli, ale americká strana na to vůbec neslyšela," prozradil Kalous.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka zatím na šampionátu třikrát vyhráli. S Maďarskem se ve čtvrtek utkají poprvé v historii.

Předpokládaná sestava proti Maďarsku: Vladař - Hronek, Krejčík, Gazda, Hájek, D. Špaček, Pyrochta, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Nečas, M. Špaček, Zadina - Flek, Voženílek, Lauko - M. Stránský, Kodýtek, O. Beránek.