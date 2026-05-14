Zůstane céčko mladíkovi? Probereme to, ale všichni ví, kdo je „Captain Canada", řekl

Hvězdný útočník Sidney Crosby je nadšený, že si mohl prodloužit sezonu účastí na mistrovství světa ve Švýcarsku. Pro lídra Pittsburghu byla po všech stránkách náročná, příležitost hrát znovu za Kanadu si ale nechtěl nechat ujít, řekl v rozhovoru s novináři po dnešním tréninku hokejistů s javorovým listem na hrudi.
„Jsem šťastný, že tu můžu s kluky být. Chtěl jsem pokračovat v sezoně a přidat se k tomuto týmu, takže jsem opravdu nadšený," řekl Crosby, jenž se připravuje na čtvrtý šampionát po letech 2006, 2015 a loni.
Kapitán Penguins a sedmý nejproduktivnější hráč historie NHL s 1761 body z 1420 zápasů základní části za 654 gólů a 1107 asistencí ale zároveň přiznal, že možnost posílit tým a odletět do Švýcarska pečlivě zvažoval.
MS je v olympijské sezoně už druhým vrcholem na mezinárodní scéně. V únoru v Miláně pod pěti kruhy se navíc osmatřicetiletý centr zranil a odstoupil ze čtvrtfinále s Českem kvůli potížím s pravým kolenem po naražení od Radka Gudase.
Kapitán týmu pak už zůstal do konce olympijského turnaje v roli diváka a bez možnosti ovlivnit dění na ledě mohl jen sledovat trpkou finálovou porážku 1:2 v prodloužení s hlavním rivalem - týmem USA.
Do sestavy Pittsburghu se pak vrátil až po polovině března, jeho tým postoupil do play off, ale v šesti zápasech 1. kola mu vystavila stopku Philadelphia.
„Přemýšlel jsem nad účastí víc než obvykle, měl jsem nějaká zranění, ale mám příležitost hrát za Kanadu, což je pocit, který se nikdy neomrzí," prohlásil Crosby.
V dlouhé sbírce osobních i týmových úspěchů má člen prestižního Triple Gold Clubu tři Stanley Cupy s Pittsburghem (2009, 2016 a 2017), dvě zlata z olympijských her (2010 a 2014), po jednom pak z mistrovství světa (2015) a Světového poháru (2016).
Před 11 lety v Praze oslnili Kanaďané v Praze pod jeho vedením úchvatným hokejem a vyhráli všech deset utkání v turnaji. Znovu se pak na MS představil až loni a zažil zcela opačné pocity po šokujícím čtvrtfinálovém vyřazení s Dány.
„Doufáme, že tentokrát dosáhneme na jiný výsledek," poznamenal Crosby.
Kanada k tomu má všechny předpoklady. Pro šampionát poskládala velmi silný výběr a Crosbyho útočná formace, v níž ho doplňují vycházející superhvězda a jednička předloňského draftu Macklin Celebrini ze San Jose s Markem Scheifelem z Winnipegu, dost možná straší soupeře ze spaní už nyní, kdy ještě turnaj nezačal.
„Je to skvělé. Měli jsme spolu zatím jen jeden trénink a zkusíme sladit naši souhru, co nejrychleji to půjde. Ale máme hodně dovedností, kluci dokáží vytvořit šance, mohlo by to být dobré," věří Crosby.
Zařadil se mezi ikony, i proto bývá tak nějak automatické, že když je v týmu, dostane na dres kapitánské „céčko".
Kanaďané ale ještě před Crosbyho dodatečnou nominací oznámili, že kapitánem bude devatenáctiletý Celebrini, jenž v dresu Sharks prožil skvělou základní část NHL. Odehrál všech 82 zápasů a připsal si 115 bodů (45+70).
Spekuluje se ale o tom, že z úcty ke Crosbymu mu roli kapitána přenechá.
„Kapitánství ještě řešíme, nebyl na to doteď moc čas, ale bude to vyřešené velmi rychle, moc času tím neztratíme. Macklin měl skvělou sezonu a je zcela zjevné, proč ho vybrali za kapitána. Nezáleží ale na tom, kdo bude kapitán, i když je to vždycky čest. Máme v týmu spoustu skvělých lídrů. Hlavní je, abychom začali turnaj dobře," přál si Crosby.
„Byl jsem kapitánem ve dvou přípravných utkáních. Je to velká čest a pocta," potvrdil Celebrini.
„Všichni ale vědí, kdo byl kapitánem Kanady posledních mnoho let, kdo je ‚Captain Canada'. Sidney je tváří Kanady a také tváří hokeje jako takového. Ještě to probereme," naznačil možnou změnu Celebrini.
Sněmovna žádá zrušení sjezdu sudetských Němců, opozice i církev vyzvaly ke smíru
Sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předák sudetských Němců Bernd Posselt to ve vyjádření označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno, kteří SdL do Brna pozvali, je rozhodnutí poslanců "projevem strachu z vlastní minulosti".
ŽIVĚ Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 12, včetně dvou dětí
Nejméně 12 životů si vyžádal ruský útok na Kyjev, mezi oběťmi jsou i dvě děti, oznámili ve čtvrtek ukrajinští záchranáři. Pátrání po pohřešovaných v troskách pokračuje. Dříve úřady informovaly o čtyřech desítkách raněných a dvou desítkách nezvěstných.
Rusko překročilo nový rekord. Za jediný den vyslalo na Ukrajinu 1560 dronů
Rozsáhlý noční ruský útok na Kyjev a další části Ukrajiny si vyžádal nejméně pět mrtvých, více než 40 zraněných a přibližně deset pohřešovaných. Ukrajinské úřady hlásí rozsáhlé škody na obytných domech i civilní infrastruktuře.
Policie vpodvečer zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy
Policie ve čtvrtek vpodvečer zadržela ve Středočeském kraji pětatřicetiletého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
„Stále si za tím stojím.“ Plaga vysvětlil, proč by nehlasoval proti sjezdu sudetských Němců
Poslanecká sněmovna ve čtvrtek vyjádřila nesouhlas s konáním sjezdu sudetských Němců v Česku. S tím nesouhlasí jeden z Babišových ministrů. A vysvětlil také proč.