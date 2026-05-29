Přeskočit na obsah
Benative
29. 5. Maxmilián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zoufalý Tkachuk zkusil v boji s Kanadou teatrální pád. Rozhodčí mu to spočítal

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Kanada ovládla zámořské čtvrtfinále MS a americká hvězda Matthew Tkachuk schytala nečekané ponížení od rozhodčího.

Matthew Tkachuk
Matthew TkachukFoto: CTK
Reklama

Americké hokejové hvězdě Matthewu Tkachukovi pořádně tekly nervy.

Ve včerejším čtvrtfinále mistrovství světa s Kanadou se totiž dostal do centra pozornosti momentem, který sociální sítě okamžitě rozebraly do posledního detailu.

V průběhu vyhroceného souboje se zámořským rivalem se útočník Floridy dostal do kontaktu s kanadským obráncem Zachem Whitecloudem a padl jako podťatý na led.

Jenže rozhodčí jeho pád evidentně nebral vážně. Díky mikrofonu umístěnému na arbitrovi zazněla do televizního přenosu věta, která se během několika minut stala virální.

Reklama
Reklama

„Matte, Matte! Ne! Jsi lepší než tohle, jsi lepší než tohle!“ slyšel Tkachuk od rozhodčího přímo na ledě.

Právě tento moment dokonale vystihl frustraci amerického týmu. Obhájci titulu totiž ve čtvrtfinále narazili na výborně připravenou Kanadu a padli jasně 0:4.

Brankář Jet Greaves zlikvidoval všech 34 střel soupeře, zatímco góly vítězů vstřelili Macklin Celebrini, Dylan Holloway, Connor Brown a legendární Sidney Crosby.

Tkachuk, jinak známý svou tvrdou hrou i provokacemi, tentokrát místo obdivu sklidil posměch.

Reklama
Reklama

Fanoušci na sociálních sítích okamžitě začali debatovat, zda šlo o simulování, nebo skutečný faul. Rozhodčí však dal svým komentářem jasně najevo, co si o celé situaci myslí.

Pro obhájce titulu tak skončil turnaj nejen bolestivou porážkou s největším rivalem, ale také momentem, který bude Matthewu Tkachukovi ještě dlouho připomínán.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Belgium Europe Summit
Belgium Europe Summit
Belgium Europe Summit

ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu

Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.

Firefighters and law enforcement work on the site of a explosion at a residential block of flats following a drone hit close to the border with Ukraine
Firefighters and law enforcement work on the site of a explosion at a residential block of flats following a drone hit close to the border with Ukraine
Firefighters and law enforcement work on the site of a explosion at a residential block of flats following a drone hit close to the border with Ukraine

Zásah ruského dronu v členské zemi NATO. Dva lidé utrpěli zranění, Rumunsko reaguje

Ruský dron zasáhl v noci na pátek dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici. Rumunské ministerstvo uvedlo, že dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár. „Odsuzujeme ruskou bezohlednost,“ reagovalo NATO.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama