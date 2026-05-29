Zoufalý Tkachuk zkusil v boji s Kanadou teatrální pád. Rozhodčí mu to spočítal

Kanada ovládla zámořské čtvrtfinále MS a americká hvězda Matthew Tkachuk schytala nečekané ponížení od rozhodčího.
Americké hokejové hvězdě Matthewu Tkachukovi pořádně tekly nervy.
Ve včerejším čtvrtfinále mistrovství světa s Kanadou se totiž dostal do centra pozornosti momentem, který sociální sítě okamžitě rozebraly do posledního detailu.
V průběhu vyhroceného souboje se zámořským rivalem se útočník Floridy dostal do kontaktu s kanadským obráncem Zachem Whitecloudem a padl jako podťatý na led.
Jenže rozhodčí jeho pád evidentně nebral vážně. Díky mikrofonu umístěnému na arbitrovi zazněla do televizního přenosu věta, která se během několika minut stala virální.
„Matte, Matte! Ne! Jsi lepší než tohle, jsi lepší než tohle!“ slyšel Tkachuk od rozhodčího přímo na ledě.
Právě tento moment dokonale vystihl frustraci amerického týmu. Obhájci titulu totiž ve čtvrtfinále narazili na výborně připravenou Kanadu a padli jasně 0:4.
Brankář Jet Greaves zlikvidoval všech 34 střel soupeře, zatímco góly vítězů vstřelili Macklin Celebrini, Dylan Holloway, Connor Brown a legendární Sidney Crosby.
Tkachuk, jinak známý svou tvrdou hrou i provokacemi, tentokrát místo obdivu sklidil posměch.
Fanoušci na sociálních sítích okamžitě začali debatovat, zda šlo o simulování, nebo skutečný faul. Rozhodčí však dal svým komentářem jasně najevo, co si o celé situaci myslí.
Pro obhájce titulu tak skončil turnaj nejen bolestivou porážkou s největším rivalem, ale také momentem, který bude Matthewu Tkachukovi ještě dlouho připomínán.
