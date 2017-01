Zohornova asistence přispěla k čtvrté prohře Omsku za sebou

před 1 hodinou

K výhře Chabarovsku 4:2 přispěl jednou asistencí reprezentační útočník Tomáš Zohorna, s 28 body čtvrtý nejproduktivnější Čech v lize.

Moskva - Hokejisté Omsku podlehli v Kontinentální lize doma Chabarovsku 2:4 a prohráli čtvrtý zápas za sebou. Přesto mají v čele Černyševovy divize dál velký náskok, protože ani druhé Ufě se nedaří a její série porážek je ještě o tři zápasy delší. K výhře Chabarovsku přispěl jednou asistencí reprezentační útočník Tomáš Zohorna, s 28 body čtvrtý nejproduktivnější Čech v lize.

Amuru vyšel v Omsku úvod zápasu, českého brankáře Dominika Furcha překonali hosté do desáté minuty dvakrát. V poslední třetině domácí tým snížil na 2:3, ale patnáct sekund před sirénou rozhodl gólem do prázdné branky Vladislav Ušenin. Přesto má Chabarovsk už jen teoretickou šanci na postup do play off.

Kontinentální hokejová liga:

Novokuzněck - Vladivostok 3:2 po sam. nájezdech, Novosibirsk - Kunlun Red Star 1:0, Omsk - Chabarovsk 2:4 (za hosty T. Zohorna 0+1),

17:00 Nižněkamsk - Kazaň, 19:30 Slovan Bratislava - Jaroslavl, Záhřeb - Dynamo Moskva.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články