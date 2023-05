Radim Zohorna ještě nepřiletěl do Rigy, přesto už je na české soupisce

Útočník Radim Zohorna byl už před svým příletem do Rigy dopsán na soupisku českých hokejistů na mistrovství světa. Sedmadvacetiletý hráč Toronta Maple Leafs, jenž dohrával sezonu na farmě v AHL, zaplnil druhé volné místo po vyřazení zraněných útočníků Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, pro které turnaj skončil.

Ze zdravotních důvodů vyřazené hráče je letos nově možné nahradit po doložení lékařských zpráv Mezinárodní hokejové federaci. Zohorna na soupisce nahradil Chytila.

Sedlákovo místo už v pátek zaujal Radan Lenc ze švédského HV 71, který už nastoupil v dnešním utkání s Norskem a podílel se na výhře 2:0. Zohorna je na cestě z Kanady. Generální manažer národního týmu Martin Havlát dopoledne potvrdil, že hráč dostal od Maple Leafs povolení ke startu na šampionátu.

"Radim Zohorna prošel všemi výstupními a zdravotními prohlídkami v zámoří a může se připojit k národním týmu. Pokud stihne všechny navazující lety, měl by do Rigy dorazit v neděli odpoledne. O tom, kdy poprvé nastoupí do zápasu, rozhodnou trenéři během dneška nebo zítřka," uvedl Havlát.

Zohorna se představí na velké mezinárodní akci poprvé. Klubová sezona mu skončila v noci na čtvrtek po vyřazení Toronto Marlies ve finále Severovýchodní divize play off AHL s Rochesterem 0:3 na zápasy.

Do Toronta přišel na začátku března z Calgary. Za Maple Leafs sehrál dva zápasy a vstřelil jednu branku. Celkem má na kontě bývalý hráč Pittsburghu za tři sezony v NHL 35 zápasů a 11 bodů za pět tref a šest asistencí.

Zkušenosti s velkými turnaji mají jeho starší bratři, s kterými se v národním týmu potkal i v jednom útoku. Pětatřicetiletý Tomáš z Pardubic startoval na čtyřech MS a dvou olympiádách. Dvaatřicetiletý Hynek ze švédského Oskarshamnu podobně jako Lenc neprošel posledním škrtem. Na kontě má dvě účasti na světových šampionátech a loni byl v Pekingu.