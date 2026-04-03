Zocelená Sparta dělá věci, které nedělala. Věřím jí více než Pardubicím, říká Sýkora

Na obou stranách bohatí majitelé, nabouchané kádry a obří ambice hokejových značek, které dlouhé roky prahnou po titulu. Pardubice a Sparta na sebe v play off extraligy narazí po 19 letech, jejich semifinále začne dnes od 17 hodin. Svůj pohled na lahůdkovou sérii nabízí Václav Sýkora, jenž v minulosti s oběma kluby jako trenér extraligu vyhrál.
Celá extraliga se těší na sérii Pardubic se Spartou. Co od ní očekáváte vy?
Opravdu kvalitní zápasy. Věřím, že to bude hodně vyrovnaná série, jednoznačně může jít do sedmi zápasů. Někdo mluví o předčasném finále, tak to bych byl trochu opatrný, ale pokud se to bere podle kádrů a ambic obou klubů, asi to doopravdy předčasné finále je.
Takže nečekáte, že by si Pardubice se Spartou poradily podobně rychle jako s Kometou, kterou vyřadily jasně 4:0?
Ne, to si vůbec nemyslím. Sparta vstoupila do play off rozpačitě, nicméně teď má úplně jiný projev. Série s Kladnem a Plzní zocelily Spartu natolik, že je podle mě na Pardubice parádně připravená. Nevidím to jednoznačně pro Pardubice. Ty měly dlouhou zápasovou pauzu a v tom vidím výhodu Sparty. Zároveň je ošidné se na to nějak spoléhat, hodně bude záležet hned na rozjezdu série.
V tom dosavadním programu obou týmů je obrovský rozdíl. Zatímco Pardubice odehrály v play off čtyři zápasy, Sparta už dvanáct.
Ano. Ale já si opravdu myslím, že to, čím si Sparta prošla, její mužstvo výrazně stmelilo. Sáhli si na to, jakým způsobem musí v play off hrát, aby byli úspěšní. Série se vyvíjely v jejich neprospěch, museli to obracet a morálně i psychicky je to obrovsky zvedlo. Dokonce v tuhle chvíli věřím trochu více Spartě než Pardubicím.
I třeba proto, že sparťané v sérii s Plzní poprvé v historii zvládli sedmý zápas? Šli v něm proti bilanci 0:7.
Taky je to další střípek do té skládanky. Do toho, jak se mužstvo cítí a jaké je. Strašně se na to semifinále těším a strašně mě zajímá. I z toho důvodu, že jsem v obou týmech působil a s oběma se nám podařilo získat titul.
Se Spartou v roce 2002, s Pardubicemi o osm let později. Dodnes jsou to pro vás silné vzpomínky?
Rozhodně, na to se nezapomíná. Ani teď nejsem jako fanoušek na jedné či druhé straně, těším se na zajímavou sérii.
S Kladnem, kterému jste pomáhal jako trenérský konzultant, jste měli v předkole Spartu na lopatě. Mrzí vás to i s odstupem více než dvou týdnů?
Mrzí, to určitě, ale nebereme to jako tragédii. Sparta byla v té sérii jednoznačným favoritem a nás spíše potěšilo, že jsme jí tolik dokázali vzdorovat a dostali ji do úzkých. Musela jít na hranu, aby sérii překlopila. Kladno může sezonu považovat za úspěšnou. Podařilo se nastavit tvář týmu, hlavně Tomáši Plekancovi, který když nastoupil jako hlavní trenér, tak se řada věcí změnila k lepšímu.
Sparta obracela proti Kladnu i proti Plzni, tam dokonce z 1:3 na 4:3. Co jste myslel tím, že si sáhla na hokej, jaký v play off potřebuje hrát? Co ji dovedlo do semifinále?
Vyrovnanost v týmu. Samozřejmě jsou tam hráči, které lze nazvat hvězdami a lídry, ale i ti další, o nichž se tolik nemluví, jim zdatně sekundují. V Pardubicích je to rozdílnější. Sparta přišla na to, jak má vyhrávat. Že musí hrát týmově, hodně disciplinovaně. Srovnala se a našla způsob, jak hrát dobře a kreativně dopředu i dozadu, jak mít hru vyváženou. Celé je to podpořené kvalitní dvojicí gólmanů. Současná Sparta podle mě nemá moc slabin.
Co říkáte na vliv obránce Jakuba Krejčíka, který je s 11 body ve 12 zápasech nejproduktivnějším hráčem celého play off?
Kubovi se daří skvěle, v tom play off vylítl neskutečně. Diriguje to zezadu, v útočné fázi je nejvýraznější Filip Chlapík. Jsou to hráči, kteří to táhnou správným směrem a za odměnu jsou vidět i v tom bodování. Ale jsou tam i další prvky. Sparta je odvážnější, důraznější, vyhrává osobní souboje, což se předtím nedělo. Blokuje střely, nevidíte hráče, že by do střely nešel, když ji může zblokovat. To se ve hře Sparty změnilo.
Jaroslav Bednář v podcastu deníku Sport vzpomínal, jak Krejčík v roce 2017 mohl přijít do Hradce Králové, kde jste společně působili. Místo toho šel do Brna, které vás vyřadilo a slavilo titul. Vybavíte si, jak výrazný už tehdy byl?
Kubu jsem znal už ze Lva Praha, proto jsme o něj v Hradci měli zájem. Tenkrát se rozhodl jinak, ale už tehdy se vědělo, jak je kvalitní. Dneska je mu o pár let více, ještě vyzrál a kvality skvěle uplatňuje. Někdo v kariéře potenciál nevyužije, ale Kuba ho využil výborně.
Říkal jste, že rozložení sil v Pardubicích vidíte jinak než ve Spartě. U nich je hlavní síla soustředěná do elitního útoku?
Přesně tak. První lajna je výrazně odskočená od ostatních. I ty jsou kvalitní, ale myslím to ve srovnání se Spartou.
Je asi zřejmé, že Sparta bude chtít eliminovat Romana Červenku s Lukášem Sedlákem, že ano?
Budou se o to snažit, to jsou v každém případě strašně nebezpeční hráči. Pokud je Sparta nějak eliminuje, tak si tím hodně pomůže. Ale rozhodovat mohou i další hráči, třeba Jiří Smejkal, Miloš Kelemen, Jan Mandát, střelec Martin Kaut, v obraně Peter Čerešňák. Zase to není tak, že bych výrazně favorizoval Spartu, bude to opravdu vyrovnané. Bude důležité, jak Dynamo po té pauze najede zpátky na play off režim.
Nebojoval jste s něčím podobným v roce 2010, kdy jste s Pardubicemi prohráli první čtvrtfinále s Třincem, ale pak jste 12 výhrami v řadě došli k titulu?
To byla šňůra… Ale už nás nastartovala ta první série, byla to podle mě trošku jiná situace než u současných Pardubic.
Čím to tehdy bylo, že se taková šňůra povedla?
Tak základním kamenem byl samozřejmě Dominik Hašek. Parádní formu měla lajna Petra Koukala, výborně hráli beci. A základ už se položil v letní přípravě pod vedením kondičního trenéra Ivana Svědíka. Osobně jsem tak náročnou kondiční přípravu nikdy nezažil. To byl základ, jinak v týmu nebyly žádné partičky, nebylo tam tolik cizinců, jako bývá teď, a všichni do mužstva zapadli.
Na závěr ještě otázka přímo na vás. Budete v Kladně pokračovat jako konzultant i u nového realizačního týmu trenéra Radima Rulíka?
Zatím ještě nejsme nijak dohodnuti. Celý realizační tým se mění, kluci teď mají před sebou mistrovství světa. Já jsem domluvený s Tomášem Plekancem, že mi zavolá, až bude příhodná doba. V tuto chvíli ještě opravdu nevím.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.