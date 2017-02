Znojmo vkročilo do play off prohrou. Rozhodovalo se téměř osmdesát minut

před 41 minutami

Play off mezinárodní EBEL ligy se v neděli rozeběhlo na plné obrátky a do boje vstoupili i znojemští hokejisté. První čtvrtfinálové utkání prohráli s Klagenfurtem těsně 3:4 po prodloužení.

Klagenfurt - Přesně sedmdesát sedm minut a třicet čtyři sekund trval první čtvrtfinálový zápas EBEL mezi Znojmem a Klagenfurtem. Ač jsou Orli v této sérii outsiderem, ještě v poslední minutě třetí třetiny sahali po prvním bodu. Nakonec jej pro sebe ukořistili Rakušané v prodloužení.

První dvacetiminutovka sice žádnou branku nepřinesla, ovšem o šance nouze nebyla. Střelecky aktivnější byli Orli. Na brankáře Tomáše Dubu vyslali čtrnáct střel, ale ani jedna neměla na skóre zápasu vliv.

"Začali jsme velice dobře. Je to škoda, že jsme nepřidali i nějaké ty góly. Pak se ta hra srovnala," litoval znojemský útočník Tomáš Plíhal. Ten se po zranění vrátil do sestavy teprve nedávno.

Přestávka prospěla více Rakušanům a ve dvaadvacáté minutě je poslal do vedení reprezentační útočník Manuel Geier po kombinaci se svým bratrem Stefanem. Lattner mohl vzápětí vyrovnat, avšak při zakončení narazil na gólmana.

Jihomoravané měli opět více ze hry a dvě minuty před první sirénou se dočkali i kýženého úspěchu. Na svědomí jej měl po individuální akci obránce Libor Šulák. Závěr třetiny byl ještě okořeněn o dvě potyčky, za které rozdali sudí celkem šestnáct trestných minut.

"Konečně začalo play off. Hraje se na krev a ty bitky k tomu patří. Tým to pak může nakopnout," řekl Plíhal, který se v jedné z potyček objevil.

Ani ve třetí části neztratil zápas tempo. Nejprve využil přesilovou hru již zmiňovaný Manuel Geier, jenž našel skulinku mezi betony Schwarze. Znojmo však odpovědělo záhy, a taktéž v početní výhodě. Na 2:2 srovnal David Bartoš.

O výhru přišli v šedesáté minutě

Neuplynuly ani tři minuty a znojemská střídačka se radovala znovu. Tomáš Plíhal poslal Orly poprvé v zápase do vedení, když napálil puk z hranice kruhu pro vhazování. Už to vypadalo, že se z první výhry v sérii budou radovat svěřenci trenéra Romana Šimíčka, ovšem pětatřicet sekund před koncem se prosadil Jamie Lundmark a duel tak dospěl do prodloužení.

To trvalo téměř osmnáct minut a byli to domácí, kdo nakonec ukořistil první čtvrtfinálový bod. Jamie Lundmark překonal Marka Schwarze z dorážky. "Prodloužení už je o náhodě. Šance byly z obou stran, ale ten gól dali oni," hodnotil Plíhal.

Série hraná na čtyři vítězné zápasy pokračuje v úterý od 19:45 na ledě českého celku. "Výkon nás může nakopnout. Musí vyhrát čtyřikrát, nic jim nedáme zadarmo," dodal na závěr útočník Orlů.

Čtvrtfinále play off EBEL ligy - 1. zápasy:

Klagenfurt - Znojmo 4:3p

Třetiny: 0:0, 1:1, 2:2 - 1:0. 22. M. Geier (S. Geier, Koch), 46. M. Geier (Ganahl, Neal), 60. Lundmark (Fischer), 78. Lundmark (Ganahl, Kapstad) - 38. Šulák (Pucher), 49. Bartoš (McMonagle, Yellow Horn), 52. Plíhal (Yellow Horn). Stav série: 1:0.

Vídeň - Innsbruck 5:0, Salcburk - Graz 3:0, Linec - Bolzano 2:1.

