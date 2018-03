Znojmo přišlo v EBEL po prohře s Dornbinem o šanci na play off

před 4 hodinami

Znojemští hokejisté neuspěli v zápase s Dornbinem, ani vítězství by je ale nakonec neudrželo ve hře.

Znojmo - Hokejisté Znojma prohráli v předposledním kole nadstavbové části ligy EBEL s Dornbinem 2:3 v prodloužení a definitivně přišli o naději na postup do play off. V posledním domácím zápase sezony potřebovali k udržení šance naplno bodovat, ani vítězství by je ale nakonec ve hře neudrželo.

Bolzano, které drží druhou postupovou příčkou, totiž duel na ledě třetího Székesfehérváru zvládlo a po výhře 3:1 má před Orly šestibodový náskok. O postup se Bolzano v posledním kole na dálku utká s maďarským soupeřem. Znojmo sezonu ukončí v neděli právě na ledě italského celku.