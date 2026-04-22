Zlomil jsem prokletí, věří hrdina Třince. Rozhodčí na něj vytáhli „UFC takedown"

Z takřka prohraného duelu udělali třinečtí hokejisté doma drama a nakonec ho otočili. Jako už tolikrát za poslední roky v extraligovém play off. Pardubice ve třetím finále ztratily vedení 4:1, padly 4:5 v prodloužení a místo 3:0 vedou v sérii 2:1. Oceláři jsou zpátky ve hře o titul i díky Marku Daňovi.
31letý Slovák před středečním utkáním v play off šest zápasů vynechal kvůli zranění a ve zbylých devíti zapsal jen dvě asistence. Málo pro útočníka, který byl před třemi lety nejlepším střelcem extraligy.
Ve třetím finále to s jeho Třincem vypadalo bledě. V polovině zápasu prohrával 1:4, navíc právě Daňo byl zbytečně vyloučen.
Když chtěl v jiné situaci plnit další rozměr své práce a otravovat pardubického beka Tomáše Dvořáka, kuriózně ho na led zase svalila dvojice rozhodčích.
Pak se Oceláři zázračně zmátořili, trefami v závěru srovnali a v prodloužení to byl Daňo, kdo jim vystřelil první bod ve finále.
Co pro vás znamená první gól v play off?
Už ve třetí třetině mi to (Roman Will) chytil hokejkou na brankové čáře. Věřil jsem, že ještě něco se mi tam odrazí a pomůžu mužstvu tímhle směrem. Nakonec z toho byl vítězný gól. Jsem rád, že nějaké to prokletí ze mě spadlo. Teď se to snad bude dál sypat a budu přínosem pro mužstvo i svými góly.
Marian Adámek natáhl ke střele a pak vás našel před odkrytou brankou.
Šli jsme si za tím, v prodloužení jsme měli šance, nakonec přišla tahle skvělá nahrávka a já to do té brány dal.
V čem je kouzlo vašeho týmu, že se vám už tolikrát povedlo podobné zápasy zvrátit?
Máme ty zápasy odmakané, náš tým má velkou zkušenost. Máme toho hodně za sebou a všichni víme, že naděje umírá poslední a že když budeme bojovat do poslední sekundy, tak už se nám to hodněkrát vyplatilo. Bojovali jsme a štěstíčko se k nám přiklonilo. Když si za tím člověk jde, může být odměněný.
Už v semifinále proti Karlovým Varům jste doma jeden zápas otočili ze stavu 1:4 na 5:4.
Je to tak, od toho stavu jsme se snažili více tlačit do brány, získat momentum. Oni brání jeden na jednoho, takže když se tam někdy vytočíme a zablokujeme hráče, je pak náročné to bránit. Musíme mít hráče před brankou, ať gólman nevidí, a dostávat tam puky. Byla to skvělá práce, jsem hrdý na každého v kabině.
1:2 nebo 0:3 v sérii je obrovský rozdíl. Jak berete výhru po této stránce?
Věřím, že nám dodá sílu do dalších zápasů. Hraje se hned další den, na regeneraci je málo času, ale po takovém vítězství se regeneruje lépe. Věřím, že do dalšího zápasu naskočíme tak, jak jsme tento končili, a že na domácím ledě, kde jsou úžasní fanoušci, to zvládneme. Byla to neskutečná euforie.
Ondřej Kacetl vytáhl v prodloužení klíčový zákrok proti Romanu Červenkovi. Co k tomu říct?
Viděl jsem ho a trpěl jsem u toho. Byl to zákrok zápasu, pochválil jsem ho v kabině a snad mu budeme pomáhat více, aby nemusel takové zákroky vytahovat.
Závěr druhého zápasu v Pardubicích byl hodně emotivní, zato v Třinci se oba týmy zdály být klidnější. Souhlasíte?
Snažíme se držet, ale je to finále play off. Jsou tam náročné souboje, musíme si dávat pozor na vyloučení. Já jsem tam jedno měl, do dalšího zápasu je třeba si dát pozor, protože oni jsou v přesilovkách velmi silní.
Vás ve druhé třetině kuriózně zalehla dvojice rozhodčích a nechtěla vám dovolit vystartovat na obránce Dvořáka. Co se tam stalo?
Byl to takový „UFC takedown“, samozřejmě úsměvný moment. Byl jsem překvapený, že oba skočili po mně a žádný po hráči Pardubic. (úsměv) Ale je to jejich práce, respektuju to, všechno v pohodě.
Zpětně vyšlo najevo, že třinecký gól na 3:4 padl po ofsajdové situaci, ale Pardubice si nevzaly challenge. Řešili jste to?
Kundrc (Tomáš Kundrátek), který vjížděl do pásma, má dlouhé nože. (úsměv) Bylo to těsné a pro ně možná náročné dát zkoumat tak hraniční situaci... Mohli by jít do čtyř, možná to nechtěli riskovat a věřili, že stav 4:3 ubrání. Naštěstí jsme to zvládli, ještě jsme vyrovnali a pak se ukázala ta naše síla.
