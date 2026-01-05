Zkrotili jsme Kanaďanům ego, libují si Češi. Pro zlato teď udělají všechno

Senzační výhra nad Kanadou v semifinále mistrovství světa hokejistů do 20 let ještě nemá být všechno. "Teď budeme s kluky dělat všechno pro to, abychom vyhráli zlato," vyhlásil útočník Vojtěch Čihař, jedna z největších hvězd výběru českých mladíků, před závěrečným soubojem se Švédy.
Zatímco ve skupině Češi podlehli Kanadě 5:7, v semifinále slavili po další přestřelce vítězství 6:4.
"Bylo to hrozně těžké. Jsem strašné rád, že se to povedlo celému týmu a ukázali jsme sílu, která v nás je,“ pochvaloval si Čihař.
"Kanada je vážně silná. A vždycky bude. O to víc si postupu vážíme," doplnil Čihař, jenž dvěma góly vylepšil svoji bilanci na šampionátu už na 11 bodů za čtyři branky a sedm asistencí.
"Samozřejmě jsme po tomhle vítězství toužili, protože jste slyšeli, co říkali v médiích. Chtěli jsme zkrotit jejich ego a to se nám podařilo,“ liboval si další forvard Václav Nestrašil. "Myslím, že jsme byli lepší," přidal spokojeně.
Také Čihař mínil snahu kanadských novinářů před utkáním ještě vyostřit rivalitu mezi oběma týmy.
"Myslím, že z nás začínají mít trochu strach. V kabině jsme se shodli, že se nás některá kanadská média snažila otázkami nachytat, aby třeba vyvolala konflikt mezi námi a Kanadou,“ přiznal český útočník.
"Nám však stačilo, abychom zůstali pokorní a kvalitu ukázali na ledě, což se nám také povedlo," pochvaloval si.
Kanaďané byli i tentokrát v roli výrazného favorita, stejně jako na minulých dvou MS, kdy je čeští mladíci poslali domů už ve čtvrtfinále. V neděli zámořského soupeře přestříleli jasně 37:24. "Je to nádhera," rozplýval se Čihař.
"První semifinále, ve kterém jsme je dokázali porazit. Alespoň ukazujeme českému národu a hokeji, že jsme na vzestupu. Diváci se mají v budoucnu ještě na co těšit," navnadil fanoušky osmnáctiletý útočník, který načal sezonu v extraligových Karlových Varech, ale těsně před odletem na šampionát podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles.
Na ostře sledované přehlídce talentů Čihař válí. V bodování turnaje je druhý jen proto, že vedoucí kanadský bek Zayne Parekh vstřelil o gól více, bodů mají stejně.
V semifinále se před polovinou třetí třetiny blýskl individuální gólovou akcí, v závěru přidal pojistku do prázdné branky.
"Snažil jsem se co nejrychleji natlačit do brány. Věděl jsem, že gólman má trochu slabší lapačku. Přestože jsem na to v ten moment nemyslel, tak jsem rád, že jsem to trefil," popsal gól na 4:3, při němž se skvěle prodral do zakončení.
V tu chvíli věděl, že Kanaďané mají ještě spoustu času na odpověď i případný zvrat. I proto si o poznání více vychutnal zásah na konečných 6:4 v čase 59:34. "Tam už jsem věděl, že to může být rozhodující a že se nám nejspíš povedlo je porazit," smál se Čihař.
Z luxusního paláce do vězení. Madura vozili New Yorkem v obrněné dodávce
Z luxusního paláce v Caracasu do detenčního zařízení v newyorském Brooklynu za necelý den. Převoz venezuelského autoritáře Nicoláse Madura zabral americkým elitním jednotkám asi půl dne. Po přistání v New Yorku pak Madura čekala „projížďka“ po ulicích Manhattanu v obrněné dodávce do detenčního centra v Brooklynu.
Školení o kyberšikaně a další. Soud rozdal tresty za tvrzení, že Macronová byla mužem
Soud v Paříži dnes potrestal povinným školením o kybernetické šikaně a podmínečnými tresty všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Informovala o tom agentura AP s tím, že nejvyšší podmíněný trest vězení činí osm měsíců. Prokuratura žádala až roční podmínky.
Problémy Elona Muska nekončí. Tesla přišla o pozici jedničky mezi elektromobily
Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
Cumberbatch jako zoufalý muž, který truchlí. Do kin jde emotivní drama Křídla smutku
Po tragické ztrátě manželky a matky se otec (Benedict Cumberbatch) se dvěma syny snaží znovu najít pevnou půdu pod nohama. Tíživý zármutek dostává podobu obrovské vrány, která se usídlí v jejich domově i myslích. Působivě stylizovaný thriller o smutku, rodinném poutu a naději, která i přes svou křehkost přetrvává, vstoupí do českých kin 29. ledna 2026.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.