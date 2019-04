Asi největší oporou Liberce je ve finálové sérii brankář Roman Will. Ten chytá výborně a měl v utkáních tři a čtyři daleko více práce než jeho protějšek na druhé straně Šimon Hrubec. Liberecký gólman měl ale smíšené pocity. I když lapil 33 střel, dvě minuty před koncem dostal laciný gól zpoza brankové čáry, díky němuž přišli Bílí Tygři o vedení a museli jít do prodloužení. V něm ale v oslabení opět Will bránu uhlídal a mohl se zaslouženě radovat.