První část čtvrtého zápasu skončila a můžeme říct, že byla asi nejatraktivnější v celé sérii. Skvěle nastoupil do zápasu Třinec, jenže první gól dala Kometa. Ve čtvrté minutě se prosadil parádní ranou Martin Erat. Za necelé dvě minuty ale Vlach šikovnou tečí Krajíčkovy rány srovnal. Ráz zápasu pak určila přesilovka Komety, která v této činnosti hry skórovala poprvé ve finálové sérii, konkrétně se o to postaral Hynek Zohorna. Třinec ještě zapnul a nebyl daleko srovnání. Do dalších částí se máme na co těšit.