Česko vstoupí do zápasu s jasným vědomím, že postup do semifinále už vybojovat nemůže. Osmnáctka totiž na turnaji nepředváděla příliš přesvědčivé výkony a po dvou odehraných zápasech má na svém kontě jen 2 body. Naši mladíci nejprve po napínavé bitvě přemohli Švýcarsko 4:3 po samostatných nájezdech, druhý den ale nestačili na Finy, kterým podlehli 1:5. Vzhledem k tomu, že v odpoledním zápase Finsko přehrálo Švýcary jasně 6:0, je už jisté, že ani tříbodová výhra nemůže Česko posunout do semifinále. Do něj se ze skupiny A podívá Kanada a výběr Suomi.

Jediným vícebodovým hráčem české osmnáctky je zatím pouze útočník Michal Gut (1+1).