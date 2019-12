Živě: Česko - Rusko. Dvacítka začíná domácí mistrovství proti silné sborné

Český tým vedeným třineckým koučem Václavem Varaďou by rád využil bouřlivého domácího prostředí, jen to ale stačit nebude. Mezi favority totiž národní tým nepatří. A to nejen vzhledem k očekávané síle kádru, ale také kvůli nepříznivé bilanci. Medaili nezískala česká dvacítka už od roku 2005. Nejlépe si vedla před dvěma lety, když skončila čtvrtá. Výjimečný počin se příliš očekávat nedá, v takto silné konkurenci bude důležitý každý bod. A především druhý duel s Německem bude klíčový v boji o čtvrtfinále. V tom by mohl přijít jednodušší soupeř, ale ani na to se nedá spoléhat. Českému týmu nevěří ani odborníci ze zámoří, kteří mu prorokují právě boj s Německem o čtvrté místo v ostravské grupě.