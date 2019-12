Živě: Česko - Kanada. Junioři už s jistým čtvrtfinále čelí zámořskému favoritovi

Získali totiž klíčový bod, který jim připravil velmi dobrou pozici. Jen jediný výsledek odpoledního utkání Ruska s Německem by je donutil s Kanadou bodovat. A to kdyby sborná vyhrála v prodloužení. Favorizovaný tým však německé mladíky rozstřílel 6:1 a zajistil postup do čtvrtfinále nejen sobě, ale také českému týmu. Ten tak může jít do posledního duelu v poklidu. V případě výhry za 3 body by ale Češi mohli poskočit na druhé místo a hrát čtvrtfinále místo se Švédy se Švýcary nebo Finy.