Hokej

Zibanejad pod širým nebem předvedl fantastický výkon a napodobil Pastrňákovu show

ČTK

Švédský útočník Mika Zibanejad fantastickým výkonem rozhodl Winter Classic na Floridě. Zkušený centr, který nechybí ve švédské nominaci na olympijské hry v Miláně, se pod otevřeným nebem blýskl pěti body za hattrick a dvě asistence a byl hlavním strůjcem výhry newyorských Rangers 5:1.

Fanoušci New Yorku slaví vítězství ve Winter Classic.
Fanoušci New Yorku slaví vítězství ve Winter Classic.Foto: CTK
Zibanejad se stal teprve třetím střelcem hattricku v zápase pod širým nebem. Navázal na Davida Pastrňáka, který se třikrát prosadil v roce 2021 na jezeře Tahoe, a na Tylera Toffoliho, který dal tři branky ve venkovním zápase o rok dříve.

Dalším důležitým mužem jednoznačné newyorské výhry byl Artěmij Panarin, který vstřelil dvě branky a jednou asistoval. Rangers hlavně díky dvěma útočníkům z první formace ovládli šestý zápas pod širým nebem v klubové historii a ve venkovních duelech zůstávají stoprocentní.

Výsledky NHL:

St. Louis - Vegas 4:3, Florida - NY Rangers 1:5, Anaheim - Minnesota 2:5, Vancouver - Seattle 3:4 po sam. nájezdech.

