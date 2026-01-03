Zibanejad pod širým nebem předvedl fantastický výkon a napodobil Pastrňákovu show

Švédský útočník Mika Zibanejad fantastickým výkonem rozhodl Winter Classic na Floridě. Zkušený centr, který nechybí ve švédské nominaci na olympijské hry v Miláně, se pod otevřeným nebem blýskl pěti body za hattrick a dvě asistence a byl hlavním strůjcem výhry newyorských Rangers 5:1.
Zibanejad se stal teprve třetím střelcem hattricku v zápase pod širým nebem. Navázal na Davida Pastrňáka, který se třikrát prosadil v roce 2021 na jezeře Tahoe, a na Tylera Toffoliho, který dal tři branky ve venkovním zápase o rok dříve.
Dalším důležitým mužem jednoznačné newyorské výhry byl Artěmij Panarin, který vstřelil dvě branky a jednou asistoval. Rangers hlavně díky dvěma útočníkům z první formace ovládli šestý zápas pod širým nebem v klubové historii a ve venkovních duelech zůstávají stoprocentní.
Výsledky NHL:
St. Louis - Vegas 4:3, Florida - NY Rangers 1:5, Anaheim - Minnesota 2:5, Vancouver - Seattle 3:4 po sam. nájezdech.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev budí podle Pavla znepokojení, bude o něm jednat s Babišem
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to v pátek večer na síti X. Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a mluvil o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
ŽIVĚ"Rozhodl jsem se změnit formát práce ministerstva," oznámil Zelenskyj výměnu šéfa obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek večer řekl, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi navrhnul, aby vedl jinou oblast práce pro stát.
ŽIVĚNařídil jsem útoky na Venezuelu, Maduro i s manželkou byl zadržen, oznámil Trump
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Na sociální síti Truth Social to v sobotu oznámil americký prezident Donald Trump, který zároveň potvrdil americké údery ve Venezuele.
O drogy tu nejde. Expert prozrazuje, co stojí za Trumpovým útokem na Venezuelu
Rusko a Čína mohou útok USA na Venezuelu brát jako potvrzení sfér vlivu: „Vy tedy máte Latinskou Ameriku, my si půjdeme pro své ve Východní Evropě a my v jihovýchodní Asii,“ říká Ivan Pilip, člen vedení nadace CASLA, která se zabývá Latinskou Amerikou.
Šest hranolek a burger na jedno sousto. Restaurace zavádějí „Ozempic menu“
S nástupem léků typu Ozempic nebo Wegovy se mění nejen váha lidí, ale i svět gastronomie. Restaurace po celém světě přehodnocují své jídelní lístky a zmenšují porce. Miniburgery a malé porce by tak mohly být jen začátkem nové éry stolování.