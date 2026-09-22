„Zhaškoval ho.“ Ameriku baví Čechův remake ikonického momentu, navíc to zvládl čistě

Hned při prvním startu v nové sezoně na sebe český hokejový brankář Michal Postava pořádně upozornil. V přípravě NHL bojuje o pozici v týmu Detroitu a během utkání proti Columbusu věrně napodobil klubovou legendu Dominika Haška.
24letý Postava naskočil do duelu na ledě Blue Jackets po dvou třetinách. Připsal si 10 zásahů a jediný gól inkasoval až v nájezdech, po kterých Detroit prohrál 0:1.
Mnohem více se však řešil Postavův střet s Američanem Joshem Eernissem.
Český gólman vyrazil na konci 57. minuty z brány za odraženým pukem a stihl ho odehrát těsně před útočníkem soupeře, který pak přes Postavu přelétl efektním saltem.
Každému se v tu chvíli vybavila ikonická Haškova srážka s Mariánem Gáboríkem z prosince 2007. O to víc, že také v tomto případě hrál hlavní roli český brankář a měl na sobě dres Detroitu.
Slovák tehdy při svém úniku vůbec nečekal, že by proti němu „Dominátor“ vyjel, a když to zjistil, nohy mu vmžiku vystřelily směrem ke stropu arény. Dodnes jde o moment, který se pravidelně připomíná.
„Dostal jsem nahrávku do brejku, chtěl jsem si puk sklepnout. Zvednu hlavu a vtom vidím Hašana. Už s tím nešlo nic dělat. On se ještě rozčiloval a hrozně se divil, že to rozhodčí pískal jako faul,“ smál se Gáborík letos v Miláně v olympijském rozhovoru pro Aktuálně.cz.
„Za mnou jel mezitím Chris Chelios, ptal se, jestli jsem v pohodě. Měl jsem jen pár modřin, ale nic vážného. Vypadalo to hůř,“ vzpomínal.
I jeho teď zmiňovali fanoušci na sociálních sítích po zákroku Postavy.
„Gáborík se někde musí smát,“ psal jeden z nich na síti X.
„Postava právě ‚zhaškoval‘ soupeře,“ glosoval zase Brian Fisher, tvůrce podcastu o Red Wings a hokejový komentátor.
„Troufl bych si tvrdit, že to nebyl faul, protože Postava vyjel hrát puk a kontakt byl spíš náhodný. Na rozdíl od Haška,“ dodal Fisher.
A měl pravdu, Postava skutečně nijak trestán nebyl.
Ještě před dvěma lety šlo o poměrně neznámého gólmana, který v Česku neměl na kontě jediný extraligový start. Nicméně hned v nováčkovské sezoně 2024/25 senzačně dovedl brněnskou Kometu k titulu a následně podepsal kontrakt s Detroitem.
V minulé sezoně odchytal v základní části 25 zápasů na farmě v Grand Rapids a s úspěšností 93,7 procenta byl nejlepším brankářem AHL.
Dařilo se mu také v play off a zámořští odborníci věštili, že by brzy mohl dostat šanci „nahoře“ v Detroitu. Rodák z Valašského Meziříčí se teď o ni uchází v přípravě před rozjezdem NHL.
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