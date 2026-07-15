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Sport

Zemřel legendární rozhodčí, kterého málem uškrtil rozzuřený Holeček

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Josef Kompalla patřil k nejuznávanějším hokejovým sudím. Češi si ho však pamatují kvůli skandálnímu gólu na MS 1974.

Richard FARDA, Bohuslav EBERMANN, Jiří HOLEČEK, MS 74
Richard Farda, Bohuslav Ebermann a Jiří Holeček před utkáním Československo – SSSR na mistrovství světa 1974 v HelsinkáchFoto: Havelka Zdeněk – ČTK / Havelka Zdeněk
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Světový hokej přišel o jednoho z nejslavnějších mužů s píšťalkou. Josef „Jupp“ Kompalla zemřel v neděli po krátké a těžké nemoci ve věku 90 let. S informací dnes přišel instagramový účet Hoceky Worldwide

Rodák z Katovic se během dlouhé kariéry zařadil mezi nejrespektovanější rozhodčí své doby. V hokejové paměti tuzemských fanoušků však navždy zůstal spojen také s večerem, kdy ho rozzuřený brankář Jiří Holeček málem uškrtil.

Kompalla začínal jako obránce. V Polsku získal mistrovský titul, po odchodu do západního Německa oblékal dres Preussenu Krefeld a v bundeslize působil až do roku 1969. O rok později se vydal na rozhodcovskou dráhu, která z něj udělala mezinárodní autoritu.

Řídil více než dva tisíce utkání v nejvyšší německé soutěži, devět mistrovství světa a 17 zápasů na třech olympijských turnajích.

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Pískal také šestý a rozhodující osmý duel legendární Série století mezi Kanadou a Sovětským svazem v roce 1972. „Pro mě osobně to bylo nejvíc, čeho mohl rozhodčí dosáhnout,“ vzpomínal později na dramatický zápas v Moskvě.

Ani tehdy nezůstal stranou konfliktu. Kanaďan J. P. Parise po jednom z verdiktů vyrazil proti Kompallovi a rozmáchl se po něm hokejkou. Úder na poslední chvíli zastavil, snímek rozhodčího kryjícího si hlavu se však stal jedním ze symbolů celé série.

Pro československé fanoušky ale Kompallovo jméno získalo úplně jiný nádech na mistrovství světa 1974 v Helsinkách. Čechoslováci v prvním utkání senzačně rozdrtili Sovětský svaz 7:2 a v odvetě, která měla zásadně ovlivnit boj o zlato, vedli 1:0.

Ve 34. minutě však Boris Michajlov podle československého brankáře dopravil puk za Holečka úmyslným kopnutím bruslí.

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Taková branka neměla platit, Kompalla ji přesto uznal. Jinak klidný Holeček vybuchl. Odhodil část výstroje, rozjel se k boxu časoměřičů a na rozhodčího se vrhl.

„Chytnul jsem ho za krk a začal ho rdousit. Oči měl v sloup, lapal po dechu,“ popsal po letech Holeček.

Spoluhráči ho od Kompally odtrhli. Kuriózní bylo, že brankář za útok nedostal žádný trest. Holeček si to později vysvětloval tím, že sudí po sporném verdiktu neměl čisté svědomí.

Sověti nakonec vyhráli 3:1 a získali titul, Československo skončilo druhé.

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Holeček Kompallovi kontroverzní moment nikdy úplně neodpustil. „Kdyby mě hráči neodtrhli, tak nevím, jestli by to přežil,“ říkal s odstupem a černým humorem.

Kompallovu kariéru však jeden sporný verdikt nedefinoval. V roce 1992 obdržel německý řád za zásluhy a o jedenáct let později vstoupil do Síně slávy IIHF. Německý svaz ho po smrti označil za mimořádnou osobnost, která dlouhá léta pomáhala utvářet tamní hokej.

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