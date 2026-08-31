Že Češi a spol. nebudou dělat problémy? NHL ohledně Ruska na SP znovu otáčí

Proběhne Světový pohár 2028 s Ruskem, nebo to Česko a spol. zatrhnou? Hokejová NHL coby pořadatel turnaje se k ožehavé problematice po čase vyjádřila. A v podstatě popřela své předchozí stanovisko.
Rusko, které navzdory své pokračující válce na sousední Ukrajině bojuje o návrat svých sportovců do mezinárodních soutěží, nedávno oslavilo úspěch na poli, kde se mu dlouho nedařilo. V ledním hokeji.
Vydobylo sborné účast zimní univerziádě 2027 v čínském Čchang-čchunu, byť pod neutrální vlajkou.
Na hlavních hokejových „frontách“, tedy u hokejové federace IIHF a severoamerické NHL, má ale nadále nejistou, nepříznivou pozici.
Od IIHF, která organizuje mimo jiné květnové mistrovství světa, má zatím stopku i pro nadcházející sezonu. Oficiálně z bezpečnostních důvodů.
Výjimku dostal akorát ruský spojenec, Bělorusko. To nyní může hrát na MS žen a vybraných mládežnických šampionátech.
U NHL, organizace silně orientované na byznys, cítilo Rusko větší šanci. A letos v červnu si mohlo dělat naděje víc než kdy jindy.
To když zástupce ligového komisaře Bill Daly hovořil o možné účasti sborné na Světovém poháru 2028.
Konkrétně nabídl zajímavou odpověď na otázku, jak se NHL v případě přizvání ruského výběru popasuje s předpokládaným bojkotem od Švédska, Finska a Česka.
Právě odmítavý postoj prvních dvou zemí překazil ruskou účast na hvězdně obsazeném Turnaji čtyř zemí, který NHL pořádala před rokem a půl.
V červnu ale Daly prohlásil: „Nečekám problém se Švédy, Finy ani Čechy v podobě bojkotu akce.“ Odvolával se na svůj rozhovor s nejmenovaným činovníkem IIHF.
Ze starého kontinentu okamžitě přišly překvapené reakce. Nikdo povolaný netušil, o čem Daly mluví.
I šéf českého hokeje Alois Hadamczik zopakoval, že návrat Ruska nepřichází v úvahu, dokud „tato země vede jako agresor válku na Ukrajině“.
Nyní se Daly k postoji Česka a spol. vůči účasti sborné vrátil v krátkém rozhovoru pro ruský web Championat.
„S představiteli švédského, českého a finského svazu jsme o tomto tématu několikrát mluvili, ale nikoliv v poslední době,“ uvedl protřelý funkcionář.
Na přímou otázku, zda tyto tři země vyjádřily nelibost ohledně přizvání Ruska na turnaj, odpověděl, že „místy ano“.
Po překvapivém červnovém prohlášení se tak částečně vrátil k uznání poměrů z dřívějška.
„Nemyslím si, že ohledně účasti Ruska bychom byli s postojem Finů, Švédů a Čechů v rozporu,“ poznamenal v březnu.
„Víme, jak se cítí, jejich postoj je jednoznačný. A upřímně řečeno, jsou to ty samé silné pocity, které jsme vyjádřili i my a celá hokejová komunita,“ pokračoval.
„Pokud nedojde k určitým věcem, Rusové se pravděpodobně nezúčastní,“ poukázal tehdy Daly na potřebu ukončení války na Ukrajině.
V Česku jde o citlivé téma i proto, že Světový pohár hostí vedle Edmontonu a Calgary také Praha. V libeňské O2 areně proběhne v únoru 2028 jedna ze dvou základních skupin a následně jedno klání play off.
NHL zatím žádnému z celkových osmi účastníků akce neposlala oficiální pozvánku, to kvůli váhání ohledně Ruska.
Podle čerstvého vyjádření Dalyho by ale o všech týmech mělo být jasno během nadcházejícího ročníku.
Pro zámořskou ligu bude důležitým testem únorové Utkání hvězd 2027 v podobě mezinárodního turnaje tři na tři. Ruský tým tam nepozvala, ale Rusy ano – nastoupí ve společném týmu s Čechy a dalšími národy mimo čtyřku Kanada, USA, Švédsko, Finsko.
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