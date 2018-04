Zázračný návrat na led? Sekáč by přeci jen mohl Kazani pomoct v boji o Gagarinův pohár

před 35 minutami

Podle původních informací měla pro českého útočníka sezona skončit kvůli zdravotním problémům. Kazaň však Jiřího Sekáče stáhla ze seznamu zraněných.

Kazaň - Hokejistům Kazaně by měl ve finále play off Kontinentální ligy nečekaně pomoct i útočník Jiří Sekáč. Podle původních informací měla pro českého reprezentanta již skončit kvůli zdravotním problémům sezona, AK Bars však nyní Sekáče stáhl ze seznamu zraněných hráčů a pětadvacetiletý odchovanec Kladna by mohl nastoupit již v sobotním prvním finále proti CSKA Moskva.

Sekáč se zranil 23. března v pátém čtvrtfinále proti Magnitogorsku a vynechal pak celou semifinálovou sérii proti Čeljabinsku. Na začátku dubna se na webu KHL objevila informace, že již do sezony nezasáhne. To už ale podle všeho neplatí.

Účastník únorových olympijských her v Pchjongčchangu byl v základní části KHL s 42 body nejproduktivnějším hráčem týmu. V play off Sekáč doposud odehrál 12 zápasů s bilancí čtyř gólů a osmi asistencí.