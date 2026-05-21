„Zastavit nás může jedině Kanada." Z totálního děsu skočili Švýcaři na vlnu euforie

Těsně před startem domácího mistrovství světa byli švýcarští hokejisté v podivném rozkladu. Zdálo se, že překvapivý konec dlouholetého trenéra Patricka Fischera rozbil mužstvo a jeho soudržnost. Samotný turnaj však přináší obrat o 180 stupňů - Švýcaři soupeře doslova válcují a jen těžko se drží při zemi.
„Zastavit na cestě za titulem nás může jedině Kanada.“
Takovým titulkem nadepsali Raphi Walser a Dino Kessler z největšího švýcarského deníku Blick svůj podcast po čtyřech zápasech na MS.
Domácí reprezentace v nich v curyšské skupině neztratila ani bod - porazila Američany 3:1, Lotyše 4:2, Němce 6:1 a ve středu Rakušany drtivě 9:0.
Walsera s Kesslerem někteří posluchači v komentářích upozorňovali, že cesta za vytouženým prvním zlatem v historii je ještě dlouhá. Nebo že týmy hrající skupinu ve Fribourgu mohou být silnější než švýcarští soupeři.
„Pokud jsme se po finálových prohrách něco naučili, snad je to pokora,“ napsal jeden z komentujících s připomínkou stříbrných medailí Švýcarů z let 2025, 2024, 2018 a 2013.
Jenže i tak je těžké současnou euforii spoutat.
„Není snadné udržet se nohama na zemi,“ zmínili ve svém textu také Stephane Roth a Nicole Vandenbroucková, další novináři z Blicku. „Národní tým rozebírá soupeře, jako by to byla ta nejjednodušší věc na světě,“ přidali.
Sven Andrighetto se třemi góly a pěti asistencemi vede produktivitu turnaje, sbírá v průměru dva body na zápas. Vypadá to, že tradičně špičkovou formu vyladil i brankář Leonardo Genoni.
A hlasití fanoušci dokola prozpěvují melodii z chytlavé gólové písničky Richi. Šampionát doma po 17 letech si užívají se vším všudy.
„V zápase s Německem jsem měl husí kůži a proti Rakousku znovu. Je to úžasné,“ pochvaloval si útočník Nico Hischier.
Ještě před pár týdny to přitom na žádnou pohádku, o které nyní píší švýcarská média, nevypadalo.
Patrick Fischer, jenž vedl Švýcary jako hlavní kouč deset let, přišel s přiznáním, že před čtyřmi lety zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, aby mohl na olympiádu v Pekingu, a svaz ho odvolal.
Fischerovu funkci převzal dosavadní asistent Jan Cadieux, byť přiznal, že s něčím takovým před domácím turnajem absolutně nepočítal.
Na překotnou změnu reagovali i hráči. Kapitán Roman Josi poslal na svaz dopis, že kabina chce Fischera zpátky. Některé další švýcarské opory s tím však neměly souhlasit.
V této ponuré atmosféře - i když tehdy ještě bez hlavních posil z NHL - schytali Švýcaři v zápase série Euro Hockey Tour ve Švédsku výprask 1:8 a zmíněný Blick psal o „děsivém totálním kolapsu“.
Od té doby se ale Švýcaři srovnali a v Curychu předvádí vlastně to, na co je od nich hokejový svět v posledních letech zvyklý.
Vždyť na předchozích čtyřech šampionátech vyhráli ve skupině 25 z celkových 28 zápasů. Třikrát šli do play off z prvního místa, jednou ze druhého.
„Vždycky jsme měli dobré skupinové fáze, ale víme, co je konečný cíl,“ upozornil kapitán Josi. „Vyhrát první čtyři zápasy je samozřejmě skvělé, zároveň je pro nás důležité, abychom se pořád zlepšovali,“ doplnil.
Situace v curyšské skupině se vyvíjí tak, že o nejlepší nasazení pro čtvrtfinále si to Švýcaři rozdají až v závěrečném úterním duelu s Finy. Do té doby je čekají ještě utkání proti Velké Británii a Maďarsku.
V nich bude zásadní otázkou nejspíš to, kolikrát se v hale rozezní populární goal song.
