Přeskočit na obsah
Benative
1. 6. Laura
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Zase jsme se do toho obuli." Norové přijali tvrdou ránu a pak dopsali ohromný příběh

ČTK

Norští hokejisté si za vynikající výkony na mistrovství světa ve Švýcarsku odvážejí domů odměnu, na kterou tak dlouho čekali. Historický bronz navíc vybojovali proti velkému favoritovi turnaje Kanadě.

Norský kapitán Andreas Martinsen s bronzovou medailí z MS
Norský kapitán Andreas Martinsen s bronzovou medailí z MSFoto: Reuters
Reklama

„Tohle je ohromný příběh, který jsme tady napsali," řekl novinářům kapitán Andreas Martinsen po výhře 3:2 v prodloužení.

„Jsem ohromně šťastný a hrozně hrdý. Je to prostě něco neuvěřitelného," dodal pětatřicetiletý útočník, jenž má za sebou přes 150 startů v NHL za Colorado, Montreal a Chicago.

„Tohle je vážně velká věc. V Norsku máme zase zpátky hokejovou horečku. Věřím, že jsme nastartovali něco nového, díky čemuž budeme mít v zemi více a více hráčů a postaví se více hokejových hřišť. Snad je tohle ten moment, který to změní," přál si obránce Kristian Östby.

Po semifinálovém debaklu 0:6 se Švýcarskem hnala Nory vidina historického úspěchu, zatímco Kanaďany zajímá v podstatě jen zlato.

Reklama
Reklama

Navíc mohli Seveřané čerpat ze vzájemného zápasu v základní skupině, v němž prohráli 5:6 až v prodloužení.

„Šli jsme do zápasu s tím, že už tak máme za sebou neskutečný šampionát a každý u nás doma je na tohle mužstvo hrdý. Ale jet domů s medailí na krku... O něčem takovém se nám ani nesnilo, zdálo se, že je to pro nás až příliš daleko. A teď máme bronz! To je vážně neskutečné," řekl Martinsen.

Související

Semifinále sice svěřencům kouče Pettera Thoresena nevyšlo, jenže před ním vyhráli ve Švýcarsku šest z osmi utkání, porazili vedle jiných Švédy, Čechy nebo ve čtvrtfinále Lotyše.

„Cítili jsme, že můžeme porazit úplně kohokoliv. Naším plánem pro dnešek bylo, že si pro to prostě půjdeme," uvedl Östby.

Reklama
Reklama

Víru neztratil dvanáctý tým loňského MS ani po úchvatném finiši Kanady, která skórovala dvakrát s gólmanem na střídačce a vyrovnala z 0:2 na 2:2.

„Věděli jsme, proti jakému týmu hrajeme. A každý ví, jak je v tomhle Kanada silná, mají tam některé z nejlepších hráčů světa. Stačí jim pár sekund na to, aby vám dali dva góly. A přesně to také udělali," řekl Martinsen.

„Seděli jsme tam tak na střídačce a jen si říkali - OK, kdyby nám tohle někdo řekl před turnajem, že naším posledním zápasem tady bude ten o třetí místo a půjdeme s Kanadou do prodloužení, v němž bude další gól znamenat bronz, každý z nás by to bral. A tak jsme se do toho zase obuli," popsal Martinsen.

Stejně jako na celém turnaji byl opět klíčovou postavou gólman Henrik Haukeland, který pochytal 44 ze 46 střel Kanaďanů.

Reklama
Reklama

„Byl zase fantastický, ale uznání zaslouží zrovna tak obránci a vůbec všichni za to, jak to pomáhali před brankou čistit. Když Henrik vidí na puk, tak ho vždycky chytí," řekl Martinsen.

Vítězný gól dal symbolicky teprve jednadvacetiletý Noah Steen.

„Věřme, že tohle je další povzbuzení, které pomůže našemu hokeji, aby šel dál nahoru," uvedl Martinsen.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Marhoul.
Václav Marhoul.
Václav Marhoul.

Hollywoodské hvězdy? Čím úspěšnější, tím pokornější, tvrdí režisér Václav Marhoul

Po letech strávených přípravami vlastních filmů se Václav Marhoul poprvé ocitl v nezvyklé pozici. V Los Angeles režíroval snímek, k němuž nenapsal scénář a na jehož podobu neměl takový vliv, na jaký byl zvyklý z Nabarveného ptáčete nebo Tobruku. Přesto na natáčení svého prvního amerického filmu vzpomíná jako na jednu z nejlepších pracovních zkušeností kariéry.

Lebanon Israel Iran War
Lebanon Israel Iran War
Lebanon Israel Iran War

ŽIVĚ USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy v pondělí naopak uvedly, že její letecké síly zaútočily na neupřesněnou leteckou základnu. Informovala o tom agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama