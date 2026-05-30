„Zapomeňte na Haalanda, jsme tu my!" Norové žijí zázrakem, nedávno přitom krachovali

Norové vyhráli medailové pořadí letošní zimní olympiády, patří do světové špičky v atletice nebo házené, jejich fotbalisté mají být černým koněm blížícího se mistrovství světa. Hokej? Ten prakticky nikdy v popředí zájmu Norů nestál, ale i to se teď mění.
Na hokejovém světovém šampionátu ve Švýcarsku nejdříve norská reprezentace po dlouhých 14 letech postoupila do čtvrtfinále.
V něm dokonale využila schůdného nasazení, zdolala Lotyše 2:0 a svůj úspěch povýšila na historický. V semifinále MS totiž tato severská země nebyla dosud nikdy.
„Je to naprosto šílené,“ vydechl před norskými novináři veterán Andreas Martinsen.
Hraje už na čtrnáctém šampionátu, za sebou má i relativně bohaté zkušenosti z NHL, ale opravdovou pohádku prožívá teprve nyní.
„Už několik dní máme ten sen v hlavě, věděli jsme, že je to možné. Ale stát tady a vědět, že budeme hrát o medaile, je pořád docela divoké,“ kroutil hlavou Martinsen.
Norové prohráli na MS ve Fribourgu v základní hrací době jediný zápas - ten první proti Slovákům. Porazili Slovince, Italy, vzali bod Kanadě, vyšlápli si na Čechy, Švédy, Dány a ve zmíněném čtvrtfinále na Lotyše.
21letý hrdina Noah Steen, autor šesti gólů na turnaji a spolu s 18letým Tinusem Lucem Koblarem nejlepší střelec týmu, se pustil do odvážného srovnání s nadcházejícím fotbalovým MS.
„Zapomeňte na fotbalové mistrovství, protože tohle je opravdu velké. Je to nepopsatelné, je to tak velké, že tomu nerozumím,“ rozplýval se v rozhovoru pro nejčtenější norský zpravodajský web Verdens Gang (VG).
Ve fotbale se Norové dostali na MS poprvé od roku 1998, kvalifikací navíc prošli bez jediného zaváhání a lehce smázli třeba Italy. Spoléhají hlavně na gólového zabijáka Erlinga Haalanda.
„Jestli jsme tady udělali větší úspěch než fotbalisté, kteří se s nejlepším útočníkem světa kvalifikovali na MS? Nechci jim nic ubírat, ale myslím, že ano,“ usmíval se Steen.
Senzační norská cesta přitom rozhodně není výsledkem výborně fungující hokejové infrastruktury v zemi. Naopak.
Byl to právě Steen, kdo po výhře nad Švédy ve skupině apeloval na norské politiky a veřejnost, aby s rozvojem jeho sportu v zemi pomohli.
„Potřebujeme teď pomoc od politiků a taky sponzorů, abychom mohli v Norsku postavit více stadionů,“ spustil mladý útočník. „Myslím, že teď jich máme v celém Norsku stejně jako samotný Stockholm.“
Konkrétně je v zemi 54 krytých kluzišť, tedy méně než ve stokilometrovém okruhu kolem švédského hlavního města. Za posledních deset let jich vzniklo pouze sedm.
A ještě před třemi lety to s hokejem v Norsku vypadalo doslova černě. Svaz se topil v desetimilionových dluzích, národnímu týmu rušil některé srazy a přípravné zápasy.
Norská liga se v sezoně 2023/24 rozjela bez titulárního sponzora, Norové museli vzdát také kandidaturu na MS 2027, které chtěli uspořádat doma po dlouhých 28 letech.
„Je ostuda, že jsme skončili v takové situaci,“ hodnotila tehdy reprezentační opora Alexander Bonsaksen.
I co se týče výsledků na světových šampionátech, z nepříjemného soupeře, který dokáže favoritům pořádně zatopit, se stával spíše tým se starostmi v boji o udržení mezi elitou.
S nástupem nadějné generace Steena, Koblara, Stiana Solberga nebo Michaela Brandsegga-Nygarda došlo k obratu a Norové si zahrají o šokující medaili.
A přestože by to bylo ve společnosti Švýcarska, Finska a Kanady další obrovské překvapení, na současné vlně euforie si Norsko věří.
„Teď můžeme porazit absolutně kohokoliv, takže bude zábavné zkusit to proti Švýcarsku,“ řekl Steen s výhledem na sobotní semifinále proti domácí mašině, která v Curychu dosud vyhrála všech osm utkání.
KVÍZ: Najděte chybu v názvu knihy. Vybavíte si známá česká literární díla?
Asi všichni si pamatujeme na hodiny češtiny, při kterých jsme si nemohli vzpomenout, jak přesně se jmenoval ten román od Čapka, Hrabala nebo Nerudova sbírka. V našem kvízu se můžete pokusit to napravit. Poznáte správný název knižního titulu konkrétního autora, i když se tři nabízené možnosti liší jen v jediném slově?
Myslely si, že řídit auto se nikdy nenaučí. Pak změnily autoškolu a nestačily se divit
„Ženy z klasické autoškoly vycházejí jako řidičky, ale často třeba nikdy samy netankovaly,“ říká instruktorka Tereza Tillmann. Právě podobné situace se dnes snaží změnit autoškoly vedené ženami, které lákají na klidnější přístup, větší pocit bezpečí i důraz na sebejistotu za volantem. Pro některé klientky totiž nebyl největší překážkou provoz, ale zkušenosti, které si z autoškoly odnesly.
Jaké to je chválit v Česku Schillerovou. Promluvil známý ekonom, kterého má ministryně ráda
Česko-americký ekonom Jan Švejnar se ocitnul v poněkud ošemetné situaci. Zatímco mnozí odborníci i opozice ostře útočí na ministryni financí Alenu Schillerovou a obviňují ji, že Česko víc a víc zadlužuje, Švejnar se chová jinak. Ministryni nekritizuje a zadlužování považuje za určitých okolností za pozitivní krok. Server Aktuálně.cz ho proto požádal, aby své názory vysvětlil.