Zacha znovu vstřelil vítězný gól, Boston i díky Čechům natahuje úspěšnou sérii

Český útočník Pavel Zacha vstřelil v NHL vítězný gól hokejistů Bostonu, kteří porazili 3:0 Detroit, a stal se druhou hvězdou zápasu. Výhru podpořil jednou asistencí David Pastrňák.
Zacha, který zaznamenal vítězný zásah i v předminulém střetnutí Bruins proti Rangers, otevřel skóre ve 31. minutě střelou z mezikruží pod horní tyč a připsal si čtrnáctou trefu sezony.
V úvodu třetí třetiny zvýšil náskok Bostonu Fraser Minten, který po přihrávce Charlieho McAvoye zakončil souhru do prázdné branky. U gólu zaznamenal druhou asistenci Pastrňák. Výhru zpečetil Mark Kastelic při risku Detroitu bez brankáře.
Zachu předčil při vyhlášení hvězd pouze Jeremy Swayman, který zastavil všech 24 střel. Americký gólman udržel čisté konto poprvé v sezoně a i díky jeho výkonu vyhrál Boston už počtvrté v řadě.
Český gólman Lukáš Dostál kryl 24 střel, dovedl Anaheim k výhře 3:1 nad Dallasem a vyhlásili ho největší hvězdou duelu. Jeho spoluhráč Radko Gudas přihrál na úvodní gól utkání.
Dostál si připsal první vítězství od 20. prosince, přičemž v posledních šesti startech od úvodní minuty inkasoval vždy alespoň čtyřikrát
V úterý jej ale o čisté konto připravil až v 58. minutě při hře Dallasu bez brankáře Roope Hintz, který střelou z kruhu nad vyrážečku snížil na 1:2.
Oba předchozí vzájemné zápasy Anaheimu s Dallasem skončily přestřelkou, ve kterých padlo jedenáct a dvanáct gólů.
Tentokrát však dominovaly obrany. Skóre otevřel ve 24. minutě švihem z mezikruží Chris Kreider, druhou asistenci si u akce připsal Gudas.
Na 2:0 zvýšil Beckett Sennecke v čase 52:03. Na kontaktní gól Hintze odpověděl v závěrečných sekundách Jacob Trouba. Kalifornský klub tak zastavil sérii proher na čísle devět.
Další český gólman Karel Vejmelka pomohl devatenácti zákroky k triumfu Utahu 6:1 nad Torontem.
Vítězové rozhodli duel ve druhé třetině, ve které odskočili třemi góly na 4:0. Po třech bodech si připsali Dylan Guenther (2+1) a Jack McBain (1+2), první dvě hvězdy utkání.
Vejmelka ztratil naději na druhou nulu v sezoně ve 44. minutě, ve který Calle Järnkrok snížil na 1:4. Víc ovšem český gólman Torontu nedovolil a připsal si 21. výhru sezony. V této statistice vévodí všem brankářům NHL.
Výsledky NHL:
Boston - Detroit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: 31. Zacha, 44. Minten (Pastrňák), 57. Kastelic. Střely na branku: 41:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Zacha, 3. Arvidsson (všichni Boston).
Utah - Toronto 6:1 (1:0, 3:0 ,2:1)
Branky: 26. a 27. Guenther, 4. Carcone, 36. Peterka, 54. McBain, 57. But - 44. Järnkrok. Střely na branku: 40:20. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval jeden gól z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 95 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. McBain, 3. But (všichni Utah).
Anaheim - Dallas 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky: 24. Kreider (Gudas), 53. Sennecke, 60. Trouba - 58. Hintz. Střely na branku: 25:25. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procent. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Kreider, 3. Sennecke (všichni Anaheim).
Ottawa - Vancouver 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Branky: 16. Zub, 16. Spence - 42. E. Pettersson. Střely na branku: 40:20. Diváci: 15.801. Hvězdy zápasu: 1. Meriläinen (Ottawa), 2. Lankinen (Vancouver), 3. Zub (Ottawa).
Pittsburgh - Tampa Bay 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)
Branky: 58. Malkin - 55. Moser, rozhodující sam. nájezd Kučerov. Střely na branku: 27:31. Diváci: 14.546. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Moser (oba Tampa Bay), 3. Šilovs (Pittsburgh).
Washington - Montreal 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Branky: 46. a 59. Frank, 65. McMichael - 9. Anderson, 28. Gallagher. Střely na branku: 42:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Frank, 2. McMichael, 3. Sandin (všichni Washington).
Columbus - Calgary 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Branky: 14. a 60. Coyle, 4. Fabbro, 45. Werenski, 59. Jenner - 32. Frost, 40. Andersson, 51. Backlund. Střely na branku: 43:32. Diváci: 13.385. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Jenner, 3. Coyle (všichni Columbus).
St. Louis - Carolina 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Branky: 24. Bjugstad, 30. Dvorský, 33. Snuggerud. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Bjugstad, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).
Nashville - Edmonton 4:3 v prodl. (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)
Branky: 34. a 64. Josi, 3. Stamkos, 24. Haula - 18. a 34. Hyman, 28. Draisaitl. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Stamkos, 3. Haula (všichni Nashville).
Winnipeg - NY Islanders 5:4 (1:0, 4:3, 0:1)
Branky: 5. Connor, 26. Morrissey, 27. J. Toews, 33. DeMelo, 40. Lowry - 28. Duclair, 29. Heineman, 31. MacLean, 60. Schaefer. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14.114. Hvězdy zápasu: 1. Lowry, 2. DeMelo (oba Winnipeg), 3. Heineman (NY Islanders).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
45
29
3
13
160:116
61
2.
Detroit
48
28
4
16
149:148
60
3.
Montreal
47
26
7
14
159:154
59
4.
Boston
47
26
2
19
155:146
54
5.
Toronto
46
23
7
16
153:149
53
6.
Buffalo
44
24
4
16
143:138
52
7.
Florida
45
24
3
18
139:145
51
8.
Ottawa
45
21
5
19
143:149
47
Metropolitní divize:
1.
Carolina
47
28
4
15
158:142
60
2.
NY Islanders
46
25
5
16
138:130
55
3.
Washington
47
24
6
17
153:135
54
4.
Philadelphia
44
22
8
14
133:132
52
5.
Pittsburgh
45
21
10
14
141:137
52
6.
New Jersey
46
23
2
21
123:143
48
7.
Columbus
46
20
7
19
140:156
47
8.
NY Rangers
47
20
6
21
122:139
46
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
45
33
8
4
182:103
74
2.
Dallas
47
27
9
11
161:133
63
3.
Minnesota
47
26
9
12
148:130
61
4.
Utah
47
23
4
20
145:131
50
5.
Nashville
46
22
4
20
129:151
48
6.
Chicago
46
19
7
20
130:146
45
7.
St. Louis
47
18
8
21
117:161
44
8.
Winnipeg
45
18
5
22
135:142
41
Pacifická divize:
1.
Vegas
44
21
12
11
144:136
54
2.
Edmonton
47
23
8
16
159:157
54
3.
Seattle
44
21
8
15
123:128
50
4.
San Jose
45
23
3
19
143:162
49
5.
Los Angeles
45
19
10
16
120:128
48
6.
Anaheim
46
22
3
21
153:169
47
7.
Calgary
46
19
4
23
119:140
42
8.
Vancouver
46
16
5
25
125:166
37
