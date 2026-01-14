Přeskočit na obsah
14. 1.
Hokej

Zacha znovu vstřelil vítězný gól, Boston i díky Čechům natahuje úspěšnou sérii

Sport

Český útočník Pavel Zacha vstřelil v NHL vítězný gól hokejistů Bostonu, kteří porazili 3:0 Detroit, a stal se druhou hvězdou zápasu. Výhru podpořil jednou asistencí David Pastrňák.

Red Wings Bruins Hockey
Pavel Zacha se pokouší vyzrát na brankáře Detroitu Cama TalbotaFoto: AP
Zacha, který zaznamenal vítězný zásah i v předminulém střetnutí Bruins proti Rangers, otevřel skóre ve 31. minutě střelou z mezikruží pod horní tyč a připsal si čtrnáctou trefu sezony.

V úvodu třetí třetiny zvýšil náskok Bostonu Fraser Minten, který po přihrávce Charlieho McAvoye zakončil souhru do prázdné branky. U gólu zaznamenal druhou asistenci Pastrňák. Výhru zpečetil Mark Kastelic při risku Detroitu bez brankáře.

Zachu předčil při vyhlášení hvězd pouze Jeremy Swayman, který zastavil všech 24 střel. Americký gólman udržel čisté konto poprvé v sezoně a i díky jeho výkonu vyhrál Boston už počtvrté v řadě.

Český gólman Lukáš Dostál kryl 24 střel, dovedl Anaheim k výhře 3:1 nad Dallasem a vyhlásili ho největší hvězdou duelu. Jeho spoluhráč Radko Gudas přihrál na úvodní gól utkání.

Dostál si připsal první vítězství od 20. prosince, přičemž v posledních šesti startech od úvodní minuty inkasoval vždy alespoň čtyřikrát

V úterý jej ale o čisté konto připravil až v 58. minutě při hře Dallasu bez brankáře Roope Hintz, který střelou z kruhu nad vyrážečku snížil na 1:2.

Oba předchozí vzájemné zápasy Anaheimu s Dallasem skončily přestřelkou, ve kterých padlo jedenáct a dvanáct gólů.

Tentokrát však dominovaly obrany. Skóre otevřel ve 24. minutě švihem z mezikruží Chris Kreider, druhou asistenci si u akce připsal Gudas.

Na 2:0 zvýšil Beckett Sennecke v čase 52:03. Na kontaktní gól Hintze odpověděl v závěrečných sekundách Jacob Trouba. Kalifornský klub tak zastavil sérii proher na čísle devět.

Další český gólman Karel Vejmelka pomohl devatenácti zákroky k triumfu Utahu 6:1 nad Torontem.

Vítězové rozhodli duel ve druhé třetině, ve které odskočili třemi góly na 4:0. Po třech bodech si připsali Dylan Guenther (2+1) a Jack McBain (1+2), první dvě hvězdy utkání.

Vejmelka ztratil naději na druhou nulu v sezoně ve 44. minutě, ve který Calle Järnkrok snížil na 1:4. Víc ovšem český gólman Torontu nedovolil a připsal si 21. výhru sezony. V této statistice vévodí všem brankářům NHL.

Výsledky NHL:

Boston - Detroit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 31. Zacha, 44. Minten (Pastrňák), 57. Kastelic. Střely na branku: 41:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Zacha, 3. Arvidsson (všichni Boston).

Utah - Toronto 6:1 (1:0, 3:0 ,2:1)

Branky: 26. a 27. Guenther, 4. Carcone, 36. Peterka, 54. McBain, 57. But - 44. Järnkrok. Střely na branku: 40:20. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval jeden gól z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 95 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. McBain, 3. But (všichni Utah).

Anaheim - Dallas 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 24. Kreider (Gudas), 53. Sennecke, 60. Trouba - 58. Hintz. Střely na branku: 25:25. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procent. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Kreider, 3. Sennecke (všichni Anaheim).

Ottawa - Vancouver 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky: 16. Zub, 16. Spence - 42. E. Pettersson. Střely na branku: 40:20. Diváci: 15.801. Hvězdy zápasu: 1. Meriläinen (Ottawa), 2. Lankinen (Vancouver), 3. Zub (Ottawa).

Pittsburgh - Tampa Bay 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 58. Malkin - 55. Moser, rozhodující sam. nájezd Kučerov. Střely na branku: 27:31. Diváci: 14.546. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Moser (oba Tampa Bay), 3. Šilovs (Pittsburgh).

Washington - Montreal 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 46. a 59. Frank, 65. McMichael - 9. Anderson, 28. Gallagher. Střely na branku: 42:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Frank, 2. McMichael, 3. Sandin (všichni Washington).

Columbus - Calgary 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

Branky: 14. a 60. Coyle, 4. Fabbro, 45. Werenski, 59. Jenner - 32. Frost, 40. Andersson, 51. Backlund. Střely na branku: 43:32. Diváci: 13.385. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Jenner, 3. Coyle (všichni Columbus).

St. Louis - Carolina 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky: 24. Bjugstad, 30. Dvorský, 33. Snuggerud. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Bjugstad, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).

Nashville - Edmonton 4:3 v prodl. (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 34. a 64. Josi, 3. Stamkos, 24. Haula - 18. a 34. Hyman, 28. Draisaitl. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Stamkos, 3. Haula (všichni Nashville).

Winnipeg - NY Islanders 5:4 (1:0, 4:3, 0:1)

Branky: 5. Connor, 26. Morrissey, 27. J. Toews, 33. DeMelo, 40. Lowry - 28. Duclair, 29. Heineman, 31. MacLean, 60. Schaefer. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14.114. Hvězdy zápasu: 1. Lowry, 2. DeMelo (oba Winnipeg), 3. Heineman (NY Islanders).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

45

29

3

13

160:116

61

2.

Detroit

48

28

4

16

149:148

60

3.

Montreal

47

26

7

14

159:154

59

4.

Boston

47

26

2

19

155:146

54

5.

Toronto

46

23

7

16

153:149

53

6.

Buffalo

44

24

4

16

143:138

52

7.

Florida

45

24

3

18

139:145

51

8.

Ottawa

45

21

5

19

143:149

47

Metropolitní divize:

1.

Carolina

47

28

4

15

158:142

60

2.

NY Islanders

46

25

5

16

138:130

55

3.

Washington

47

24

6

17

153:135

54

4.

Philadelphia

44

22

8

14

133:132

52

5.

Pittsburgh

45

21

10

14

141:137

52

6.

New Jersey

46

23

2

21

123:143

48

7.

Columbus

46

20

7

19

140:156

47

8.

NY Rangers

47

20

6

21

122:139

46

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

45

33

8

4

182:103

74

2.

Dallas

47

27

9

11

161:133

63

3.

Minnesota

47

26

9

12

148:130

61

4.

Utah

47

23

4

20

145:131

50

5.

Nashville

46

22

4

20

129:151

48

6.

Chicago

46

19

7

20

130:146

45

7.

St. Louis

47

18

8

21

117:161

44

8.

Winnipeg

45

18

5

22

135:142

41

Pacifická divize:

1.

Vegas

44

21

12

11

144:136

54

2.

Edmonton

47

23

8

16

159:157

54

3.

Seattle

44

21

8

15

123:128

50

4.

San Jose

45

23

3

19

143:162

49

5.

Los Angeles

45

19

10

16

120:128

48

6.

Anaheim

46

22

3

21

153:169

47

7.

Calgary

46

19

4

23

119:140

42

8.

Vancouver

46

16

5

25

125:166

37

Nejnovější
