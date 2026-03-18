Zacha v životní formě, Pastrňák psal historii. Radoval se ale český rival v brance

Pavel Zacha dvakrát skóroval a přepsal osobní maximum. Montreal ale díky skvělému Dobešovi urval výhru nad Bostonem 3:2 v prodloužení.
Hokejový večer v Montrealu měl silnou českou stopu. Pavel Zacha střílel góly, David Pastrňák psal další kapitolu své dlouhé bodové série proti Montrealu a v brance Canadiens zářil Jakub Dobeš. Poslední slovo však patřilo domácím, kteří vyhráli 3:2 po prodloužení.
Nejvýraznější postavou Bruins byl bez debat Zacha. Český útočník dvakrát překonal obranu Canadiens a poprvé v kariéře se dostal přes hranici 22 gólů v jedné sezoně NHL. Navíc tím jen potvrdil skvělou formu posledních týdnů.
„Je příjemné vidět, že mi to tam padá. Hlavně ale chci týmu pomáhat vyhrávat,“ řekl Zacha po zápase.
Jeho střelecký apetit je v posledních dnech nepřehlédnutelný. V sedmi posledních zápasech se trefil sedmkrát a patří k nejproduktivnějším hráčům Bostonu v závěru základní části. Bruins to ale nakonec nestačilo.
Výrazně se zapsal i Pastrňák. Český kanonýr asistoval u jedné z branek a prodloužil svou bodovou sérii proti Montrealu už na 14 zápasů.
V historickém přehledu Bruins tak vyrovnal legendárního Bobbyho Orra, který proti Canadiens bodoval stejně dlouho mezi sezonami 1969–70 a 1971–72.
Pastrňák se zároveň dostal do elitní společnosti. Aktivně mají proti jednomu soupeři delší bodovou sérii už jen tři hvězdy NHL: Leon Draisaitl proti Chicagu, Connor McDavid proti Nashvillu a Artemi Panarin právě proti Montrealu.
„Vždycky jsou to těžké zápasy. Montreal má spoustu energie a hraje před skvělým publikem,“ komentoval Pastrňák tradičně vyhrocený duel dvou odvěkých rivalů.
Bruins se sice dvakrát dostali do vedení, domácí ale pokaždé dokázali odpovědět. Velkou zásluhu na tom měl především brankář Jakub Dobeš.
Český gólman předvedl 26 zákroků a s úspěšností 92,9 procenta byl jedním z hlavních důvodů, proč Canadiens udrželi naději až do prodloužení.
„Kluci přede mnou odvedli skvělou práci. Snažil jsem se jen držet tým ve hře,“ řekl Dobeš.
Důležitý moment přišel v prodloužení. Montreal v něm dokázal využít otevřenější hry Bostonu a rozhodl o vítězství 3:2. Canadiens tak získali cenný bod navíc a potěšili vyprodané tribuny v Bell Centre.
Na výhře měl podíl i slovenský útočník Juraj Slafkovský, který si připsal asistenci a znovu ukázal, proč v Montrealu patří mezi hráče, na něž se klub snaží stavět budoucnost.
Boston tak odjížděl z Kanady s jediným bodem, i když měl zápas dlouho pod kontrolou. Bruins ale mohou hledat pozitivum v individuálních výkonech svých českých hvězd.
Zacha pokračuje ve střelecké explozi a Pastrňák dál posouvá historické statistiky Bruins. Tentokrát to na vítězství nestačilo, ale oba znovu potvrdili, že česká stopa v NHL je stále mimořádně výrazná.