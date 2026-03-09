Přeskočit na obsah
Sport

Zacha nasázel hattrick, trefil se i Pastrňák. Český koncert ale na výhru nestačil

ČTK

Útočník Pavel Zacha svým druhým hattrickem v této sezoně NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu v nedělním utkání s Pittsburghem 4:5 v prodloužení. Za Bruins se střelecky prosadil také David Pastrňák.

Pavel Zacha v zápase Bostonu na ledě Pittsburghu
Pavel Zacha v zápase Bostonu na ledě PittsburghuFoto: Reuters
Zacha navázal na svůj první hattrick v zámořské soutěži, který zaznamenal při vysoké výhře 10:2 nad New York Rangers 10. ledna.

V tomto ročníku NHL se žádný jiný český hokejista z třígólového utkání neradoval.

Osmadvacetiletý rodák z Brna, který kvůli zranění přišel o olympijské hry v Miláně, otevřel svůj střelecký účet v 10. minutě ranou bez přípravy v početní převaze Bruins. Do dvoubrankového vedení dostal Boston těsně před polovinou zápasu, kdy se blýskl bekhendovou kličkou.

A hattrick zkompletoval v čase 48:34, kdy po předchozím vyrovnání Penguins na 3:3 svým devatenáctým gólem v sezoně poslal hosty ještě jednou do vedení.

Pastrňák se gólově prosadil poprvé po restartu NHL po olympijské pauze, a to až v šestém zápase. Ve 33. minutě po chybné rozehrávce brankáře Pittsburghu Arturse Šilovse u zadního mantinelu zakončil bekhendem do prázdné klece a zvýšil na 3:0.

Prodloužení si na startu závěrečné desetiminutovky vynutil druhým gólem v zápase Anthony Mantha. Bonusový bod zařídil Pittsburghu po pouhých 17 sekundách nastavení Tommy Novak.

Boston bodoval v jedenáctém z posledních třinácti zápasů a ve Východní konferenci mu patří osmá pozice. Na Pittsburgh ztrácí ve vyrovnaném středu tabulky dva body.

Martin Nečas v sedmém zápase po olympijské přestávce poprvé v NHL nebodoval, hokejisté Colorada i tak porazili Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech.

Český kanonýr po návratu z Milána zaznamenal impozantních 14 bodů, dnes však ze šesti střel ani jednou nepřekonal švédského gólmana Jespera Wallstedta. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský útočník Nathan MacKinnon.

Druhý muž kanadského bodování a člen stříbrného olympijského týmu Kanady na nedávných hrách MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě.

Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení. Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Boston 5:4 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 - 1:0)

Branky: 47. a 52. Mantha, 35. Činachov, 47. Dewar, 61. Novak - 10., 29. a 49. Zacha, 33. Pastrňák. Střely na branku: 39:28. Diváci: 18.029. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Pittsburgh), 2. Zacha (Boston), 3. Novak (Pittsburgh).

Buffalo - Tampa Bay 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)

Branky: 9. a 56. Doan, 23. a 55. Zucker, 26. a 32. Tuch, 47. Carrick, 52. Dahlin - 33. a 41. Kučerov, 28. Perry, 35. Girgensons, 38. Moser, 46. Point, 50. Hagel. Střely na branku: 42:28. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Doan, 2. Zucker, 3. T. Thompson (všichni Buffalo).

Dallas - Chicago 4:3 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)

Branky: 17. Bastian, 41. Bourque, 50. Hryckowian, 61. Heiskanen - 7. Bertuzzi, 9. Rinzel, 59. Bedard. Střely na branku: 31:19. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Bourque (oba Dallas), 3. Bedard (Chicago).

New Jersey - Detroit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 4. Seider, 27. J. van Riemsdyk, 51. Shine. Střely na branku: 31:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. J. van Riemsdyk, 3. P. Kane (všichni Detroit).

Anaheim - St. Louis 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 25. Kyrou, 31. Drouin, 33. Snuggerud, 56. Suter. Střely na branku: 22:35. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Snuggerud (oba St. Louis), 3. LaCombe (Anaheim).

Vegas - Edmonton 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 34. Hanifin, 57. Eichel - 24. Frederic, 43. Podkolzin, 52. Draisaitl, 59. K. Kapanen. Střely na branku: 26:19. Diváci: 17.960. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Marner (Vegas), 3. McDavid (Edmonton).

Colorado - Minnesota 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 33. a rozhodující sam. nájezd MacKinnon, 53. N. Roy - 45. Kaprizov, 48. Sturm. Střely na branku: 36:34. Diváci: 18.148. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood (Colorado), 2. Wallstedt (Minnesota), 3. MacKinnon (Colorado).

